Dijital şöyle dursun kanaviçeler geri geldi

Genç bir tasarımcının elinden çıkan çantalar dikkatimizi çekti. Üzerlerindeki ince el dokumaları, annelerimizin çeyiz sandığından çıkma kasnaklar nostaljik bir yolculuğa çıkardı bizleri adeta. İşte o çantalar Gizem Yücelen’in elinde hayat buldu. Kendini tasarımcının yanı sıra bir zanaatkar olarak nitelendiren Yücelen, 2012 yılında hobi olarak başlayan macerasını kısa bir sürede profesyonel bir işe dönüştürmüş. Yeni sezon koleksiyonunda kasnak işlerinden esinlenen Hooop the Bag çanta markası da işte bu süreçte kurulup çıkmış karşımıza. Genç tasarımcının moda yolculuğunu ve kanaviçelerle süslü çantalarını dinledik.

- Moda ile nasıl tanıştınız?

Modayla tanışmamak pek mümkün değil sanırım. Giyim tercihlerimizi belirlemeye başladığımız yaşlarımızdan itibaren yolumuz kesişiyor. Ancak benim Moda tasarımına olan özel ilgim ortaokul çağımda başladı. Lisede hedeflediğim tek bölümdü, fakat çeşitli koşullardan dolayı Reklamcılık okudum. Yüksek lisans evresine geçtiğimde modayla yollarımız tekrar kesişti.

- Çanta tasarımına yönelmenizin özel bir nedeni var mı?

Aslında bütün çanta maceram Hooop the Bag’le başladı, onunla devam ediyor. Öncesinde çanta sadece en sevdiğim aksesuardı ve değişik çantalar her zaman ilgimi çekerdi. Ancak çanta tasarımı adına bir çalışma yapmamıştım. Hep giyim üzerine ilerleyeceğimi düşünmüştüm ama yüksek lisans eğitimim sırasında çok farklı materyallerden çok farklı ürün tasarımları yapma şansımız oldu. Bu deneysel süreçte geliştirdiğim kasnaktan çanta yapma fikri beni bu işe yönlendirdi. İyi ki de öyle olmuş! Çünkü çanta tasarımının daha sınırsız, cesur ve 3 boyutlu düşünme şansı tanıdığını düşünüyorum.

- Tasarımlarınıza nasıl imza atarsınız?

Kasnak malzemesi hem benim hem markamın imzası ve başrol oyuncusu. Beni ve markamı tanıyanlar için kasnak ve ben ayrılmaz bir bütün olduk. Bunun yanında markanın stili de bir başka imza olma yolunda. Tasarımlarımı değişmez bir biçimde eğlenceli, renkli ve şaşırtıcı bir dünyada masallar içinde dolaşan koleksiyonlardan oluşturmaya, temalar değişse de her yeni tasarımda aynı hissi, enerjiyi ve insanlarda oluşturduğu gülümsemeyi korumaya çalışıyorum.