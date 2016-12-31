Naz Aydemir Akyol: Disiplinli çalış başarıyı yakala

Naz Aydemir Akyol ‘Filenin Perileri’nden biri. A Milli Voleybol takımımızın başarılı oyuncusunun bir cevherini daha öğrendik: yazarlık. O her ne kadar kendini bir yazar olarak görmese de ABM Yayınevi’nden çıkan ‘Naz’dan Spora Pas Serisi - 1 / 3, 2, 1... Başla!’ adlı kitabı bizleri kendine hayran bıraktı! Çocuklara yönelik yazılan ve ilgi çekici çizimlerle süslenen kitap çocuklara ve ebeveynlere sporun çocuklar içini önemini aşılamayı hedefliyor. Akyol’un önerilerine kulak vermekte fayda var...

Kitap yazmaya nasıl karar verdiniz?

Kitap tamamen kendi projem... Küçüklüğümden beri Japon çizgi film karakterlerine benzetildiğim için kafamda hep kendimi çizgi film karakteri haline getirmek vardı. Sonrasında ise bu karakteri çocuklarla buluşturmanın daha doğru olduğuna karar verdik. Açıkçası benim hazırladığım bu kitap serisinin odak noktası çocuklara ve ailelere spor konusunda biraz ilham vermek. O kadar çok soru alıyorum ki “Eğitim mi, spor mu?” şeklinde... Bu ikilemi yaşayan çok fazla insan olduğunu fark edip hem eğitim, hem de sporun aynı anda olması gerektiği hakkında farkındalık oluşturmak, yol göstermek ve sporun çocuk gelişimindeki önemini vurgulamak istedik. Bu misyonu en iyi şekilde ifade etmek adına pedagojik danışmanımız Klinik Psikolog Cemre Soysal’ın destekleri ile “Naz’dan Spora Pas Serisi” hayat buldu.

Yazarlığa ilginiz var mıydı?

Kendimi yazar olarak tanımlamıyorum; evet bir kitap yazdım ve yazmaya da devam edeceğim ama yazarlık bambaşka bir statü. Belki ilerleyen dönemlerde, kitaplarım ve kitap yazma deneyimim arttıkça okuyucular tarafından buna layık görülürüm. Çocukluğumdan beri çok kitap okurum. Bulduğum her fırsatta, antrenmanlarında, akşam yatmadan önce, özellikle de deplasmanlarda kitap okumayı çok seviyorum. Ama kitap yazdığım için kendimi edebiyat alanında görmüyorum çünkü edebiyat dediğimiz çok önemli, incelikli, konu uzmanlarının dahil olduğu benzersiz bir dünya...

Nasıl bir çalışma çıktı ortaya?

Bu kitabı spora ilgisi olmayan biri gözüyle görecek olursak inandıkları yolunda çocuklara güç ve ilham veren bir kaynak diyebiliriz. Her çocuğun bir hayali ve yeteneği vardır; kendini keşfetmeye başladığı andan itibaren de bunlar öne çıkar. Kimi zaman aileler çocuklarının geleceği için önceliklerini eğitimden yana kullanır ve çocuklar da becerilerini ötelemek zorunda kalır. Bu yeteneklerini küçükken geliştirmek, bir yandan da eğitim hayatlarını sağlıklı bir şekilde organize etmek gerekir. Bahsi geçen hikaye sadece bir masal ya da hikaye niteliğinde değil aynı zamanda yol gösteren keyifli bir anlatımla rehberlik.

Neden kitap ebeveynlere değil de çocuklara yönelik?

Bunun aslında birkaç sebebi var. İlki çocukları ve onlarla zaman geçirmeyi sevmem... İkincisi ise spor kültürünün oluşabilmesi için çocuklardan başlamak gerek. Onlar sporla büyüyüp profesyonel sporcu olmasalar bile hayatlarının bir bölümünde spor yapmanın güzelliğini tatmış olacaklar. Böylece ülkece gerek taraftar gerekse sporcu anlamında bambaşka yerlerde olacağız. Bir de spora çocukken başlamalı ki koordinasyon ve diğer beceriler gelişsin, teknik öğrenilsin.

İlk kitabınızın yayımlanmasıyla birlikte neler hissettiniz?

Okuyuculardan, çocuklardan ve ailelerden aldığım güzel yorumlar beni inanılmaz motive etti. Zaten serinin devamının gelmesini istiyordum şimdi bu konuda daha da arzuluyum.

Kitap birinci ağızdan anlatılmamış. Bunun özel bir nedeni var mı?

Bu bir otobiyografi değil üstelik çocukların daha keyifli okuması ve ilham alması adına pedagojik uzmanımızın yönlendirmesi ile empati olanağı sağlamak üzere bu dili tercih ettik.

Her branş önemli

Türkiye’de futbol sevdasının diğer bütün sporların önüne geçmesi sizi rahatsız ediyor mu?

Hayır hiç rahatsız etmiyor aksine ben ve eşim de futbolu takip ediyoruz. Benim bu konuda en büyük dileğim futbol kadar diğer alanlarda da önemli sporcularımıza destek verilmesi... Çünkü bu konularda ses getirmek ve öne çıkmak için sadece bireysel performanslar yeterli değil...

SPOR KÜÇÜK YAŞTA AŞILANIR

Çocukların spor yapması neden önemli?

Spor çocukluk yaşlarında oturması gereken bir disiplin... İster profesyonel, ister kişisel olarak sporu bir yaşam tarzı olarak belirlerseniz daha dinamik, daha sağlıklı ve daha verimli bir hayat elde edersiniz. Bu yaşam tarzı da çocukken oluşturulmalı.

Sporda başarılı olmanın sırrı nedir?

Öncelikli prensip disiplin... Spor gerçek bir disiplin istiyor ki bu hayatınızı da doğru organize etme yeteneği kazandırıyor. Spor dediğimiz konu düzenli olarak ve doğru şekilde, doğru kişilerle yapıldığında faydalı... Eşim Cenk Akyol da profesyonel basketbol oyuncusu; biz antrenmanlarımızı kaçırmamak için hayatımıza maksimum özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra tam bir profesyonel sporcu kimliğinde kendi hayatımıza, beslenmemize, dinlenmemize de dikkat ediyoruz. Uzun sureli bir spor yaşantısına sahip olabilmek için daha özenli yaşamak önemli. Başarı hayatta her zaman çitanızı bir üste çıkararak ve kendinize daha da fazlasını katarak gelir. Olduğunuz yerde sayar ve “Ben oldum” derseniz bunu bir ileriye götüremezsiniz.