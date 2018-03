Diziler kadınlardan ne istiyor?

Medya, erkek egemenliğine aracılık ediyor

- Son dönemde dizilerde güçsüz, aciz, erkeğe muhtaç, şiddet gören kadın karakterlerin varlığı sıkça eleştiriliyor. Size göre neden dizilerde güçlü kadın karakterler yok? Ya da bu tür olumsuz kadın modeli bir trend mi, rating getirdiği için mi tercih ediliyor?

Eda Tezcan: Aslında bu dönem dönem değişen bir trend gibi geliyor bana. Bir dönem sürekli kendi ayakları üzerinde durmaya, çocuklarıyla hayata tutunmaya çalışan kadın karakterler izledik. Sanırım artan kadın cinayetlerinin gündemi sıkça kaplamasından sonra güncele yaklaşmakla ilgili şu an izlediğimiz kadınlar. Yadsınamaz bir reytingi de var tabi. Şiddet, şehvet ve gürültü ekranda her zaman satar. Ancak bunu toplumsal olarak incelemek gerek. Şiddet her alanda toplumu sarmış durumda. Bazıları bu ezilen kadınları kendileri ile özdeşleştirirken bazıları da içlerindeki şiddet duygusunu karşıladığı için izliyor olabilir. Yoksa bu denli işlere böylesi muazzam bir alakaya başka açıklama bulamıyorum.

Makbule Kosif: Trend olduğuna çok katılmıyorum. Rating için mi? Yok sayamayız, çünkü televizyonda var olma ölçümüz o. Ancak dizilerdeki “hikaye örgüsü” erkekler üzerinden kurgulanır çoğunlukla. Bunun içinde şöyle bir gerekçe sunulur. Dizileri kadınlar izler. O kadınlar da güçlü erkekleri izlemek ister. Doğal olarak da kadın çaresiz, güçsüz ve elbette korunmaya ihtiyacı olacak. Medya her zaman olduğu gibi geleneksel erkek egemenliğinin bir uzantısına aracılık ediyor sadece. İzleyiciye diyor ki bir kadın olarak ‘erkek karakterler’ tarafından sahiplenildiğin müddetçe mutlu sona ulaşacaksın.

- Siz nasıl kadın karakterler yazıyorsunuz? En son Kalp Atışı’nda yazdığınız Doktor Eylül dizilerde çok sık rastladığımız türde bir kadın değildi. Eylül yapımcılardan ve izleyicilerden nasıl tepkiler aldı?

Eda Tezcan: Değerleri, ilkeleri olan, inandıklarının arkasında duran, naif ve güzel kadın karakterler yazmak hoşuma gidiyor. Tabi son işimizde Eylül tamamen farklı bir karakterdi. Sertti. Türkiye şartlarında adamları pataklayan bir kadın karakterin kabul görmeme riski yüksekti. Yine de bu riski aldık ve gördük ki Eylül aslında güzel bir rol model olabiliyormuş ve bu yaralarıyla büyüyen sert kızın taşıdığı kırılgan kalbi seyirci çok da güzel alıp bağrına bastı.

Makbule Kosif: Doktor Eylül erkek egemen düşünceyi yerle bir eden bir karakterdi. Güzel bir ironi olarak ekranda erkekleri döverek yaptı bunu. Hayat ona ayakta durmak için dövüşmesi gerektiğini öğretmişti çünkü. Bir sürü genç kız hatta küçük kız çocukları Eylül gibi doktor olmak istediklerini yazdı bize.

- Dramayı zayıf mı yoksa mücadeleci kadın üzerine kurmak mı daha kolay?

Eda Tezcan: Zayıf kadın üzerine drama kurmak kolaydır. Ezilenlerin yanında durmayı seven merhametli bir toplumuz. Güçlü kadınlar ise kabulü reel hayatta olduğu gibi dramada da zor olan karakterler. Biz ne kadar güçlü olursa olsun o kadını koruyup kollayacak bir erkek karakter yazmak zorundayız yanına.

Makbule Kosif: Dramanın kendi kuralları içinde çatışacak karakterlere ihtiyacınız var. Bunun için de kadın karakteriniz elbet mücadeleci olmalı. Kadına şiddetin arttığı bir dönemde, bunu ortaya koyacak hikâyeleri kurmak da ayrı bir özen gerektiriyor.