Diziler kadınlardan ne istiyor?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tabiri caizse haykırıldığı bugünlerde en önemli konu kadının güçlendirilmesi. Artık güçlü kadınlarla toplumun ilerleyeceğinin farkındayız. Tüm bunların bilinmesine rağmen ezilenden ziyade eşit haklara sahip, ayakları üzerinde duran kadın imajı ise 21’inci yüzyılda hala kabul görmüş değil. Kurduğu iktidarı kaybetmek istemeyen erkek hegemonyasına rağmen gerek iş gerek özel hayatta var olmaya çalışan kadınların artması en büyük temennimiz. Buna rağmen bazı televizyon dizilerindeki zayıf veya kendisine zulmeden bir erkeğe karşı sesini çıkarmayan ya da birilerine bağımlı halde yaşamını idame ettiren kadın karakterlerin topluma empoze ettirilmesini de göz ardı edemeyiz. Özellikle ekranların bireyleri nasıl etkilediği düşünülürse bunun ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varmamız toplum sağlığımız açısından çok önemli. Bir karakterin dizide öldürülmesinin ardından mevlit okutulan, gazeteye ilan verdirilen bir toplumda yaşıyoruz. Bu örneklerde olduğu gibi kendisini dizideki karakterle özdeşleştiren bireylere; her türlü insanlık dışı davranışları yapmakta kendisinde hak gören erkek ve ‘kurban’ kadın gösterildiğinde neler yaşanabilir? Sektörün önde gelen yapımcıları Fatih Aksoy ile Faruk Bayhan ve senaristler Eda Tezcan ile Makbule Kosif’e dizilerdeki kadın karakterlerin neye göre şekillendiğini ve ekranların güçlü kadına tahammülü olup olmadığını sorduk.

Önemli olan kadının mücadele isteğidir

- Neden ekranlarda daha çok güçsüz kadınları görüyoruz?

Türk dizileri içinde her türden hikaye var. Yani çok güçlü kadınların hikayelerinin anlatıldığı dizilerde var. Mesela Kadın dizisi bunun örneklerinden biridir. Buradaki hikayede kadınlar çok güçlüdür hatta hiçbir erkeğin olamayacağı kadar. Ayakta durmak, yaşamak için kimseye de ihtiyaç duymazlar. Dizilerdeki karakterler hikayeye göre şekilleniyor. Biz bir hikaye anlatıyoruz. Yani kadınların zayıf gösterildiği ya da güçlü gösterildiği diziler yapalım gibi bir şey yok. Tabii ki her yapımın hakim olduğu bir konu var ve o dünya içinde bir şeyler yapıyor.

- Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği kavramından bahsederken, kitleleri etkileyen dizilerin bu yönde pozitif bir destek vermesi gerekmez mi?

Dizilerin dünyayı değiştirmek, hayatı modellemek gibi bir iddiası çok yok. Dediğim gibi dizileri yapanlar öyle toplumu biçimlendirme iddiasında ya da toplum mühendisleri değiller. En azından ben öyle değilim, tanıdığım diğer yapımcıların da öyle olmadığını biliyorum. Elbette güçlü bir kadını göstermek izleyen kadınlara güç verebilir. Bu iyi bir şey. Ama güçsüz bir kadını izlemek de diğer kadınlara güç verebilir. Onun ne kadar güçsüz olduğuna bakıp siz kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Onun içinde bulunduğu çıkmazdan hareketle siz kendinize başka bir yol bulabilirsiniz. İnsana umut vermediğiniz bir iş izlenilmez. Birinin durumunun ne kadar kötü olduğu değil, içindeki mücadele isteği önemli.

- Siz hangisini seçiyorsunuz? Kadının gücünün mü yoksa zayıflığının mı anlatıldığı hikayeler?

Kanaatim güçlü kadınların anlatıldığı işlerin daha başarılı olduğu yönünde. Bizim bugüne kadar anlattığımız kadınlar hep güçlü kadınlardı. Ve bu güçlü kadınlar seyredildi. Adını Feriha Koydum’da, Umutsuz Ev Kadınları’nda güçlü kadınlar vardı. Anne, Kadın ve Bizim Hikaye’de de yine çok güçlü kadınları anlattık. Temel olarak bu dizileri kadınlar izliyor. Elbette bu kadınlar, kocası akşam geldiğinde sesini çıkarmayan, bağımlı bir insanın anlatıldığı şeyleri çok izlemek istemez. Bundan çok eminim. Manyak bir adamla baş etmeye çalışan kadının hikayesi güçlü bir kadın hikayesidir.