Domuz gribi paniğine gerek yok

Her yılın ekim aylarında başlayan grip salgınının mart ayına kadar sürdüğünü ve şu an ülkedeki gribin mevsimsel grip aktivitesi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Serhat Ünal “Burnu akan boğazı ağrıyan herkes grip değil. Başka virüsler de ortada dolaşıyor. En son 2009 yılında domuz gribi salgını Kuzey yarımkürede çıktı. Ama bu salgın bitmek üzere olduğu için şu an domuz gribinin olması mümkün değil” diyor.

Son dönemde ortaya çıkan domuz gribi salgını gerçekten var mı?

Hayır, şu an domuz gribi diye bir şey yok. Bütün Kuzey yarımküre ülkelerinde olduğu gibi mevsimsel grip aktiviteleri başladı. Her yıl solunum yolları enfeksiyonları mevsiminde gördüğümüz mevsimsel grip var bir de salgınların yaptığı var. Salgınlardan en son 2009 yılında domuz gribi salgını Kuzey Yarım Kürede çıktı. Ama bu salgın bitmek üzere olduğu için şu an domuz gribinin olması mümkün değil. Yılın son aylarında mevsimsel grip başladı. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı 500’den fazla grip örneği inceledi ve A grubu H3N2 adlı virüse ulaştı. Şu an ortada dolaşan virüs bu, bunun da domuz gribiyle uzaktan yakından alakası yok. Bir miktar da D virüsü var ortada ama bunun da domuzla ilgisi yok.

Salgın var mı peki?

Bir salgın söz konusu değil. Bu rahatsızlık şu an geçen seneden de farklı değil. Her yıl bu kadar oluyor. Bir de burnu akan boğazı ağrıyan herkes grip değil. Başka virüsler de ortada dolaşıyor. Gripten çok daha fazla RSV, Rino virüsü var. Influenzadan çok daha fazla parainfluenza var. Bunların çoğu nezle aslında. Rino virüs ve RSV virüsü izole ediliyor, az bir kısmında da gerçekten grip var. Ama sayı beklenenden yüksek değil. Solunum yolları enfeksiyonu mevsimi bu zamanlar. Soğuk ve toplu yaşam artınca birbirine bulaştırma da kaçınılmaz oluyor. Bu sadece Türkiye’de değil. Kuzey yarımküredeki diğer ülkelerde de en az bizim kadar virüs var.

Son dönemde ortaya “Ülkemizde domuz gribinin üstünde bir grip var. Ve bu grip bir yıl sürecek” ortaya bir söylem atıldı...

Öyle bir şey söz konusu bile değil. Normal mevsimsel grip aktivitesi ekim ayında başlar, martın sonuna doğru kesilir. Bizde olmadığı gibi dünyanın büyük bir kısmında da şu an grip salgını mevcut değil. Normal mevsimsel grip aktivitesi devam ediyor.

Tek çözüm antibiyotik mi?

Influenza ve nezle viral virüslerin neden olduğu hastalıklardır. Antibiyotiklerin virüs üzerinde etkisi yoktur. Sadece bakteriyel enfeksiyonlarda etkilidirler. O nedenle nezle de antibiyotiğe ihtiyaç olmadığı gibi başka bir ilaca da ihtiyaç yoktur. İstirahat edip, bol sıvı alıp, ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanılmalıdır. Grip tanısı konmuşsa; antibiyotik yine kullanılmamalı, nezlede söylediklerime ilave olarak gribe özel ‘Oseltamivir ve Relenza’ isimli iki ilaç kullanılabilir. Bunlar girp virüsünün çoğalmasını durduran ilaçlardır. Doktor kontrolünde grip teşhisi konulduğu zaman kullanılmalı.

VİRÜS VE BAKTERİ ARASINDAKİ FARK

-Her ikisi de mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük olmalarına rağmen zürafa ile balık arasındaki fark kadar büyüktür.

-Bakteriler daha kompleks, ince ve sert bir zarla çevrili tek hücreli yaratıklardır. Kendi kendilerine çoğalabilirler.

-Çoğu bakteri zararsızdır. Bazıları sindirime, mikropları yok etmede, kanser hücreleriyle savaşmada bize yardımcı olur. Yüzde 1’den daha az oranda bakteri insanlarda hastalıklara sebep olur, yüzde 99’u zararsızdır.

-Virüsler bakterilere kıyasla daha küçüktür. Virüslerin en büyüğü en küçük bakteriden bile daha küçüktür. Sadece proteinden oluşan bir kılıf veya RNA ya da DNA gibi genetik bilgi taşıyan bir çekirdekten oluşurlar. Bakterilerin tersine virüsleri taşıyıcı bir canlı olmadan yaşayamazlar. Virüsler ancak başka hücrelere yapışarak çoğalabilirler.

-Virüsler saldıracakları hücreler konusunda oldukça uzmanlardır. Örneğin bazı virüsler özellikle karaciğerdeki solunum sistemindeki veya kandaki hücrelere saldırılar. Hatta bazı durumlarda virüsler bakterilere bile saldırırlar.

GRİP AŞISI İÇİN GEÇ KALMADINIZ

Grip aşısı yapılsaydı sonuç daha farklı olur muydu?

Aşı olmak için henüz geç kalınmış değil. Mart sonuna kadar aşı yapılabilir. Grip atağı da zaten yeni başladı. Özellikleri aşı yaptırması gereken kişiler de 65 yaş üstü kişiler, 65 yaşın altında olup altta yatan hastalığı olanlar (akciğer hatalığı, diyanet, kronik karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, kanser hastaları, gebeler, obezite hastaları) kişilerdir.

HAPŞIRAN BİRİSİNDEN 1.5 METRE UZAK DURUN

Bulaşma olasılığı nedir? Ve ne tür tedbirler almalıyız?

Normal grip virüsü gibi. Hapşıran, tıksıran birisine 1,5 metreAden daha çok yaklaşırsan, o hastada olan mikroplar solunum yolu ile sana gelebilir. Bunların bulaşmaması için tedbir almak lazım. Öncelikle sağlıklı yaşam kurallarına uyacağız. Bunlar; sağlıklı ve dengeli beslenme, günde en az sekiz saat uyku, spor, haftada en dört gün 30’ar dakika hızlı yürüyüş, stresten ve zararlı alışkanlıklardan uzak durma... Bunların dışında solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için ellerinizi sık sık yıkamalısınız, elinizi burnunuza götürmeyin. Bu dönemlerde tokalaşmak, öpüşmek ve sarılmaktan da uzak durun. Burnu akan, aksıran, tıksıran bir insanı görünce 1,5 metreden fazla yaklaşmayın.