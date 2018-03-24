Drone engel tanımıyor

Gençlerin son dönemde en çok ilgisini çeken teknolojik araçlardan biri drone. Sadece gençler için değil engeller için de yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor bu teknolojik araç. Geçen hafta Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilk Engelsiz Drone Okulu Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Öncelikli olarak Down Sendromlu gençlerin eğitim alacağı okul, engelliler için hem son derece ilgi çekici bir deneyim hem de yepyeni istihdam alanları anlamına geliyor.

Drone Yarışçıları Derneği Başkanı ve Engelsiz Drone Okulu’nun koordinatörü Sait Göksel Kervancı, drone’u engellilerle buluşturma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Engelliler için Drone Okulu açma fikri, Türkiye Drone Şampiyonası ve Drone Yarışçıları Kulubü’müzün resmi organiatörü olan İzkreatif’in ajans başkanı Recep Alanoğlu’na ait. DYD olarak fikri çok beğendik ve Türkiye’nin ilk Engelsiz Drone Okulu Projesini Bağcılar Belediyesi’ne sunduk. Sayın Başkan Lokman Çağrıcı›nın da büyük desteğiyle proje hayata geçti.

Yeni bir dünyanın kapıları aralanıyor

Engelliler ile ilgili Dron Okulu’nu Bağcılar Belediyesi ile yapma nedenleri ise halihazırda engellilere yönelik çok büyük bir merkezleri olmasından kaynaklanıyor. “Drone yarışçılığı ve drone ile buluşma, engellerin bir anda ortadan kalktığı ve engelli kardeşlerimizin hayal edemeyecekleri bir deneyimi de beraberinde getirdi.” diyen Kervancı, dron kullanmanın engellilerin hayatında heyecan verici bir yenilik olduğunun altını çiziyor:

“Dron kullanmak engellilerin hayatında neyi değiştirecek?” sorusuna ise şöyle cevap veriyor Sait Göksel Kervancı, “Drone kullanmak engelli kardeşlerimize hayatlarında hiç yaşamadıkları bir tecrübe sunacak. Daha önceden hissetmedikleri hız ve aksiyonu drone ile yaşayabilecekler. Tüm mesafeler drone kullanırken ortadan kalkıyor ve kendilerini engelsiz hissediyorlar.”

Türkiye’nin en büyük engelli merkezi olan Bağcılar Engelli Sarayı’nda 30 kişilik bir engelli kadrosuna dersler verildiğini anlatan Kervancı, öğrencileri arasında Down sendromlu, ampute ve otizmli çocuklar, gençler olduğunu kaydediyor. Ellerini ve gözlerini kullanabilen engellilerin dron eğitimi alabileceğini belirten Kervancı, Engelsiz Drone Okulu sayesinde engelli kardeşlerimizin drone alanında mesleki eğitim alarak hava fotoğrafçısı olabileceğini, yarış pilotluğu eğitimi alarak Türkiye Drone Şampiyonas›nda yarışıp milli sporcu olabileceklerini ve en önemlisi havacılığın ve bu alandaki teknolojik gelişmelerin yakın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekliyor.

Drone Okulu sayesinde engelli kardeşlerimiz drone alanında mesleki eğitim alarak hava fotoğrafçısı ya da yarış pilotlu olabilir.