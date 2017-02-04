Eğitim reformuna destek z- kitap

Bilişim teknolojileri alanında yazılım üreten Fernus Bilişim Teknolojileri, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen eğitim reformunu desteklemek için Fernus Z-kitap adında yeni bir oluşuma imza attı. Yani özel eğitim yayıncılarının yüzde 80’inin kitaplarını akıllı tahtalara ve mobil cihazlara uyumlu hale getirerek dijitalleştirdi. Bize bu yeni yayın hayatındaki tüm değişimleri şirketin genel müdürü Can Şahin anlattı.

Z-kitap ne demek?

Zenginleştirilmiş kitap, Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından onaylı kitapların akıllı tahta, bilgisayar, mobil, tablet gibi dijital ortamlarda sunulmaya uygun olarak üretilmesi. Aynı zamanda içerisinde video, ses, animasyon, eğitici oyun ve uygulamalar barındırabilen bir yazılım. Z-Kitap ile sayfalar arasında geçiş, istenilen alanları büyütüp küçültme, kitap üzerinde çizim, çizgi ve işaretleme çalışmaları yapılabiliyor. Bunun dışında öğretmenler test sorularını, soruyu akıllı tahtaya yansıtarak çözebiliyor. Hatta öğrenciler tablet üzerinden akıllı tahtaya bağlanabildikleri gibi öğretmenler uygun buldukları takdirde öğrencinin akıllı tabletteki çalışmasını kilitleyerek akıllı tahtadaki görüntüyü öğrencinin tabletine yansıtabiliyor.

Öğretmene büyük yardımcı yani...

Bu uygulama eğitimde bir reform niteliği taşıyor. Öğretmenler Z-Kitap sayesinde tüm sınıfın katılımcı olmasını sağlayabilir: bir konu anlatırken o konuyla ilgili öğretici videolar göstererek öğrenciyi konuya daha iyi adapte edebilir. Biliyorsunuz, her okulda ne yazık ki laboratuarlar bulunmuyor. Çocuklar fizik ya da kimya kitaplarında okudukları deneyleri yapma şansını yakalayamıyor. Ama Oysa Z-Kitap ile dijital ortamda deney tüpleriyle deney yapabiliyorlar. Kısacası öğrencinin bir konuyu anlaması için yazı, video, ses, animasyon gibi tüm öğelere yer verildi. Yine bu sistem sayesinde öğrencinin tahtaya kakmasına da gerek kalmıyor. Öğrenci yerinden kalkmadan soruyu tableti üzerinden çözüp görüntüsünü de akıllı tahtaya aktarabiliyor. Bu şekilde vakit kaybı önlenerek öğrencilerin de daha fazla derse dahil olması sağlanıyor. Hem de heyecanı yüzünden bildiği soruyu dahi cevaplayamayan öğrencilerin başarı çıtası yükselmiş oluyor.

Bu kitapların denetimini kim yapıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı müfredat dahilinde eğitim araçları yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanmakta. Üstelik Z-Kitapların hazırlanma sürecinin her aşamasında, psikolog ve sosyologlardan oluşan içerik uzmanları, görsel tasarımcılar, bilgisayar mühendisleri, BÖTE (bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi) mezunlarından oluşan eğitim referanslı bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

YENİ NESLİN KAFASI BİZDEN FARKLI ÇALIŞIYOR

Eğitime ne gibi bir katkısı olacak?

Z kuşağı ya da diğer bir deyişle dijital çocuklar, teknolojiyle dünyaya adım attılar. Türkiye’de altı milyonun üzerinde online çocuk bulunuyor. Z Kuşağı’nın dijitale ve mobil telefonlara duyduğu ilginin faydalı kullanıma dönüşmesi ebeveynlerin ve eğitimcilerin elinde. Çocuklara teknolojiyi doğru kullanmak öğretilmeli. Dikkat süreleri kısa ama aynı zamanda beyinlerini çoklu olarak kullanabilen Z-kuşağı için geleneksel öğrenme yöntemleri ve ortamları yetersiz kalıyor. Çok hızlı düşünen ve düşündüklerini bir an önce uygulamaya geçirmek isteyen bir nesil. Bu nesil, teknolojiyi etkin kullandığında kısa sürede eğitimde ivme kazanılacak.