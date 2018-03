Ekrandan görmek yetmez acının kalbine bakabilmeliyiz

VİCDAN KONVOYU YAPILDI YA. TIPKI ONUN GİBİ İNSANLARIN DUYARLILIKLARINI PEKİŞTİRMEK İÇİN BU BÖLGELERE ZİYARETLER BAŞLATALIM. İNSANLAR O BÖLGELERDE NE OLDUĞUNU YERİNDE GÖRSÜNLER.

ARTIK ORTAK BİR VİCDANDA BULUŞMA VAKTİ

- Bu ziyaretler sonrası aklınızdan çıkmayan anlar var mı?

Bir çocuğa aşık oldum orada. Kimsenin dönüp bakmadığı, bir kenarda kimseye sokulmayan sessiz sakin bir çocuk. O kadar şahane bir varlık ki. Yanına gidip konuşmaya çalışınca anladım ki sağır ve dilsiz, koku duyusunu da kaybetmiş. Şimdi ha bire aklıma geliyor. Evlat edinilebiliyor mu diye sorgulamaya başladım. Abisi, hamisi olabiliyor muyum diye. Mümkün değil çünkü Suriyeliler anası babası olmasa da en uzak akrabası bile sahip çıkıyor. Evlatlık olarak verilmesini ya da başka yerde büyütülmesini istemiyorlar. Ama İHH’nın yetimlerle ilgili bir projesi var. Aylık bir ücret vererek duygusal bağ kurmaksızın bir yetime destek olabiliyorsunuz. O çocuktan artık siz mesul olup, onun hayatındaki gelişmelerden haberdar oluyorsunuz. Bu muhteşem bir şey. En azından bunu yapayım, dedim.

- Bir ayağınız orada olacak bu durumda…

Belki yine Arakan’a gitme durumumuz var. Oraya ara ara yardımlar ulaştırılıyor. STK’ların varlığı orada çok önem taşıyor ve bizim birebir yapacağımız her yardım çok önem taşıyor. Bazen yargılıyoruz insanları sosyal medyayı şov amaçlı kullanıyorlar diye. Ben oyuncuyum, az çok izlenen biriyim. Benim vasıtamla eğer insanlar orada olup biteni görüyorlarsa bırakın ben şov yapayım. Bırakın Tamer Karadağlı Ray Ban gözlüğüyle Hatay’da, karakolda şov yapsın. Her gidenin, özellikle sanat camiasının katkısı çok büyük. Sonuçta Türk dizileri dünyanın her yerinde izleniyor. Türkiye’deki her oyuncu Suriye’de biliniyor.

- Sınır bölgesinde giden sanatçılar bir avuç. Bir çekinceleri mi var?

Eğer oralara gidiyorsan İslamcısındır. Bu bir din, ırk olayı değil. Bu insani bir durum. Vicdani bir mesele. Ben oraya gidersem bilmem kimin nesi gibi görünürüm diye düşünmemek lâzım. Artık ortak bir vicdanda buluşmanın vakti geldi.

- Bu buluşma çok önemli. Ama samimi olmak gerek sanırım.

Geçenlerde bir uçak kazası oldu. Gencecik kızlar ve kadınlar hayatını kaybetti. Hamile olanlar vardı aralarında. İnsan sonuçta. Bekarlığa veda partisine gittikleri için birtakım olumsuz ve çirkin yorumlar yapıldı sosyal medyada. Geride kaybettikleri kızları, eşleri, yakınları için delicesine acı çeken insanlar var. Müslüman bir toplumuz ve Müslümanım diyen bazı insanlardan böyle cümleler gelince vicdan adına ben ne desem boş geliyor. Ama onu diyen insanlar benim dediklerime katılıyorlardır, Suriye’ye yardım etmeliyiz diye. İnsanlık konusunda niye ayrım yapıyoruz? Bir fikre bir ideaya insani değerlerinle sarılmak zorundasın. Biz siyasi duygularla sarılıyoruz. Birbirimize karşı göstermelik insanlık yarışması yapıyoruz. Ama samimiyet ufak ayrıntılarda gösteriyor kendini.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ HAYATA BAĞLIYOR