Ekrandan görmek yetmez acının kalbine bakabilmeliyiz

En son TRT 1’de yayınlanan Yalaza dizisinde dört kız babası naif bir adamı canlandıran başarılı oyuncu Sinan Albayrak geçenlerde Instagram hesabından Idlib ve Arakan’da çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Sessiz sedasız gönüllü olarak insani yardım çalışmalarına katılan Albayrak’la savaş bölgelerindeki şahitliklerini konuştuk.

- Sizi İdlib’e ve Arakan’a götüren ne oldu?

Daha önce de böyle girişimlerim oldu. Dört sene oyunculuk soluksuz bir şekilde araya girdi. O Hayat Benim ve bu sene de Yalaza’yı yaptık. Bu süreçte manevi olarak sürekli eksildiğimi hissettim. ‘Bir yere gidiyorsun ama tek başına n’apabilirsin, kime ne yardımın olabilir ki’ diye soruyorlar hep. En büyük yardım kendine yaptığın yarwdımdır bu anlamda. Kendi adıma birtakım şeylere duyarsızlaştığımı, ilgimin ya da duygumun azaldığını hissedince İHH’dan bir dilekte bulundum, ‘Yaptığınız çalışmalarda bana da bir görev verin’ diye. Sağolsunlar kabul ettiler.

- Neler yaşadınız?

İlk önce Suriye’ye İdlib’e gittik. Cilvegözü itibariyle Suriye’ye girdiğiniz zaman Türk devletinin yaptığı yardımları, STK’ların çalışmalarını, bilhassa İHH’nın yoğun olarak orada bulunduğunu görüyorsunuz. Yedi yıldır o savaşın içerisinde, çadırlarda yaşıyor insanlar. Çocuklar çadırlarda doğmuş, büyümüş. Sağında solunda patlayan bombalar, yanlarından geçen mermiler yaşam şekli olmuş onların. Rüzgâr esmesi, gök gürlemesi gibi kurşun ve bomba sesleri duyuyorlar ve kanıksamışlar artık. Korkunç olan bu durum mudur? Yoksa Arakan kamplarına gittiğimiz zaman oradaki çocukların hâli mi? Onlar katliam ve vahşetten daha yeni çıkmışlar. Aklınıza gelebilecek en vahşi görüntülere şahit olmuşlar. Babasının ya da çevresindeki herhangi bir insanın vahşice öldürüldüğünü, canlı canlı yakıldığını görmüşler. Bu çocukların yüzlerinde hâlâ o şokun etkisi var. Suriyeli çocukların olduğu kamplarda ise yaşadıkları kayıplara rağmen oynayabilen, gülebilen ve ‘Sana n’oluyor ki, hayatında neyi dert ediyorsun? Bak biz burada nelere rağmen hayatı tutabiliyoruz elimizde’ diyen örneklerle karşılaştım. Mynmar’dan gelen Arakanlı Müslümanları gördüğünüzde ise dehşete kapılıyorsunuz o iki ifadenin arasında. Kendi adıma döndükten sonra sersemliyorum.

- Arakan’da son durum nasıl?

Arakan’da hâlâ Emine Erdoğan hanımefendinin gelişinden bahsediliyor. Çok büyük bir moral ve güç vermiş oradaki insanlara. Şu anda Mynmar’dan gelişler kesilmiş durumda. Mynmar’dan kaçtılar ama bu kez de bulundukları bölgede hapsolmuşlar. Birkaç kilometre ötede okyanus var. Balık tutabilecekleri imkânlar sunulabilir ama oraya ulaşmaları bile engelleniyor. Bangladeş Arakanlılar’a Bangladeş dilini öğrenip de entegre olmasınlar diye eğitim hakkı bile tanımıyor. Yarın bir gün devletlerin varacağı anlaşmalar gereğince iadeler sözkonusu. Fakat geri döndüğü zaman da Mynmar, ‘Benim belirlediğim kamplarda yaşayacaklar.’ diyor. İki tarafta da kıstırılmış durumdalar. ‘Umudunuz var mı?’ diye sorduğunuz zaman ‘Bizim tek umudumuz ölmek’ diyorlar. O insana ne verebilirsin de o düşünceden kurtarabilirsin? Özgürlük, iş ama hiçbirini veremiyorsun. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı; ‘Parası neyse verelim, biz yetiştirelim, doyuralım’ diye. Ama kabul etmediler. Şu anda Türkiye ve Malezya gibi ülkelerin STK’ları destekte bulunuyor. İHH’nın çabalarıyla bungalov ev sistemine geçilebildi. Çadırdan çıkarıldılar en azından. Evlerde tuvalet, su yok. Açılan kuyulardan temin ettikleri sularla ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir milyon kişi bu şartlarda yaşamak zorunda. Bölgede çalışan STK’larla da Bangladeş’te bir araya geldik. İHH, Kızılay, AFAD, TİKA gibi kurumlardaki gönüllüler can-ı gönülden çalışıyorlar.

- Suriye’den, Arakan’dan bize ne sorusunun cevabı nedir size göre?

Hiç unutamıyorum Suriye sınırındaki kamplarda yaşlıca bir kadın geldi, dimdik ve güçlü bir ifadeyle durdu önümüzde. ‘Özür dileriz. Size yük olduğumuzu biliyoruz. Elinizdeki ekmeğin yarısını aldığımızı biliyoruz. Ama n’olursunuz bizi bağışlayın. Mecbur kaldığımız için geldik.’ dedi. Hem dimdik duruyor bunları söylerken hem de gözyaşları durmuyor. Bu yüzden onları yargılama hakkımız yok. Burada olacaklarına savaşsalardı diye bilinçsizce yorumlar yapanlar var. Onların ne yaşadığını, oradaki şartları bilmiyoruz. Allah bizi bu durumlara düşürmesin. İnşallah kendi vicdanımızla bu hakikati görmek için uğraşırız.