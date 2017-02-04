En yakın dostlarımız için birbirinden eğlenceli 4 uygulama

Cat Alone Evde beslediğimiz kedilerin küçük ve hareket eden şeylerle oynamaya bayıldığını hepimiz biliyoruz. Sürekli sinek peşinde koşan kedilerimizi eğlendirmek için tablet veya telefonlarınızı da kullanabilirsiniz. Kedileri oynatmak için çok vakit harcadığınızdan şikayetçiyseniz, önüne tableti koyup saatlerce onu oyalayacak bir oyun açmak kolayınıza gelebilir.

VetMapp Patili dostlarımız ile ilgili problemlerde artık yalnız değilsiniz. Bu uygulama ile hayvan dostlarımızın ihtiyacı olan her türlü tıbbi bilgiden size en yakın veteriner kliniklerinin adreslerine kadar tüm bilgileri veriyor. Ayrıca soru-cevap özelliği sayesinde veteriner hekimler ile iletişime geçebilirsiniz. Uygulamanın anlaşmalı olduğu veteriner hekimler, küçük dostlarımız ile ilgili tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Petsbook ‘Satın alma sahiplen’ mottosuyla hareket eden akıllı telefon uygulaması sayesinde evcil dostunuz ile ilgili paylaşım yapmak artık yalnızca bir tık uzağınızda. Uygulama ile evcil hayvan sahiplenme ilanlarına bakmak veya ilan açmak, merak ettiğiniz soruları uzman hekimlere ve diğer kullanıcılara sormak çok daha kolay. Lokasyonunuza en yakın aynı türleri bulabilir, arkadaş yelpazesini genişletebilirsiniz.

AqDIary Köpek, kedi, kuş evcil hayvan da balıklar değil mi? Akvaryumculuk son zamanlarda popüler bir uğraş. Uygulama akvaryum sahiplerinin işini kolaylaştırmak için geliştirildi. Bu uygulama ile büyük akvaryumlarınız için yapılması gereken işleri aklınızda tutmak zorunda kalmayacaksınız. Uygulamaya tankınızın adını girdikten sonra su değişimi, yem takibi, su değerleri, temizlik, gübre gibi konularda bilgiler girebilir, size hatırlatılma yapılmasını isteyebilirsiniz.