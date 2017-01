Ümmiye Koçak: Engellerin arasından dikenleri değil gülleri seçtim

Kız çocuklarının okula gönderilmediği dönemde şans eseri ilkokulu bitirme imkanı bulan Ümmiye Teyze, yaşadığı Arslanköy’ün amirali. Onun sayesinde dedikodular bitiyor, ayıp olan şeyler değişiyor ve kadınların sesini Mersin hatta tüm Türkiye duyuyor. Adana’nın Çelemli Köyü’nde doğan 60 yaşındaki Ümmiye Koçak, evlenip gittiği Mersin Arslanköy’de köy hayatını baştan yazıyor. Kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile erkeklerin eşlerine olan düşüncelerini değiştiren Koçak ile herkese örnek olacak hikâyesini konuştuk.

Hikâyeniz nereden başlıyor?

Ben 10 kardeşin altıncısıyım. Öyle bir köyde doğdum ki o köyde kız çocukları hiç okula gitmiyordu. Okuma seferberliği başlayınca her evden bir kişinin okula gitmesi istenmişti o da kardeşim oldu. Kız kardeşim okula gitmek istemeyince de ben tesadüfen okula gitmek zorunda kaldım. Yine tesadüfen ilkokulu bitirdim ama bu durum yokluktan değil, o dönemde kız çocuklarının okula gönderilmemesinden kaynaklanıyordu. Ayıp karşılanır, dedikodu çıkardı. Hayatta hayır kelimesini kabul etmiyordum. Hep kafama koyduğumu yapardım. Çocukluğumda “Neden hep erkekler okuyor da ben okuyamıyorum. Ağabeylerim ilkokula gidiyor ben neden gidemiyorum” derdim. İlkokulu bitirdiğimde de okumayacağımı biliyordum ama ilkokul mezunu olarak ne yapacağımı araştırmaya başlamıştım. O dönemde de elime şans eseri Maksim Gorki’nin ‘Ana’ kitabı geçti. Ben de “Onun gibi hayal kurarım, kurduklarımı da yazarım. Yazdıktan sonra da herkes okur” dedim. “Hayal kurmak bedava” dedim ve bu şekilde yıllardır hayallerimin peşinden koşuyorum. Çünkü hayatta en bedava olan şey hayal kurmak ve yılmadan usanmadan hayallerinin peşinden koşmak. Ama hayalperestlik ayrı hayal kurup mücadele etmek ayrı bir şey. Kimse kimseye gümüş tepside bir şey sunmuyor.

Hayallerinize ulaşmaya çalışırken zorluklar yaşadınız mı?

Herkes gibi benim önüme de güller döşenmedi. Benim önümde deve dikenleri oldu. Ama ben önüme çıkan engellerin arasından deve dikenlerini değil gülleri seçtim. Ön ayağımı atmadan arka ayağımı atacağım yeri hep planladım. Şimdiki nesile bakıyorum, bir işe koyulup beş gün sonra red cevabı alınca hemen pes ediyorlar. Hayır, pes etmeyeceksin zorlukların üstüne gideceksin. Kolayı zaten herkes yapıyor, önemli olan zoru başarmak. Bu dünyaya gelmeden kalmamışız, gitmeden de kalmayacağız. Önemli olan gittikten sonra arkamızda güzel bir şeyler bırakmak. Allah akıl vermiş bu aklı iyi yönde kullanalım diyorum. Kadınlara ‘Biz birleşirsek, gelişirsek, bizlerin yetiştirdiği Türkiye’nin geleceği olan çocuklar çok daha iyi yerlerde olurlar’ diyorum. Ama biz anneler, kendimizi geliştireceğimiz yerde lüzumsuz şeylere kanıyoruz.

Oyuncuların eşlerden izin almak zor oldu mu?

Ben tiyatronun ne olduğunu bilmiyordum ki onlar da bilmiyordu. “Bağ bahçede çalışıyorsunuz, çocuklarınızı ihmal etmiyorsunuz, evinizin temizliğini yapıyorsunuz, şimdiye kadar kimse size eline sağlık gelin, çok güzel olmuş hanım dedi mi” dedim. “Hayır” dediler. “O zaman gelin ben sizin yaşadıklarınızı yazayım, sahnede oynayalım, takdir edilip, alkışlanırız” dedim. Eşlerinden izin almamız tabii ki de hiç kolay olmadı. 40 kapıyı gittim ilk başta izin alabilmek için. Ama şimdi kendileri gelip yalvarıyorlar.

SÖZÜM BELEDİYE BAŞKANINDAN BİLE GEÇERLİ

Siz aslında tiyatro oyunundan önce de köyde birçok yenilik yaptınız değil mi?

O köyde hiç kimse temizliğe gitmiyordu ben gitmeye başladım. Bizim köyde çok okumuş insan var. Kendileri büyükşehirde ama aileleri köyde ve onlara yardımcı birilerini arıyorlardı. Ben bu temizlik işini başlattım. Dedikodu olmadığını da göründce birçok kadın da gitmeye başladı. Daha sonra çocuklara bakmaya başladım. Daha sonra yine liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler çocuk bakmaya başladı. Yani ben o köyde tiyatro yapmadan önce zaten alt yapıyı kurdum. O dönemde belediye başkanından bile fazla sözüm geçerliydi. Tiyatroyu köyde kurduğum zamanlarda “Başkanı bile Ümmiye Hanım yönetiyor” derlerdi. Başkan bana destek olmasaydı hiçbir şey yapamazdım. Mersin’deki kurumlar, valilik hepsi bana destek oldu.

Yeni bir oyununuz var mı?

Her sene bir oyun yazıyorum. En son ‘Baba Ben Geldim’i oynadık. Şimdi yeni bir oyun daha yazdım. Bu oyunda çiftçilerle ilgili. Ben her şeyin başında eğitimin geldiğine inanıyorum. Şimdi ‘Diplomalı Çiftçi’ diye bir oyun yazdım. Onun provalarına başladık. Diploma her yerde geçer ama diploma insanı adam etmez. Ama diplomalı olmak, iyi mahsul, iyi çiftçilik için şart. Ben de bu sene bu konuya dikkat çekmek istedim. Okumak, kalkmak her şey eğitimden geçiyor. Sadece okuma-yazma ile iş bitmiyor ki...

Yün Bebek’ filminiz ile tiyatrodan sinemaya geçişiniz nasıl oldu?

Tiyatro ile belli bir kesime sesimizi duyurduk ama benim daha çok kitleye ihtiyacım vardı. Bunu da nasıl yaparım diye düşünürken kadın ve kadına şiddet konusunu çok canımı acıtıyordu. Bunun üzerine çok uzun çalışmalar yaptık ve filmi çektik. 2005’te çalışmalara başlayıp 2012’ye kadar filmin alt yapısını oluşturdum. Dizilerde rol aldım, senaryo yazma eğitimleri aldım, kamera arkasını öğrendim, kendimi birçok alanda geliştirdim. Olgunlaştığımı anladığım anda da valilik ve tüm Arslanköy halkının da yardımları ile sinema filmimizi çektik. Amacımız kadınların sesini duyurup, neler başarabileceklerini göstermek.

KADINLAR ÇALIŞIYOR ERKEKLER KAHVEDE OTURUYORDU

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu nasıl hayata geçti?

Benim tiyatro yapmamdaki tek amacım köydeki kadınların sesini Mersin’e duyurmaktı. Köyde kadınlar akşama kadar çalışıyor, eşleri ise sabahlara kadar kahvede oturuyor akşama kadar da yatıyorlardı. Bu durum benim canımı çok acıtıyordu. Köye gelen bir tiyatroda oyuncuların isminin takma isimler olduğunu öğrenince ‘Biz neden böyle bir şey yapmıyoruz’ dedim. ‘Ben de buradaki kadınların ismini değiştirip onların hikâyelerini anlatırsam, belki bu adamlar kendi hatalarını görürler ve düzeltirler’ dedim. Çünkü Ayşe Teyze ile Fatma Teyze inek, tavuk için kavga ediyor. Gelin, kaynana ile kavga ediyor gelip bana anlatırken de utanıyorlardı. Ve nitekim de yazdığım tiyatro oyununda kendilerini gördüler. “Sanki beni yazmışsın” dediler ama sonunda da beğenildi.

KIZIM ASİSTANIM OĞLUM SOSYAL MEDYAUZMANIM

Köydeki herkes size destek oluyor mu?

Arslanköy’de ilk baştan bu zamana kadar çok şey değişti. Arslanköy’de de okumuş çoktu ama okuyan gidiyordu okumayan da köyde kalıyordu. O dönemde kadınlar çalışıyor erkekler çalışmıyordu. Ama şimdi çok şey değişti. Bütün köy halkı şimdi tam destek oluyor.

Bu konudaki en büyük yardımı sanırım eşinizden aldınız. Çünkü yaşadığınız köyde sizin yaptıklarınıza cesaret edecek başka bir kadın çıkmamış...

Beni ilk başta eşim destekledi. Onun desteği olmadan hiçbir şey yapamazdım. Sonra çocuklarım devreye girdi. Onlar da beni desteklemeseydi ben bu kadar başaramazdım. İş ilk önce ailede bitiyor. Sen o çatının altında mutluysan o mutluluk dışarıya da yansır. Oğlum benim sosyal medya işlerimi yönetiyor, kızım asistanım. Onlar olmasa ben hiçbir şey yapamazdım.