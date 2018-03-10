Erkeğin dindarlığı elden gidiyor

Günümüzde seküler hayat dindarların en büyük imtihanlarından biri. Hem değerlerine ve inançlarına bağlı kalarak yaşamak hem de modernizmin dayatmalarına karşı koymak çok da kolay değil. Dünyevileşme konusunda en sert eleştiriler ise hep kadınlar üzerinden yapılıyor. Dindar kadınların giyimi, örtünme biçimi, sosyal ve toplumsal hayattaki konumu, kadın-erkek ilişkileri konusundaki tüm sorunlar sadece dindar kadının gerektiği kadar Müslümanca yaşamayışına bağlanıyor. Ancak kadın için geçerli olan emir ve nassların erkekler için de bağlayıcı olduğu nedense göz ardı ediliyor. Aile yapısındaki bozulma kadının evden dışarı çıkışına bağlanırken erkeğin neden evden uzaklaştığı, sorgulanamıyor. Oysa yaşanan eksen kaymasından kadınlar kadar erkekler de sorumlu. Bu noktadan sonra dindar kadın ve erkeklerin nerede hata yaptık sorusunu sormaları büyük önem taşıyor. Bu anlamda Vuslat Dergisi’nin cesurca bir hamleyle “Ölçü ve Denge Ekseninde Erkek” başlıklı kapak dosyası hazırlaması, İslam’da erkek meselesini de gündeme getirdi. Biz de dindar erkeğin nasıl olması, yaşaması ve davranması gerektiğini Hasan Kalyoncu Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Emel Topçu ve sosyolog Nevin Meriç’e sorduk.

Cinsiyetçi yaklaşım ilişkileri sertleştiriyor

- Müslüman kadının giyimi, yaşam tarzı, ahlakı, namusu, sorumlulukları ve sosyal hayattaki yeri gibi mevzular hep konuşuldu. Peki neden benzer konular Müslüman erkekler için konuşulmuyor?

Modern dünyada diye de bir ek gelmesi lazım cümleye. Çünkü modern dünya yani günümüzün dinamikleri karşısında kadınlar ve erkekler olarak Müslüman kalabilmenin imkanlarına kafa yormalıyız. Konuşulan ‘kadın’ da gelenek üzerinden tevarüs ettirilen bilgiler dolayısıyla topluma uymuyor, aşırı boşluklar kalıyor. Tabi meselenin erkekler yönü daha öncelikli. Bütün toplumlarda Avrupa, ABD; Osmanlı da dahil değişme önceliği erkekten başladı. Sistemi kabul edip onaylayan erkekler geriye baktıklarında kadınların da değişmesi gerektiğine kanaat getirdiler ve o yönde çabaladılar. Dolayısıyla bir yenilenme gerekecekse yine erkekten başlamalı. Erkek bunu görse bile konuşmayı ötelediğinden kadına çeviriyor bakışını. Oysa kendi düzelmeden kadın da değişmeyecek.

- İslam’da erkek nasıl olmalıdır? Gelenekleri İslam’a mâl ederek ortaya çıkarılan erkek profili ya da modern hayatın dönüştürdüğü sorumluluklarından ve fıtri kimliğinden uzaklaşan erkek tipi yerine Peygamberi örnekliğe koymanın bir yolu var mıdır?

İslam’ın temel değerleri adalet hakkaniyet. Dolayısıyla modern dünyanın bunalımını da buradan yola çıkarak çözme imkanları bulabiliriz. Toplumsal alanda cinsiyet üzerinden kadın/erkek vurgusunun öne çıkarılması hiçbir ilerleme sağlamıyor bilakis daha çok sertleştiriyor ilişkileri. İnsanlar her inançtan, meşrepten, cinsten olabilir ama senin karşı duruşun adalet ve hakkaniyet üzere olmalı. Oysa biz çok rahat suçluyor, mobbing uyguluyoruz, yalan, iftira, küfür havada uçuşuyor… Bunları kendisine yakıştıran dindar erkek ve kadınlarda Hz. Peygamber örnekliği diye bir derdin olacağını düşünmüyorum. Erkek güç ilişkisini kadını öteleyerek ve toplum dışına iterek değil, aleme, kainata, insana çevirerek çözümler üretmeye yönlendirmeli. Bu da kadınlarla birlikte düzgün davranışlar geliştirme becerisi göstermekle mümkün diye düşünüyorum.

- Günümüz dindar erkekleri İslam’ın öngördüğüne uygun olarak yaşıyorlar mı? Sizce en büyük eksiklikleri neler?

Rol–model ilişkisinde ciddi sıkıntılar var. Artık önceki kuşak sonrakine ilgi tecrübe aktarımında bulunamıyor. Teknoloji jenerasyonların karşılıklı ilişkisini bozdu. Küçükler öğreten pozisyonuna geçti. Bu alt-üst oluş da ciddi sıkıntılara neden oluyor. Aileler bir aradayken konuşamıyor ama sanal alemde her istediklerini yapıyorlar.

Nitekim genç evlilerin en önemli boşanma nedeni erkeğin bilgisayar oyunu ve eve karşı ilgisizliği olarak çıkmış araştırmalarda. İşte dindar kanaat önderleri kadından uzaklaşıp bunlara kafa yormalı, diğer taraf kolay hallolur. Bu kibir ve egodan kurtulmalı erkek. Kendine hakim ve sahip olma özgürlüğü geliştirmeli. Bu da hem yetenek hem de merhamet eğitimi ve sorumluluktan kaçınmamakla mümkün.