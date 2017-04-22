Fıkrası, yeşili ve tarihiyle yüzleri güldüren şehir Trabzon

Bu hafta Türkiye’nin ilham veren enerjisi yüksek bir şehrindeyiz. Karadeniz’in incisi Trabzon’dayız. Şehrin meşhur olduğu o kadar çok başlık var ki... Paleolitik döneme kadar giden tarihi, esrarengiz yapıları, yeşilin binbir tonunu göreceğiniz ormanları, hırçın dalgaları, yağmuru, hamsisi, kemençesi, kolbastı’sı, çayı, Trabzonspor’u ve tabii ki müthiş fıkraları... Tam da bu özelliklerinden Trabzon Karadeniz turunun en yoğun programının geçtiği şehir olarak biliniyor.

Kanuni’nin biriciği

Roma ve Bizans’ın önemli merkezi olan Trabzon, Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış. Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum yeri olarak da Trabzon’un ayrı bir önemi var.

Köklü bir tarih ve kültürün harmanlandığı şehir, gezmeyi sevenler için bulunmaz bir nimet niteliğinde. Uzungöl ve yaylalar trekking ve kamp için ideal yerler. Koca şehir sanatseverlere ihtişamında kaybolacağı yapılar, gastronomi tutkunlarına unutulmaz lezzetler vadediyor.

Baharda seyahat planlıyorsanız doğanının uyanışına tanık olmak için Trabzon’a gidin. Evliya Çelebi’nin notlarında “Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası” diye bahsettiği şehirde şikayet edeceğiniz tek şey ziyaret edilecek yerlerin çokluğu olacak. Gelin sözü uzatmadan ‘meşhur’ şehrin ‘en meşhur yerleri’ni tanıyalım.