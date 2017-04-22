Fıkrası, yeşili ve tarihiyle yüzleri güldüren şehir Trabzon
Karadeniz’in incisi Trabzon, yemyeşil doğası, futbolu, fıkraları, misafirperver halkı sanatı ve tarihi ile enerjisi yüksek bir şehir. Baharda yolu Trabzon’a düşenler için aktivite çok. Müzeler, trekking, kamp hatta gastronomi turları... İddia ediyoruz buranın lezzet ateşinde dumanı tüten yemeklerinin ve çayın tadı unutulmaz.
Bu hafta Türkiye’nin ilham veren enerjisi yüksek bir şehrindeyiz. Karadeniz’in incisi Trabzon’dayız. Şehrin meşhur olduğu o kadar çok başlık var ki... Paleolitik döneme kadar giden tarihi, esrarengiz yapıları, yeşilin binbir tonunu göreceğiniz ormanları, hırçın dalgaları, yağmuru, hamsisi, kemençesi, kolbastı’sı, çayı, Trabzonspor’u ve tabii ki müthiş fıkraları... Tam da bu özelliklerinden Trabzon Karadeniz turunun en yoğun programının geçtiği şehir olarak biliniyor.
Kanuni’nin biriciği
Roma ve Bizans’ın önemli merkezi olan Trabzon, Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de fethetmesiyle Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış. Kanuni Sultan Süleyman’ın doğum yeri olarak da Trabzon’un ayrı bir önemi var.
Köklü bir tarih ve kültürün harmanlandığı şehir, gezmeyi sevenler için bulunmaz bir nimet niteliğinde. Uzungöl ve yaylalar trekking ve kamp için ideal yerler. Koca şehir sanatseverlere ihtişamında kaybolacağı yapılar, gastronomi tutkunlarına unutulmaz lezzetler vadediyor.
Baharda seyahat planlıyorsanız doğanının uyanışına tanık olmak için Trabzon’a gidin. Evliya Çelebi’nin notlarında “Bu şehre küçük İstanbul denilse yeridir. İrem bağları gibi süslü bir şehirdir burası” diye bahsettiği şehirde şikayet edeceğiniz tek şey ziyaret edilecek yerlerin çokluğu olacak. Gelin sözü uzatmadan ‘meşhur’ şehrin ‘en meşhur yerleri’ni tanıyalım.
GÖRMEDEN DÖNMEYİN
Sümela Manastırı: Maçka’da bulunan Sümela Manastırı’nın 365-395 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Hristiyanlığın ilk kutsal mabetlerinden birisi oluşu manastırı ayrıcalıklı kılıyor.
Uzungöl: Haldizen Vadisi’nde heyelan neticesi ile oluşan doğa harikası Uzungöl, sık ormanları ve doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Göl civarında balık yiyebilir, tepede manzaraya karşı çayınızı yudumlayabilirsiniz.
Bedesten: Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun vakıfları arasında yer alan bedesten Türk Bedestenleri içerisinde tek kubbeli tek örnektir.
Trabzon Kalesi: Günümüze kadar korunarak gelmiş olan Trabzon Kalesi ve surlar şehrin eski yapılarını oluşturuyor. Surların en eski bölümü Roma devrine kadar uzanıyor. Müzeler: Trabzon’un ve bölgenin tarihi, geleneği ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Trabzon’daki müzeleri gezebilirler.Trabzon Müzesi, Geleneksel Yaşam Sergisi ve Atatürk Köşkü görülmesi gereken yerlerden.
Trabzon Ayasofya Müzesi: 1200’lü yıllarda inşa edilen kilise, Genç Bizans eserleri listesinde. Bugün müze olarak hizmet veriyor.
Gülbahar Hatun Camii: Gülbahar Hatun Camii, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından inşa edilmiştir. İsmini Yavuz Sultan Selim’in kız kardeşinden alır. Caminin son cemaat yeri beş kubbeyle örtülüdür.
Altındere Vadisi: Trabzon Maçka’da, dev bir yeşil alana sahip olan ve içerisinden şelaleler akan Altındere Vadisi, şehrin bol oksijenli havasında, benzersiz bir keşif noktası.
Sera Gölü: Bir heyelan set gölü özelliği taşıyan Sera Gölü,Trabzon’un Akçaabat ilçesinin güzellikleri arasındadır. Her mevsim farklı renklere bürünen Sera Gölü, doyumsuz manzarasını gözler önüne seriyor. Bitki örtüsü, cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde bir başka olur aynı zamanda. Sera Gölü, kesinlikle görmeniz gereken yerler arasındadır.
Çal Mağarası: Dünyanın en uzun ikinci mağarası konumudaki Çal Mağarası, ziyaretçilerini 8 milyon yıllık bir yolculuga davet ediyor. Mağara içinde yürüyüş yolunun yanı sıra bir de dere var. Mağaranın astım ve sinüzit hastaları için de şifa kaynağı olduğuna inanılıyor.
Peristera Manastırı: Manastır 752 yılında 250 metrelik bir kayanın üzerine inşaa edilmiştir. Temiz havası ve eşsiz manzarasıyla Trabzon’a gelen turistlerin oldukça yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biridir.
Boztepe: Trabzon’u tepeden görmek istiyorsanız, Boztepe doğru yer. Bölge eşsiz gün batımı manzarası ve temiz havasıyla, ziyaretçilerini büyülüyor.
Yaylalar: Erikbeli Yaylası, Lapazan Yaylası, Haçka Obası Yaylası, Garester Yaylası, Şolma Yaylası, Sultan Murat Yaylası, Şekersu Yaylası ve Haldizen Yaylası Trabzon’da görülmeye değer yaylalar arasında.
Kanuni Evi: Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim’in Trabzon Valiliği yaptığı dönemde doğduğu ev ziyarete açık durumda. Hem evi ziyaret edip hem de bahçesinde şehzade çayı içebilirsiniz.
NEREDE NE YENİR
Trabzon yemek konusunda gözünüzün döneceği bir yer. Kuymak, hamsili pilav, kaygana, Akçaabat köfte, turşu kavurma, mısır sarma, kuru fasulye, kara lahana, mısır ekmeği, Laz böreği ve dahası... Güne ‘Kaygana’ ile başlayın, bir tür omlet olan kaygananın farkı daha ince ve yağlı oluşu. Trabzon ekmeği deyince en meşhur yer şehrin girişindeki Vakfıkebir. Kahvaltıda kıymalı kapalı pide de tercih edilebilir. Nejla’nın Laz böreği yenmeden dönmeyin. Öğlene doğru canınız çay mı istedi? Doğru Boztepe’ye gidin ve kendinize bir semaver çay söyleyin. Akçabat köftesi yemek için sahildeki Cemil Usta en iyisi. Tercihiniz balık mı? Sahil yolu üzerindeki Nihat Usta’nın kapısını çalın. Moloz’da etli pilav yiyebilirsiniz. Zigana yolu üstünde Katibin Yeri’nde kuzu pirzola ve Hamsiköy sütlacı yemeden Trabzon’dan ayrılmayın. Kuymağı Ayasofya’daki tarihi manzaraya karşı sipariş edin. Ayrıca bir de ev yapımı baklavası var ki; Güneydoğulu ustaların yaptıklarına taş çıkartır. Fındıklı baklavayı da Nihat Usta’da yiyebilirsiniz.
NASIL GİDİLİR
Şehre, kara, hava ve deniz yoluyla ulaşılıyor. Trabzon, bölgedeki en hareketli havalimanlarından birine sahip. Türkiye’deki birçok havayolu, birçok önemli şehirden Trabzon’a her gün uçuyor. Trabzon Havalimanı’ndan merkeze servisler olduğu gibi direkt Ayder, Rize yönüne araçlar da bulunuyor. Trabzon’a deniz yolu ile de gitmek mümkün. Limanın kent merkezine uzaklığı: 1 km.dir.
NE ALINIR
Kemençe, beton helva, telkâri işlemeler, mısır ekmeği, keşan, peştemal, kuşak ve yöresel elbiseler, hasır bilezik ve dokuma eşyalar, Sürmene çakısı,bakır ibrikler, güğümler, süt tasları, kapaklı hamsi tavaları, maşrapalar, kapaklı sahanlar, tencereler ve mangallar... Trabzon adeta hediyelik eşya cenneti. Tüm bunları şehrin dört bir yanında bulabilirsiniz. Ama ille de adres isterseniz Kadınlar Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’dan yöresel ürünlerle telkari edinebilirsiniz.
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