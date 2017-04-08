Fransa’nın gözünü kamaştıran II. Abdülhamid koleksiyonu

Başkent Paris’te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) merkezinde açılışı yapılan sergide, 19. yüzyıldaki Osmanlı-Fransız ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerini yansıtan Yıldız Sarayı’nın arşivindeki fotoğraflar yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye’nin Unesco Nezdindeki Daimî Temsilciliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla, kamu ve özel kuruluşların desteğini alarak düzenlenen sergi 6-11 Nisan 2017 tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.

HANEDAN ÜYELERİ BULUŞMASI

Sultan İkinci Abdülhamid himayesinde, dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun toplum ve şehir yaşamına dair deneyimleri deklanşörleriyle ölümsüzleştiren fotoğrafçıların yanı sıra, Avrupalı fotoğrafçıların eserlerinden örnekleri de bünyesinde barındıran yaklaşık 37 bin fotoğraflık bu arşiv 19. yüzyıl Osmanlı modernleşmesini yansıtıyor.

Serginin açılışına Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin UNESCO Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer’in yanı sıra Osmanlı hanedanı üyesi ve yazar Kenize Murad ile çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Cengizer, Abdülhamid Han’ın fotoğraf ve kitap arşivine çok önem verdiğini belirterek, “Kendisi fotoğrafçıları da yönlendirerek önemli kişilerin fotoğraflarının çekilmesini sağlamıştır. Bunlar arasında Victor Hugo ve bazı entellektüellerin de Fransa’da yayınlanmayan fotoğrafları de yer alıyor” dedi.