Gerçek dost zor zamanda belli olur 

Türkiye’ye karþý hain giriþim dünyanýn gözü önünde gerçekleþti. 15 Temmuz gecesi dünya, tarih kitaplarýnda okuduðu, Türk halkýnýn vataný için canýný gözünü kýrpmadan nasýl verdiðine tanýk oldu. Kahramanlýk destanýnýn milyonlarca þahidinden biriydi Yunanlý iþadamý Dimitris Vamvastiras. Herkes gibi tüm olanlarý televizyonda izlemiþti. Biz onu ancak geçen haftanýn baþýnda darbenin en küçük þehidi 15 yaþýndaki Halil Ýbrahim Yýldýrým’ýn ailesine taksi hediye edince tanýdýk. Vamvastiras, acýlý baba Bahattin Yýldýrým’a ticari taksisini hediye ederken, gözyaþlarýný tutmuþ, “Acýnýzý paylaþýyorum, size bir nebze destek olabilirsek ne mutlu bize” diyebilmiþti. Haberin basýnda yer almasýnýn ardýndan Vamvastiras ile bir araya geldik. Halil Ýbrahim Yýldýrým’ýn ailesine ulaþma hikayesini dinledik.

Darbe giriþimini öðrendiðinizde ne hissetttiniz?

O gece sevdiðim dostlarýmla oturmuþ çay kahve içiyorduk, yakýn bir arkadaþým endiþe ile yanýmýza gelip Türkiye’de darbe giriþimi olduðunu söyledi.Ýlk baþta inanmadým, bunun bir þaka olduðunu düþündüm.Hemen sosyal medyayý açtým ve paylaþýmlarý görünce þok oldum. Böylesine güçlü bir ülkenin ve devletin içinde bu kadar alçalacak kadar gözü dönmüþ bir hainliði kim yapabilir diye kendi kendime sordum. Sonra televizyonda haber kanallarýnda askerlerin kendi vatandaþlarýna kurþun sýkma görüntüleri içimi acýttý, ‘bu iþte baþka bir iþ var, bunlar Türk askeri olamaz’ dedim. Saatler sonra öðrendim ki düþüncelerimde haklýymýþým, bunlar dýþ güçlerin komþumuz Türkiye’yi haince ele geçirme planlarýymýþ.

Tepkiniz ne oldu?

Ülkeler demokrasi ile yönetilir, demokrasiye sahip çýkmak her ülke vatandaþýnýn görevidir. Türkiye çok güçlü bir ülke ve dik duruþuyla çok takdir edilen güçlü bir lideri var. O gece demokrasiye, bayraðýna ve vatanýna sahip çýkmak için, kendini kurþunlarýn ve tanklarýn önüne atan insanlarý görünce çok duygulandým ve aðladým. Bu olaylardan çok etkilendim. Türkiye’de çok sevdiðim Türk dostlarým var onlar içinde endiþelendim.

Yardým etmeye o zaman mý karar verdiniz?

Bütün Türkiye halkýnýn acýsýný paylaþýyorum. Bir daha böyle büyük hainlikleri ve acýlarý kimsenin yaþamamasýný diliyorum. Asýl böyle zor zamanlarda dostluklar belli olur. Bu olaylardan sonra çok deðerli komþumuz Türkiye’nin yanýnda olmak istedim ve yatýrým yapma kararý aldým. Türkiye bizim 700 yýllýk tarihi komþumuz, dedelerimizin, soyumuzun savaþta zor þartlarda kader birliði yaptýðý Osmanlý’dan gelen dostluðumuz var. Bu topraklar kolay kazanýlmadý.

Halil Ýbrahim’in ailesine nasýl ulaþtýnýz?

Avrupa’da ve Afrika’da iki farklý firmam var. Yunanistan ve Türkiye’nin çok benzerlikleri var. Bu nedenle burada evimdeymiþ gibi hissediyorum. Türkiye’de çok kaliteli taksimetreler üreteceðiz, bu taksimetrede gasp olaylarý ve olumsuz durumlar için panik butonu,bununla beraber plaka sahiplerinin þoförü anýnda görebileceði GPRS sistemimiz var. Türk ortaðým Ýlbeyi Beyaz ile Atak Taksimetre þirketini kurdum. Ýstanbul Baðcýlar’da yerli taksimetre üretmeye baþladýk. Ortaðýma Halil Ýbrahim Yýldýrým’ýn ailesine bir taksi hediye etmek istediðimi söyleyince o da çok duygulandý. Ürün lansmanýmýzýn olduðu gün Türkiye’nin dört bir yanýndan gelen bayilerimiz ile birlikte 15 Temmuz’un en küçük þehidi ve ayný gün doðum günü olan Halil Ýbrahim Yýldýrým’ýn babasý Bahattin Yýldýrým ve ailesine ticari bir taksi baðýþladýk. Umarým bu acýlar bir an önce son bulur.

Demokrasýye sahip çýkmak görevimiz. Türkiye çok güçlü bir ülke ve dik duruþuyla çok takdir edilen bir lideri var.