Gönüllere seslenen şehir Kudüs

Daha adımımı atar atmaz anladım; yeryüzünde herhangi bir kişi “Benim Kudüs’le bir bağım yoktur” deme lüksüne sahip değil. Müslüman mısınız? Peygamberinizin miraca yükseltildiği yeri, ilk kıblenizi görmelisiniz. Hristiyan mısınız? Musevi misiniz? Dini vecibeleriniz için bulunmalısınız. Türklerin, Arapların, Ermenilerin, Yahudilerin ve daha nice topluluğun ister mensubu olun isterseniz sadece tarihe ilgi duyun, bu dünyada görmeniz gereken belki de ilk yer olmalıdır Kudüs. Bütün bunların ötesinde dünyanın en bereketli ve büyüleyici coğrafyasının, kendi halkına karşı nasıl bir açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü de merak eden olursa adres yine bu topraklardır. Açık bir işgalin, gaspın, terörizmin, dünyanın gözü önünde adım adım yaşandığının hikayesi, buradadır.

Seyahat güvenli mi?

Burada İsrail Devleti’nin üzerine kurulduğu Filistin halkına yönelik terörist uygulamalarının olduğu doğrudur. Ne var ki onların bu tutumumun hedefi yerel halk. Eğer Kudüs özellikle Müslüman nüfustan, dünyanın çeşitli ülkelerinden misafir alırsa, İsrail’in zulmü bir ölçüde sınırlandırılmış oluyor. Sizin gitmeniz demek, Mescid-i Aksa’nın, Kıble Mescidi’nin eski Kudüs’ün ve Kudüslü’nün güvende olması demek…

Yola çıkmadan önce…

Tur şirketlerinin Kudüs gezileri genellikle 4 gece-3 gün olarak planlanıyor. İbrahim Aleyhisselam’dan başlayın; yüz yıl önce Osmanlı olarak çekilirken nöbetçi bıraktığımız askerlerimizin kabirlerine kadar gelin. Uzun bir zaman aralığından ve tarihi-dini süreçten bahsettiğimiz ortada. Yerin altındaki, üstündeki değerleri ile o kadar büyük bir zenginlikten söz ediyoruz ki, muhakkak yetişemediğiniz yerler olur. Bunun yolu tecrübeli rehberleri olan tur şirketini seçmekten geçiyor. Kudüs üzerine okumalara başlayın. Hz. İbrahim’den başlayarak, Hz. Musa, Hz. Davut, Hz. Yunus gibi pek çok peygamberin makamı sizi bekliyor. Ayrıca Beytüllahim’de Doğuş Kilisesi, Kudüs’teki Kamame Kilisesi, Eriha’da Hz. İsa’nın itikafa çekildiğine inanılan Tecrübe Dağı da ziyaret edilecek yerler arasında.

Ziyaretiniz sırasında görüntüler, sesler, hisler zihninize kazınacak. Eve dönmeden önce çektiğiniz fotoğrafların yanına bilgi ve izlenim notları iliştirin. Ses kaydı almak da mümkün.

Son vakit namazı kılındıktan sonra diliniz demese kalbiniz diyecek; “Allah’a emanet ol Kudüs. Yine geleceğim.” Birkaç günde memleket edindiğiniz Kudüs’e veda zor gelecek. Gözleriniz cami çıkışından başlamak üzere zemini, tavanı, revakları gezinecek, her birini hafızanıza nakşetmek isteyecek. Ev sahipliğinden memnun kalındığında söylendiği gibi gayri ihtiyari ağzınızdan dökülecek; Sen de gel, mutlaka gel, bekleyeceğim…

Yolculuk listesi: Rahat ayakkabı ve sabır…

Kudüs’e giderken mutlaka yanımda götürmem gerekenler nedir sorusunun cevabı, günlerce sürecek uzun yürüyüşleri rahatlıkla yapmanızı sağlayacak bir çift ayakkabıdır. İklimi yumuşak, toprağı bereketli bu memlekete giderken nasıl giyinmeniz gerektiğini rehberleriniz önceden haber verecektir. Yeme-içme meselesi çeşitliliği sebebiyle kimseyi kolay kolay üzmez. Bundan daha önemlisi var mı derseniz, sabır derim. Sabır; yola, yorgunluğa, uykusuzluğa ve amaçlarının kışkırtma olduğu açık olan İsrail güvenlik güçlerinin sözde hukuk içi, ancak ahlak ve akıldışı ‘güvenlik uygulamalarına’ bilhassa.

Kudüs’ü tanımak için üç gün yeter gibi bir hayale kapılmayın. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs’te yer altında ve yer üzerinde zenginlikler var. Hz. İbrahim’den Hz. Davud’a pek çok peygamberin makamı sizi bekliyor.

Eskiler önce refik sonra tarik demiş. Yani önce yoldaş sonra yol. Yolun, yolculuğun teminatı yol arkadaşıdır. Yol arkadaşlarıma ve bu yol arkadaşlarını kazandıran Emin Travel’a teşekkürler...