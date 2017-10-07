Göz rengini değiştirmek ne kadar güvenli

Dünyada popüler olan göz rengi değiştirme operasyonu, bizde de oyuncu Buse Narcı’yla gündeme geldi. Genç oyuncunun lazer yöntemi ile iris rengini kahverenginden maviye dönüştürdüğünü iddia etmesi, akıllara bu uygulamayla ilgili pek çok soruyu getirdi. İlk olarak ABD’de yapılan uygulamalarda kör kalan da var göz renginden memnun olan da. Ancak hayalinizdeki göz rengine ulaşmayı hedeflerken birçok risk sizleri bekliyor. Maliyeti 75 bin TL olan uygulamanın tüm detaylarını göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Op. Dr. Dilek Uzer’den öğrendik.

- Göz rengi değiştirme operasyonu nedir?

Göze rengini veren iris dokusunun renginin değiştirilmesidir. Pigmentin yoğunluğuna göre gözün rengi griden koyu kahverengine kadar değişiklik gösterebilir. İris bazen doğumda maviyken 3-6 ay arasında renk dönebilir. Bazı kişilerde ise her iki göz de farklı iris rengi ile karşılaşabiliriz. Göz rengini değiştirmek için güvenli olan tek yöntem renkli kontak lensleri takmaktır. Direkt irise müdahale ederek göz rengi değiştirmenin de iki yolu vardır. Biri ameliyathane şartlarında hastanın göz içine korneasından girilerek lensi yerleştirmek. Diğeri ise lazer yöntemi ile iris pigmentlerini azaltarak göz rengini açmak.

- Operasyon nasıl gerçekleşiyor?

Gözün içine renkli lens uygulaması, local anestezi ile korneadan kesi yapılarak lensin gözün ön kamarası denilen irisin üzerine yerleştirilerek gerçekleşiyor. Bu ameliyat çok risklidir. Bazen anatomik bozukluk yüzünden irisi bu şekilde renklendirdiğimizde dahi hastayı sık kontrol etmek isteriz. Ameliyat sonrasında göz içi basıncının yükselmesi sebebi ile çıkartıldığı çok vaka okumuştum. Ben estetik amaçla böyle bir riskin alınmasını önermiyorum. Diğer yöntem lazerle iris pigmentlerini yakmak. Zaman içinde bu pigmentler dökülüp göz rengi açılır. Ancak bunda da göz içi basıncı yükselmesi, göz için enflamasyonu gibi riskler oldukça yüksektir.

- Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir yöntem mi?

Hiç bir ülkede rutin olarak yapıldığını duymadım. Meksika, Panama gibi kontrolsüz ülkelerde yapıldığını biliyorum. Burada da gizli apıldığını ancak hastaların çok ciddi sıkıntıları olduğunu duymuştum.

- Uygulamayı Türkiye’de kimler yaptırıyor?

Özellikle Suudi Arabistan, İran gibi ülkelerden bazı kadın hastaların bu ameliyatı yapıp yapmadığımızı sorduklarını hatırlıyorum ama yapmıyoruz.

- Buse Narcı dışında söyleyebileceğiniz başka isimler var mı?

Buse Narcı denilen kişiyi sosyal medyada okudum. Göz içi lensi gibi durmuyor, lazer ile yapıldığını iddia ediyorsa da bu kadar homojen bir renk olma olasılığı olduğunu bilmiyordum. Ancak bana pek olası gelmiyor, yakından bakmak lazım. Sanki biraz magazin dedikodusu gibi geliyor.

Göz rengini değiştirmenin en güvenli yolu renkli lens takmak. Bunun dışında göze kalıcı lens uygulaması ve irise lazerli müdahalenin ciddi riskleri var.