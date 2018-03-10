Hastayı ikilemde bırakmayın
Hasta mahremiyeti denildiğinde akla gelen ilk şey kişinin sağlık veya özel bilgileridir. Ancak onlar kadar önemli olan bir başka konu daha var: Beden mahremiyeti. Hastaların beden mahremiyetlerini uzmanlarla konuştuk.
- FATMA ERSOY
Yakın zamanda ilahiyatçı Faruk Beşer’in hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yaşanan mahremiyet ihlallerine dikkat çeken bir yazısı ciddi tartışmalara yol açtı. Pek çok hasta ve hasta yakınının duygularına tercüman olan yazı giderek mekanikleşen hastane personeli ve sağlıkçılara hekimliğin en temel bilgilerini hatırlatması açısından çok önemliydi. Bir doktorun, hasta mahremiyetini her zaman koruyacağı Hammurabi kanunlarıyla belirlenmiş, Hipokrat yemini ile sağlamlaştırılmış ve günümüzde yasal zorunluluğa bağlanmıştır. Ancak son dönemlerde buna pek dikkat edilmiyor. Hastaların yakınları ile dahi paylaşmak istemediği bilgiler üçüncü şahısların yanında konuşulabiliyor. Acil servisler, poliklinikler ve ambulans hizmetlerinde mahremiyet ihlalleri yapılabiliyor. Bu ihlalleri ve önlemek için neler yapılması gerektiğini Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Dr. M. Esad Çetin’den dinledik.
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan
ÖNCELİĞİMİZ HASTANIN YÜKSEK YARARI
- Doktor gözüyle hastanın bedensel mahremiyetini nasıl karşılıyorsunuz?
Tedavilerde hasta yararı etik standardı oluşturur. Bilimin, hekimin değil, hastanın yüksek yararıdır önemli olan. Mahremiyet de bu bağlamda düşünülmeli. Hastanın yüksek yararı varsa hekimin bunu hastasına anlatabiliyor olması gerekiyor.
Mahremiyetle ilgili hastanın öncelikle doktorunun ne doktoru olduğunu bilmesi gerekir. Hastalığıyla ilgili hangi fiziksel muayenenin kendisine uygulanacağı konusunda hazırlıklı olması gerekiyor. Şöyle düşünelim: Bir psikiyatri muayenesine gidiyorsunuz ve hekim sizden göğsünüzü açmanızı, orayla ilgili bir fiziksel muayene yapacağını söylüyor. Psikiyatri ile ilgili bu muayene fizik kurallarına uymaz. Psikiyatrist hekim hastanın kalbini, ciğerlerini dinleyebilir, tansiyonuna bakıp, temel muayene yapabilir. Ancak bayan hastaya böyle bir müdahalede bulunacağını söylüyorsa bunu hastanın hekime sorabiliyor olması gerekir. Bu hasta hakkıdır. Hastanın hekimin kendisine ne yapacağını bilmesi gerekir.
Dr. M. Esad Çetin
FİZİKİ ŞARTLAR DÜZELTİLİRSE SORUN ÇÖZÜLÜR
- Hastanın bedensel mahremiyeti nedir?
Beden mahremiyetinin sınırları kişiden kişiye değişebilir. Çünkü inanç, gelenek ve görenekler gibi unsurlar mahremiyetin sınırlarını hatta tanımını bile değiştirebilir. Ama mahremiyet hakkı herkes için var. Çünkü herkesin bazı insanların görmesini veya dokunmasını istemediği sınırları olabilir. Hastanın mahremiyet hakkı çerçevesinde bedensel mahremiyeti hastanın tedavi süreci için çok hassastır. Çünkü kişinin bu sınırlarına ya da inanç ve toplumsal değerlerine dikkat edilmeden yapılacak bir tedavi sürecinin hastada oluşturacağı ruhi ve sosyal travmanın sonuçlarını göz ardı edemeyiz. Bu hâl, sağlığı ruhsal, sosyal ve bedensel bir bütünlük içinde ele alan dünya sağlık örgütünün sağlık tanımı ile çelişir. İnsanları, sağlıkları ile inançları veyahut doğruları arasında ikilemde bırakmadan tedavi sürecini yönetmek en temel hassasiyetlerinden biri olmalıdır. Hastanınmahremiyeti önemli bir haktır. Bu hak birçok ulusal ve uluslararası kural ile de zaten koruma altına alınmıştır.
- Yoğun bakım servislerinde bu tür ihlaller önlenemez mi?
‘Vicdan’ çok önemli bir duygu ama herkeste aynı şekilde gelişmiyor. O sebeple hasta hakkı kapsamındaki durumlar vicdana bırakılmamalı. Kurallar olmalı ve hak ihlalleri en aza indirilmeli. Acil bir durumda mahremiyete dikkat edilemeyebiliyor. Normal muayeneden çok daha hızlı olmanız ve zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Ama bu süreçte bile aklımızda olan ve olması da gereken bir nokta var. Acil müdahaleye ihtiyacı olan insana bir makine gibi davranamam. Yapmam gerekenden fazlasını yapmam beden mahremiyetinin sınırlarını aşmak demek olur ki bu doğru değil. Hastane şartları içerisinde vicdanımı rahatsız eden bir nokta var ki o da şudur: hasta aslında muayene sürecinde bedeninin en başta da bahsettiğimiz sınırlarını aslında doktora muayene olmak için açar. Ama ne yazık ki bazen fiziki şartların yetersizliği, bazen uygulamadaki yanlışlıklar, bazen de duyarsızlıktan ötürü hastanın sadece doktoruna açtığı mahremi tedavi ile alakası olmayan kişilerin de olduğu ortamlarda herkese açık hale getirilebiliyor. Bu anlamda ameliyathanelerde ya da yoğun bakımlarda binanın iç dizaynı bu tür hassasiyetler düşünülerek yapılabilir. Hastane personelinin eğitimi ile birlikte bu sıkıntılar azalabilir.
- Sizce mahremiyete dikkat etmek için neler yapılabilir?
Meselenin iki tarafına da konunun kanuni ve vicdani yönü anlatılmalıdır. Hastalara hastane şartlarında acil durumda, servislerde veyahut yoğun bakımlarda karşılaşabilecekleri durumlar önceden anlatılmalı ki hastanın bir emrivaki ile karşılamasının önüne geçilebilsin. Yeni ve büyük hastanelerin yapılması ile özellikle poliklinik ve servislerde eskiye göre mahremiyet hakkı anlamında büyük bir ilerleme görülmüştür. Kan alma odaları, acil müşahede gibi alanlar hastaya özel hale getirildiğinde sorunlar büyük oranda çözülür.
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