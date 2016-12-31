Hayalleri iş kadını olmaktı başardılar!

‘Çocuk da yaparım kariyerde’ felsefesi kulağa ne kadar hoş gelirse gelsin, pratikte işler o kadar kolay yürümüyor. İş ve ev hayatı arasında sıkışan kadın, bu dengeyi kurmakta zorlanıyor. Hele bir de üst kademe yöneticilikten bahsediyorsak, durum daha da vahim... Türkiye’de bu tabloyu değiştirmek için yola çıkan projelerden biri de ‘Yönetim Kurulunda Kadın.’ Projenin yöneticisi Hande Yaşargil ve yönetim kurulunda fırtınalar estiren kadınlara yeni bir yıla girerken elde ettikleri başarılarını sorduk onlar da küçük sırlarını bizimle paylaştılar.

CANAN ERCAN ÇELİK

BORUSAN DANIŞMANLIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kadınlar erkek davranış kalıplarına giriyor

Yönetim katına çıkarken kadınların yaptıkları en büyük hatalar neler?

En temel hata kadın kimliğini geride tutup, erkek davranış kalıplarına girmeye çalışmak ve bir tür uyumlanma çabasında bulunmak. Ben de orta kademe yönetici olduğum evrede, bilincinde olmadan bu yanlışı yaptım. Oysa kadın özelliklerimi bastırmak hem daha çok çaba harcamama hem de daha az fark yaratmama yol açtı. Doğal özelliklerimse sezgi, sağduyu, analitik yaklaşım, disiplin, başarı azmi ve hususlar ise beni hep daha ileriye taşıdı. Diğer gözlemlediğim yanlışlar kadınların duruşlarında, seslerini duyurmada, kariyer fırsatlarını değerlendirmede, maddi şartları pazarlık etmede göreceli, geride ve etkisiz durması. Kadınların kendilerine yönelik eleştiri kabiliyeti, mükemmele ulaşma, başkaları için yaşama güdüsü kimi durumlarda ciddi dezavantaj haline gelebiliyor. En temelde ise kadını iş dünyasından uzakta tutan, istihdamını sınırlayan kök nedenlere inmek önemli. Toplumsal rol ve beklentilerin kırılması, kadının iş kimliğinin de önceliklendirilmesi ve teşvik edilmesi lazım.

ARZU ASLAN KESİMER

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Kanunla desteklemek şart

Ülkemizde yönetim kurullarında kadın oranının artması için neler yapılabilir?

Yönetim kurullarında kadın sayısını artırma ödevi sadece ülkemizin değil ekonomisini büyütmeyi hedefleyen her ülkenin öncelikleri arasında. Norveç, İspanya ve Fransa hükümeti yönetim kurullarında kadın oranın yüzde 40’lara çıkarılmasını sağlayacak yasaları çıkardı. İtalya ve Belçika’da ise halka açık şirketlerin yönetim kurullarının üçte birinin kadınlardan oluşması koşulu yasalarla destekleniyor. Tarihsel olarak iş hayatına katılımda çok geri bırakılmış olan kadının dengeli sayıda katılımı için kanunla desteklenen irade şart.

DEMET ÖZDEMİR

EY TÜRKİYE EMEIA BÖLGESİ STRATEJİK BÜYÜYEN PAZARLAR LİDERİ

Gönül ister ki kadın çalıştırma kotası olmasın Pozitif ayrımcılığı ve kotayı doğru buluyor musunuz?

Gönlüm ister ki kadınların yönetim kurullarında eşit temsiliyeti kota veya pozitif ayrımcılık vesilesi ile olmasın. Ancak durum ortada, gelişme kaydedilmiyor. Dünyadaki literatür de bize cinsiyet eşitliğini sağlama yönünde başarı gösteren ülkelerin bunu ancak kotalar ile yaptığını gösteriyor. O sebeple biz de, korkarım, bunu sağlayacaksak eşit şartlardaki adaylarda pozitif ayrımcılığı ve kotayı uygulamalıyız. Bu gibi uygulamalara ihtiyaç kalmadığı zaman da vazgeçilebilir, amaç sonuca yönelik bazı davranış değişikliklerini sağlayabilmek.

SELEN KOCABAŞ

MULTINETUP BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ,YENİDEN BİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kadınlar kadınları desteklemiyor

Yönetim kurulunda yer alan kadınlardan birisiniz. Bu süreçte ilerlemenizi sağlayan sizi başarıya götüren şeyler neydi?

Hayatta doğru ortamlarda olduğumu düşünerek, beş tane düsturumu uygulamaya çalıştım hep. Bunlar;

-İşte! Ne yapıyorsan tutkuyla yap.

- Samimi ve dürüst ol.

- Her şey emek ister, çalış, çok çalış!

- Öğrenmeye aç ol.

- Zamanını ve enerjini iyi yönet. Dayanıklı ol.

Ben konuyu kadın-erkek olarak ayırmak istemiyorum. Ancak dünya ve Türkiye’de sosyal, toplumsal, tarihsel pek çok nedenden azınlık olan tepe noktalardaki kadın sayısının arttırılması için özel bir çaba gösterilmesinin de gereğine inanıyorum. Kadınlar yükselirken üzülerek belirteyim, belki azınlık olarak çok mücadele ettiği için etrafında çok kadın görmek istemiyor. Kadınlar kadınları desteklemiyor özetle. Bunun yanı sıra herkes hata yapabilir kadınlar da hata yapabilir, hata yapmama korkusu kadınları daha gergin ve az toleranslı yapıyor.

EBRU DORMAN

MV HOLDİNG CEO

İş ve özel yaşam dengesinde nasıl püf noktalarınız bulunuyor?

Artık iş hayatı belli saat dilimleri veya mekanlar ile sınırlı değil. İş özel hayatın içine akşam saatleri, hafta sonları, hatta tatillerde bile girebiliyor. Bunun dozajını abartmadan kontrol altında tutmak önemli. Gerektiğinde iş saatlerinden aileye vakit ayırmayı da ihmal etmemek lazım. Tatiller insanın kendini yenilemesi ve sevdikleri ile vakit geçirmesi için de çok önemli.

TÜLİN KARABÜK

ARÇELİK, PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

Kadın demek farklılık demek Kadınların varlığı yönetim kuruluna neler katıyor?

Erkek egemen iş dünyasında kadın demek, farklılık demek… Farklılığın varlığı, tüm ortamlar gibi yaşayan birer organizma olarak gördüğümüz şirketlerin yönetimlerini de zenginleştiriyor. Burada temel mesele, yetkinlik… Bir şirkette hangi kademede olursa olsun kadın ya da erkek ayırt etmeksizin önceliğin yetkinlik ve liyakatte olması gerekir. Eşit yetkinlikteki iki insan arasında, kadının sadece kadın olduğu için önü kesilmemeli. Eğer hak eden kadınsa, o yetkinliği yukarıya taşıyabildiğiniz oranda adil ve eşit bir iş ortamı sağlamış olursunuz. Bu da geleceğe olan inancı kuvvetlendirir, şirkete olan bağlılığı artırır ve nihayetinde şirketin başarısına olumlu katkı yapar.

ELİF ÇELİK

ECZACIBAŞI SAĞLIK GRUBU BAŞKANI

Kadınlar açık tartışma ortamı oluşturabiliyorKadınların varlığı yönetim kuruluna neler katıyor?

Her şeyden önce daha güçlü iletişim ve açık tartışma ortamı yarattığını düşünüyorum. Kadınların farklı açılardan bakma, diğerlerinin fikirleri üzerine fikir inşa etme ve iyi dinleme özellikleri de önemli artılar yaratıyor. Ben iş yaşamında salt bir kadın olduğum için zorlandığımı pek düşünmüyorum ama belki de benimle aynı yoldan geçen erkeklere göre daha fazla çalışmış ve daha çok yorularak yükselmiş olabilirim. Bu da mükemmeliyetçilikten ve kendimizden aşırı yüksek beklentilere sahip olmaktan kaynaklı kadınsal bir durum.

HANDE YAŞARGİL

YÖNETİM KURULUNDA KADIN PROGRAM DİREKTÖRÜ; MENTOR VE PRAESTA TÜRKİYE YÖNETİCİ ORTAĞI

Dedikodulara maruz kalıyoruz

Yönetici kadınlar iş ve özel hayatlarını dengede tutabiliyor mu? Yoksa iş özel hayatın önüne mi geçiyor?

Esas mesele zorlandığımız konuların kadın olduğumuz için başımıza geldiğini fark etmemiş olmamız. Kimse bize kadın olduğun için bu işi sana vermiyoruz demedi ki başka bahaneler öne sürdüler ve biz onların arkasındaki önyargıları challenge etmemişiz. Beklenenden genç ve çok başarılı olan her kadın, hak etmesinin ötesinde sebepler için dedikodulara maruz kalır, agresif olarak adlandırılır, diğer kadınların da onlardan hoşlanmadığı ile suçlanır, fazla hırslı bulunur. Çok çalışsanız özel hayatını ihmal etme denir, dengelemeye çalışsanız bu kadar çalışarak başarılı olamazsın denir. Onun için bazen en doğrusu kulağını tıkayıp yoluna devam etmektir.

SUMRU ATALAY

DOĞADAN GENEL MÜDÜRÜ

Doğru mentorlarla çalışmak önemli

Yönetici kadınlar iş ve özel hayatlarını dengede tutabiliyor mu?

Kadınlar kimi zaman yukarı doğru tırmanırken eşitlik elde etme endişesiyle duygusal davranabiliyor. Kadın olarak başarmanın ve kadın olarak farklılık katmanın ayrıcalığını unutup daha kontrolcü, alıngan veya maskülen davranışlar gösterebiliyor. Bu tür durumlarda güven tazelemesine yardımcı olacak doğru mentorlarla çalışmanın çok faydası olduğunu düşünüyorum.