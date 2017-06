Altın: Her başarı Allah’tan Ramazan ayının başlaması ile TRT 1 ekranlarında gönül ziyafeti sunan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın birincisi Üsküdar Mihrimah Sultan Camii İmam Hatibi Mustafa Altın oldu. Altın “Bu kaybedeni olmayan bir yarışma. Yarışmaya katılan her arkadaşımız birer Kur’an bülbülü ve her başarı Allah’tandır” diyor.