Altın: Her başarı Allah’tan

Mustafa Bey, kaç senedir Kur’an okuyorsunuz?

İlk aldığım eğitim köyümdeydi. Bir gün bir ses dinledim. Sordum, Beyazıt Camii İmam Hatibi Hafız İsmail Biçer dediler. Babama kasetini aldırdım. Sürekli onun kayıtlarını dinledim. Kur’an-ı Kerim sevgiye, aşka dönüştü. Sonra Eminönü Küçükpazar’da Üç Mihraplı Camii İmam Hatibi İsmail Sakaoğlu hocamızdan ders almaya başladım. Hocam bana müezzinliğe başlamam gerektiğini söyledi. Bir türlü yapamadım. Babam “Müezzinlik yaparsan sana ödül vereceğim” dedi. Bu teşvikle ilk kez orada müezzinlik yaptım. Cami ve Kur’an sevgisi ve mihraba, minareye, değerlerimize muhabbetim böyle oluştu. Ailem ve Kur’an’a duyduğum muhabbetten dolayı beni soğutmadı, elhamdülillah. Çocukların gönlünü kırmayın. Onları teşvik edin.

Bu yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?

Hocalarımla istişare ettim, onlar da katılmamızı tavsiye ettiler. Çünkü bu yarışmanın kaybedeni yoktu. Neticesinde Cenab-ı Hak da nasip etti. Aynı zamanda yarışmanın son katılan yarışmacısı oldum.

Bütün jüri üyelerinden tam puan alarak rekor kırdınız.

Bu kaybedeni olmayan bir yarışma. Yarışmaya katılan her arkadaşımız birer Kur’an bülbülü. Bütün evleri Kur’an-ı Kerim sesleriyle donattılar.

Bu yarışma hayatınızda bir şeylerdi değiştirdi mi?

Sonuncu da olsaydım, aynı mutluluk olacaktı. En güzeli de, Cumhurbaşkanımızın ödül takdim etmesi oldu. Bizim için onur oldu. Kendileri de bu yarışmayı takdir ettiler.

Bir planınız var mı?

Camimi bir medrese olarak Kur’an eğitim merkezi gibi işlevsel hale getirmek ve gençlerimizin camiyle buluşmasını sağlamak için çabamızı, gayretimizi sarf etmek. Bununla beraber cemaatimizin dini noktalarda, milli-manevi noktalarda ihtiyacı olanları karşılamaya elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz.

Ödülünüz olan 50 tam altını nasıl değerlendireceksiniz?

İstişare ederek değerlendirmeyi düşünüyorum. Hayır hizmetlerinde bir bölümünü değerlendirmek istiyorum.

Seneye yarışma tekrarlanırsa katılmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler?

Yapılan her şey Cenab-ı Hakk’ın rızasına uygun olursa o işte bereket olur. İnşallah bu çalışmada da bereket olmuştur, diye niyaz ediyorum. Kur’an-ı Kerim talebesi kardeşlerime, Allah’ın kelâmını okudukları gibi, özellikle güzel okumak isteyenlerin ‘Fehm-i Muhsin’ dediğimiz güzel okuyan hocalarımızdan dinlemek suretiyle ve onların dizlerinin diplerine oturup eğitim alarak kendini geliştirebileceklerini, hemen olmasa da bu işin sabırla mümkün olacağını söyleyebilirim. İlk önce okuyacağız öğreneceğiz. İkincisi öğrendiklerimizi anlamaya gayret edeceğiz. Sonra anladıklarımızı hayatımıza tatbik etmek suretiyle, Peygamber ahlâkı dediğimiz Kur’an ahlâkıyla bezenerek iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak hedefimiz ve gayemizdir. Cenab-ı Hakk bütün Kur’an talebelerini muvaffak eylesin, yâr ve yardımcıları olsun.

FİNAL KUR’AN’IN BEREKETİYLE GEÇTİ