Huzurlu yaşamın sırrı İstanbul'un tarihinde yatıyor

Binlerce yıldır medeniyetlere evsahipliği yapan İstanbul’un her köşesi okumayı bilen için adeta bir tarih kitabı. Geçmişi antik çağlara dayanan bu gizemli şehirle ilgili her gün bizi şaşırtan yeni şeyler öğreniyoruz. İstanbul’un bilinmeyen geçmişinin izini süren sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz da bilgilerini Instagram hesabı @hayrifehmi üzerinden meraklılarıyla paylaşıyor. 20 yıllık sanat tarihi birikimiyle dikkat çeken Hayri Fehmi Yılmaz ile İstanbul Kitaplığı’nda bir araya geldik. “Günümüzde Arapça tabelalara tahammül edemiyoruz ama 1452 yılında Osmanlı’nın bu kente diktiği ilk kitabe Arapça yazılmıştı” diyen Hayri Fehmi Yılmaz ile tarih yolculuğuna çıktık.

- Kendinizi anlatır mısınız?

Ben sanat tarihçisiyim ve 20 senedir de İstanbul’la ilgili çalışıyorum. Dönem dönem üniversitelerde çalıştım. Halen bir üniversitede misafir olarak ders anlatıyorum. Bazı vakıflarda, restorasyonlarda çalıştım, hala da benzer işler yapıyorum. Şimdilerde de Instagram’a merak saldım.

- Instagram’da yeni olmanıza rağmen hemen fark ediliyorsunuz.

Ne güzel çok sevindim. Benim için heyecan verici bir şey ama henüz çok yeniyim bu işte. Bir şeyin farkına vardım. Mesela UNESCO, ICOMOS gibi dünyanın önde kurumlarına “Ben çok güzel bir restorasyon çalışması yaptım. Çalışmamı değerlendirin” diye gönderdiğinizde size öncelikle “Sosyal medyayı kullandınız mı? İnsanlara bu konuda bilgilendirme yaptınız mı?” gibi sorular soruyorlar. Bunun üstüne ben de düşündüm ve ‘Pekala Instagram’da da çalışma alanımla, sanat tarihi ile ilgili keyifli şeyler yapılabilirim’ dedim.

- Sosyal medya tercihi olarak neden Instagram’ı seçtiniz?

Benim bir Facebook hesabım var ama hiç kullanmadım. Bir süre sonra 13-14 yaşındaki yeğenlerim “Dayı Facebook değil Instagram çok popüler şu anda. Buralardan çok rahat paylaşım yapabilirsin.” dediler. Ben de bir iki arkadaşıma sordum onlar da aynısını söyledi. Neticede Instagram daha kolay gibi geliyor. Biraz da öğrendim, onların da danışmanlığını alıyorum. Tarihi mirasımızla ilgili böyle küçük şeyler hatırlatabilirim, etrafımızda yaşadığımız bazı şeylerin eski hallerini gösterebilirim, belki bu konuda bir kamuoyu oluşturabilirim ve bir farkındalık yaratabiliriz diye düşünüyorum.

- Paylaştığınız resimleri siz mi çekiyorsunuz? Başka kaynaklarınız var mı?

Instagram’da paylaştığım fotoğrafların hepsi bana ait. Sadece bazen planlar ve yine kendi arşivimde olan bazı çizimleri ekliyorum. Eğer başka bir yerden aldıysam onu da kaynak olarak mutlaka belirtmeye çalışıyorum fotoğrafın altında. Mesela bir tane paylaşımım var. Aslında bu çok enteresan bir Osmanlı şairinin hikayesini anlatıyor. 16. yüzyılın meşhur şairlerinden Kandi’nin, bugünkü değişik İstanbullular gibi üstünde kargalar uçuyormuş, yürürken peşinden köpekler koşuyormuş ve bütün kazancıyla bunları besliyormuş. Birçok yapının kitabesini de yazan Kandi’nin bu tasvirini bir Boşnak arkadaşım çizmişti. Ben de ondan rica ettim ve izniyle Instagram’a koydum. Bu tür materyalleri ve bilgileri kaynak göstererek paylaşmaya çalışıyorum.

16. yüzyılın meşhur Osmanlı şairlerinden Kandi bütün kazancıyla, üstünde uçan kargaları ve peşinden yürüyen köpekleri besliyormuş.