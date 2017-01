Kolay olmadı bugünleri görmek... Çok badire atlattık, ne uçurumların kıyısından geçtik! Yılmadık, yıkılmadık... Bir an olsun inancımızı ve davamızı sorgulamadık... Yüreklerdi ortaya konulanlar... Vatandaşlardı meydanları dolduranlardüşmeyen cümleler... Kızılay gönüllüleriydi bir an olsun sıcaklığını bizden esirgemeyenler... Gökay Kalaycıoğlu ile Haber Bahane bu hafta yine farklı, yine ters köşe bir yaşam sayfası aralıyor ve 150 yıldır hayatın güzelliklerini, yardımı, paylaşmayı ve huzuru ifade eden Kızılay’a konuk oluyor... Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım haber bahane dedik... Karşımda “ Dünyada tek bir mutsuz insan kalmayana kadar iyilik yarışım devam edecek!” diyen bir yürek vardı! Etkilendim... “ Sen mutsuz bir çocuğun yüzüne, tek bir dokunuşla tebessümü yerleştirsene! Yaşamadan tadını bilemezsin” dediğinde ise darmadağın oldu düşüncelerim! Haklıydı! Yardım, hoşgörü, dayanışma, iyi niyet ve var olanı paylaşma duyguları bizi aydınlık yarınlara götürecek anahtarın ta kendisiydi! O anahtar gönlümüzün derinlerinde saklıyken, gündelik hayatın hırslarına yenilip nasıl da kalp gözümüzü kapalı tutabiliyoruz! Gelin İlhami Yıldırım’a bir kulak verin dostlar... Sonra nasıl olsa Kızılay gönüllüsü olarak yollarımız elbet kesişecek, o gün uzun uzun konuşuruz... Buyursunlar, haber bahane... Keyifli okumalar!

Kızılay sizin için ne ifade ediyor?

Kızılay mutluluğu, mutlu etmeyi ve huzuru ifade ediyor. Yani hayatın ta kendisini... Buraya gelen herkes burada hayatın güzelliklerini, yardımlaşmayı, sevgiyi, saygıyı öğreniyor.

Kızılay hayatınızın ne kadarını kapsıyor?

Hayatımın pek çok bölümünü Kızılay’a yani yardımlaşmaya ayırıyorum.

Kızılay gönül işi en nihayetinde, farklı bir mesleğiniz de var değil mi?

Tabii ki! Buradan para almadan, maaşsız yani gönüllü olarak çalışıyoruz. Hayatımızı idame ettirebilmemiz için de herkes gibi bir işle uğraşıyoruz.

Faaliyet gösterdiğiniz sektör fayda sağlıyor mu yönetici olarak size?

Gayrimenkul üzerine ticarette faaliyet gösteriyorum. Burada sadece kendi fikirlerimle hareket etmiyorum. Biz burada takım halinde çalışıyoruz, 11 yönetim kurulu üyesi var ve ortak kararlarla ilerliyoruz. Bir beyin takımı ve bilgi havuzu var.

Kaç sene oldu Kızılay’da ?

Sekiz sene bitti. İlk olarak Çekmeköy’de başladım, sonra burası oldu.

Yollar nasıl kesişti Kızılay ile?

27 yaşındaydım. Genel Başkanımız, Çekmeköy Şube Başkanlığı’nda bir değişikliğe gitmek istediğini söylemiş ve benim ismimi önermişler. Kendisi davet etti, konuştuk. Önce kabul etmedim, ‘ya yapamazsam başarılı olamazsam ve bunun vebalin altından kalkamazsam’ diye... Kendisi de, “Kendine ve adaletine güvenmiyor musun” diye bir cümle kurdu bana, düşündüm ve Başkanlığa girmiş oldum. 4 sene orada başkanlık yaptım, sonrasında da İstanbul Şubesinin kurulması için çalıştım. 2013 yılında şubenin açılışını gerçekleştirdik Başkanı olarak görevime devam ediyorum.

Şubeler arasında tatlı da olsa bir rekabet var mı?

Aramızda rekabet diye bir şey yok. 700 civarı şubemiz var, aramızda olsa olsa iyilik yarışımız var. Ortak hedefimiz mutluluk, insanları mutlu edebilmek, yardım edebilmek!

Neden İstanbul Şube?

Kızılay İstanbul Şubesi’nin kurucu başkanıyım, benden önce yoktu İstanbul’da şube. Her yerde varmış, İstanbul’da yokmuş. Üç senede bir kongreyle seçiliyoruz, ikinci seçimde yine seçildim. Diğer şubelere göre şu an çok iyi durumdayız. Türkiye genelinde ciro olarak, yaptığımız yardımlar bazında hep ilk üçteyiz.

Kızılay’da hedefiniz ne?

İlhami Yıldırım olarak demeyelim, Kızılay İstanbul Şubesi diyelim... Kızılay’da hedef her zaman yüksektedir. Çok güzel birlikteliğimiz ve yeni seçilmiş sekiz aylık genel merkez yönetimimiz var ki orada denetim kurulunda başkan yardımcılığı yapıyorum. Genel merkezde başkanımız ve yönetimiyle beraber hareket ediyoruz. Hedefimiz mutsuz insan kalmayana kadar çalışmak ve bu doğrultuda üzerimize düşen her vazifeyi layıkıyla yerine getirebilmek!

Hizmetleriniz sadece coğrafyamız ile sınırlı değil, öyle değil mi?

Ulaşabildiğimiz her yerdeyiz... Bugün Halep’te bir ızdırap var, oradaki insanların acılarını dindirebilmek için çalışırız. Yarın başka bir yer olacak ve orada olacağız. Hedefimiz dünya genelinde önümüze çıkan tüm olumsuzlukları müdahale etmek ve oradaki insanlara Türk milletinin merhamet elini uzatmak!

Samimiyetinize inanarak soruyorum, Kur’an-ı Kerim’de önce ailen, çevren yazar ya... Önceliğiniz Türk halkı mı yoksa ihtiyaç neresiyse orası mı?

Tabiki öyle. Yurt içinde düzenli olarak genel merkezimiz ve şubelerimiz aracılığı ile sürekli yardımlarımızı bağışçılarımız sayesinde yapıyoruz. Yani bizler ihtiyaç neredeyse oradayız. Yardım en çok ihtiyacı olan insana edilir. Biz herkese yardım ediyoruz. Bunu kendi milletimiz ya da yabancı milletler diye ayırırsak yanlış yapmış oluruz.

Eş zamanlı sıkıntı oldu diyelim?

Rabbim bizleri felaketlerden korusun. Eş zamanlı sıkıntı olduğunda, eş zamanlı yardımımızı yaparız biz de! Biz hayır kurumuyuz, kıyasa giremeyiz. Bir tarafta kendi milletimiz, bir tarafta başka millet kıyasına girmememiz lazım biz Türk Kızılayı’yız yani!

Faaliyetler nasıl gidiyor?

Bunca zaman çok şükür istediğimiz her projemizi layıkıyla yerine getirebildik. Proje bazlı ilerliyoruz! Bir hedef koyuyoruz, çalışıyoruz ve o hedefe ulaşıp çalışmalarımız bitiriyoruz. Mesela her yıl ülkemizde okula giden 15 bin kardeşimizi ayakkabısından pantolonuna kadar giydiriyoruz. Anaokulları yapıyoruz! Bitlis’te yaptık. Sırada Muş, Erzincan,Malatya, İstanbul, İzmir, Ordu, Sivas ve Hatay illerine anaokulu yapmak var. Ayrıca “ 81 İlden 81 Çocuk “ projemiz var ki Nisan ayında gerçekleştireceğiz. Şehrinin dışına hiç çıkmamış, ilk defa uçağa binen öksüz ve yetim kardeşlerimizi bir Kızılaycı refakatinde 3 gün İstanbul’a getiriyoruz ve gezdiriyoruz. Onlarla sohbetler edip memleketlerine gönderiyoruz. Gençlik çalıştayları düzenliyoruz. Şu an 28 tane üniversitede kulübümüz var. Öğrenci kulüplerimiz üzerinden üniversitelerde kan kampanyaları yapıyoruz, Kızılay konferansları veriyoruz ve yardımlar topluyoruz. Yine bu kulüplerle beraber kardeş okullara kütüphane kuruyoruz, oradaki çocuklara oyuncak seferberliği yapıyoruz, giyim yardımı yapıyoruz. Kadın kollarımız aracılığıyla “ Kızılay Annesi” projemiz var. Bu projeyle Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi annelere, çocuklara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstanbul şube olarak 700 civarında üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Ara ara lise ve ortaokul öğrencilerimiz de 9 aylık burslarımızdan yararlanıyor.

Tüm bunları bağışlarla mı yapıyorsunuz?

Tamamen bağışçılarımız, evet. Şubeler bağışlar ile ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Bazı şubelerimizin gayrimenkul gelirleri yani sabit gelirleri olabiliyor.

Kızılay’ın yan ürünlerinin katkısı oluyor mu?

Maden suyumuz olsun, diğer gayrimenkul gelirlerimiz olsun hepsinin gelirleri genel merkezde toplanır ve genel merkezimiz Türkiye genelinde şubeler aracılığıyla ihtiyaç sahibi insanlara gönderir. Kızılay kartla zekat olarak dağıtımlarını yaparız, aş evlerinde yemekler veririz. Hepsini genel merkezimiz organize eder.

Siz yardım ve gönüllülük esasıyla yürüyen bir koltuğa seçildiniz. Aile olarak sürekli yardım yaptığınızı görüyor ve duyuyoruz.

Biz aile olarak hep böyle hareket ettik. Aile olarak yardımsever bir aileyiz. Rahmetli babam evimizden konu, komşuyu eksik etmezdi. Köydeyken, başka köye gitmeye çalışan tanımadığımız insanlar bile gelir bizim evde yemek yerdi. Hatta yorgunlarsa bir gece de misafirimiz olurlardı. Böyle bir babadan olan çocuklar nasıl olur? Hep yardım eden babadan, yardım eden evlatlara geldik... İnşallah bizim evlatlarımız da böyle devam eder.

Herkes birbirine iyilik etse, sevgiyle baksa, hoşgörüyle yaklaşsa, dünya genelinde ciddi bir huzur olur.

Soyadınızın zorluklarını yaşadınız mı?

Hiç! Neden yaşayayım. Şükürler olsun ki ülkemize 15 yıldır büyük hizmetler eden bir soyadına sahibim. Burası Kızılay yani bir hayır kurumu, burada kabul ettirilecek bir şey yok. Biz de hayrımızı işliyor ve katkımızı sunuyoruz. Kızılay’da şahıslar üzerinden gitmez konular, Kızılay kimliği üzerinden gider ve yapılan her yardımı Kızılay yapmış olur. Kişiler üzerinden hareket etmediğimiz için de böyle bir ayrıştırma olmadı şimdiye kadar, Allah’a şükürler olsun...

Şubat ayında özel bir gece düzenleniyor bildiğim kadarıyla...

18 Şubat’ta evet bir defile düzenleniyor. Dilek Hanif defilesi düzenlenecek. Ayrıca bir açık arttırma yapılacak. Kızılay için bağış toplanacak. Deniz Akkaya ve Aşkım Kapışmak’ın sunacağı bu özel gecede çok büyük sürprizler olacak. Uğurkan Erez de güzel bir koreografi hazırlıyor. Geçen senede böyle bir defile düzenlediler ve elde edilen geliri bize bağışladılar. Şimdi yine güzel bir defile organize ediyorlar. Bu arada organizasyonu yapan başta Dilek Hanif olmak üzere; Aşkım Kapışmak, Deniz Akkaya, Çağla Şikel, Uğurkan Erez, Fettah Can ve tüm ekibe teşekkür ederim. Yine gelirini bize bağışlayacaklar. Bizde bu gelirle anaokulu yapacağız.

Gençlerin ilgisi alakası nasıl çalışmalara ve faaliyetlere?

İyi bir dünyada mutlu ve huzurlu yaşamak istiyoruz. Bunu elde etmek insanlara yardım etmekten geçiyor. Benden iyilik görürseniz, bana kötülük yapmazsınız değil mi? Herkes birbirine yardım etse, sevgiyle baksa, hoşgörüyle yaklaşsa dünya genelinde ciddi bir huzur olur. Bu yüzden genç kardeşlerimizin aktiviteler içerisinde sıklıkla yer almalarını sağlamamız lazım. Bazıları güncel hayatından etkilenip dahil oluyor, bazılarının okullarında öğretmenleri ağırlık veriyor ve bize dahil oluyorlar. Bir bakıyorsunuz üniversitede mezun olacağı zaman, Kızılay’da staj yapıp tez hazırlaması gerekiyor genç kardeşimizin. Bu iyilik yumağı gençler arasında hızla büyüyor, geçmişe oranla çok iyiyiz. 28 üniversitede kulübümüz var dedim ya! 4 sene önce 2 tane vardı... Bu rakamlar her geçen yıl biraz daha ileriye doğru gidiyor. Genç Kızılay hareketimiz ile çok başarılı aktivitelere, çalıştaylara imza atıyoruz. Gençlerin ilgisi çığ gibi büyüyor.

Peki ya Kızılay’ın kapısı...

Sen sormadan söyleyeyim, herkese açık! Kızılay, Türkiye Cumhuriyeti’nin! Sahibinin millet olduğu bir kurumuz. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın tüm gönül dostlarının her katmanımızda yer aldığı ve alacağı, beraber hareket etmiş olduğumuz bir kurumuz Kızılay olarak!

Burada olmak kalp gözümün kapanmamasına vesile...

Kızılay sayesinde... Devamı siz getirin!

Kızılay, her gün vicdanımın kararmamasına ve kalp gözümün kapanmamasına vesile oluyor. Kızılay, eve gergin gittiğimde şükretmemi sağlıyor. Kızılay, gardırobumu her açıp elbiselerimi gördüğümde şükretmemi ve fazlasının israf olduğunu hatırlatıyor.

Yardımlar esnasında yüreğine dokunan ne hikayeler vardır...

Ben tüm yardımlarımda duygulanıyorum, şükürler olsun ki Kızılay’dayım! En çok Van’da, deprem sonrası oyuncak ve giysi dağıtırken etkilendim. Vali Bey, benden önce bir çocuğumuza vermiş hakkını... Sonra ben gittim, verdim. Almadı çocuk, biliyor musun? Yüzüme baktı, “Bana az önce verdiler abi” dedi. Düşün Gökay, o an hepsinin iki kat, üç kat elbiseye ihtiyacı var. Biz, bir kata yetebilmişiz. Ben gidiyorum bilmeden bir daha vermeye çalışıyorum ve çocuk almıyor. Gel de duygulanma! Depremden etkilenmiş onurlu, gururlu bir evlattı o! Bir diğer kardeşine de yetsin diye, ikinci kat elbiseyi almayan gerçek bir Türkiye Cumhuriyeti evladı o!

Duruşunuz çok ciddi ama bir o kadar da duygusalsınız...

Tabii duygusalımdır. Aslan burcuyum aslında ama Kızılaycı olduktan sonra daha bir duygusal olmaya başladım.

Gündelik hayatta kendinizi bu duygu yoğunluğundan nasıl arındırıyorsunuz?

İyilik yaparak arınıyoruz. Gönüllü olarak gidiyoruz! Bir evladımızın zor anında yüzünü güldürmek her şeye bedel! Bunu denemek bedava parayla değil! Denemek isteyen buyursun gelsin. 5 dakika önce mutsuzken, tek dokunuşla bir çocuğun yüzünde mutluluğu ve tebessümü görmek tarifsiz... Yaşayın, o zaman anlarsınız ne demek istediğimi...

Kızılay son dönemde yaptığı faaliyetlerle, kampanyalarla kendinden sıkça söz ettirmeye başladı. Eskiden sanki daha sessiz, sedasız ilerlerdi... Bu bir strateji değişimi mi?

Kızılay’ın yapmış olduğu faaliyetlerin ayrı bir pr çalışması olmaz. Kızılay olarak yaptığımız yardımları tanıtıma dönüştürme düşüncesinde değiliz. Bu işleri gizli yapmak önemlidir. Geçen seneki araştırmaya göre Türk Kızılay’ına halkın güveni yüzde 95! Bu çok ciddi bir rakam! Böylesine güvenin olduğu yerde, PR çalışmasına ihtiyaç yok. Biz Başkan olarak bugün buradayız ama buranın patronu, sahibi değiliz. Buranın sahipleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları!

Bazen haberlerde kan stokları yeterli deniyor. Bir bakıyoruz stoklar azaldı, kampanya zamanı deniyor. Hakikaten kan stoklar ne durumda?

Bu konu mühim, düzeltelim. Kan stoklarımız yeterli diye bir açıklama yapmayız. Herhangi bir sıkıntılı bir olay olduğunda hastaneler gereksiz yere meşgul edilmesin, yığılma olmasın diye ‘kan stoklarımız yeterli’ açıklamasını yaparız. Çünkü sisteme baktığımızda stokların durumunu görüyoruz. Stoklarımızı her zaman belli bir seviyede tutuyoruz. Bu aylarda stoklarımızda azaldı. Kış aylarında ve Ramazan’da kan verme oranları düşüyor. Bundan dolayı genel başkanımız böyle bir çağrıda bulundu. Ülke genelinde 50 bin ünite kan stoğumuz sabit durur normalde. Havaların soğumasıyla stok 20 bin seviyesine düştü. 50 bin üniteyi yakalamak için çağrıda bulunduk ve çok şükür ki kısa sürede 45 bin seviyesine çıktık. Amaç anlık kampanyalarla günü kurtarmak değil. Kan stoklarımızı sürekli bu seviyelerde tutacağız, iki gün sonra el çekecek değiliz. Limitin altına düşmesine izin vermemek gerekiyor! Ama gördük ki milletimiz hayatta buna izin vermez!

Türk Halkı’nın kan bağışı alışkanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kadınlarda oranımız çok düşük. Kadınlarımız her konuda öncüdür, kan bağışı konusunda da bu öncülüğü sürdürmelerini istediğimizi sizlerin aracılığıyla bir kez daha duyuralım. Kadın bağışçılarımız 4 ayda bir erkek bağışçılarımız 3 ayda bir kan verebilirler. İvme her yıl yukarı çıkıyor. 2015 yılında 1 milyon 900 bin ünite civarında kan bağışı yapılmış. 2016 yılında bu rakam 2 milyon 100 bine çıkmış durumda. Önemli olan çok kan almak değil, güvenli kan almak. Bu rakamlar güvenli kanlara ait rakamlar.

Güvenli kandan kastımız ne?

Tamamen gönüllülük esasına dayalı, hiç bir karşılık beklemeksizin eğitim ile bilinçlendirilmiş kan bağışçılarımız bağışlamış olduğu kanlardır. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlık yaptığı dönemde Türk Kızılay’ına yetki verdi ve güvenli kan teminine geçtik. Var olan ultra lüks laboratuvarlarımız ve testlerimiz elden geçti. Biz o gün bugündür tek elden kan alıyoruz. Bizim haricimizde bazı üniversite hastaneleri var, onlar da geçici lisansla kan alabiliyor. Türk Kızılayı olarak iki yıl önce başladığımız nat testi de yapıyoruz.

Kan verirken içinde alkolden, ilaç kullanımına hatta mahrem konulara kadar giren 40 soruluk bir testi yanıtlıyoruz. Kişinin kan vermesine engel durumu var ama beyanı yanlış verdi. Ya sonra?

Vermemesi lazım! İnsanın önce kendine yalan beyan vermemesi lazım çünkü o verdiği kanla karşısındaki insana hayat verecek. Damarınızdaki kanı veriyorsunuz, kıymetli! Karşınızdaki kişiyi kendi akrabanız, arkadaşınız, dostunuz yerine koymalısınız. Şu ana kadar milletimiz bu kurallara çok şükür uyuyor ve beyanını doğru veriyor. Bu durumlarda vicdan devreye giriyor ve aspirin mi aldı, ağrı kesici mi kullandı, hatta kanal tedavisi mi yaptırdı. Beyanlarında söylüyorlar.

Siz nasıl bir bağışçısınız?

Düzenli bir kan bağışçısıyım ama bu sene çok fazla olamadım çünkü Afrika’ya gittim. Afrika’ya gittiğim için 6 ay ile 1 sene arasında bir mola vermem gerekiyor, çok üzgünüm.

Kan tutmuyor değil mi?

Tutmuyor tabii ki...

15 Temmuz’a dönelim mi? Büyük badire atlattık, en çok yarayı alan şehirlerin başında İstanbul geliyor. “Eyvah! Ya yetersiz kalırsak” gibi kaygınız oldu mu Kızılay İstanbul Şube olarak?

O an tüm milletimiz seferber oldu, göğsünü siper etti! Sadece aman Kızılay çadır kursun, aşevi kursun gibi bir pozisyon yoktu. Vatan, millet söz konusuydu, ‘olmak ya da olmamak’ gibi bir durum vardı ortada! Millet sokaktaydı, biz Kızılaycılar da sokaktaydık. İlk başta yardım dağıtanlar değil, göğsünü siper edenler olarak meydanlardaydık. O hainlerin amaçlarına ulaşmalarına halk olarak izin vermedik. Sonra da meydanlarımızda su ve ikram dağıtarak devam ettik. “Ülkemizin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz, bu kalkışmaya müsade etmeyeceğiz” dedikten sonra o tankların önüne koşa koşa gitmek boynumuzun borcu oldu.

Kişisel olarak neler hissettiniz? Bir yanda Kızılaycı kimliğiniz, ayrıca vatandaş olarak korkunuz ve Başbakanımız ile olan kan bağınız itibariyle ki kendisi de büyük badire atlattı... Neler yaşadınız, neredeydiniz?

Sivas’ta halkın içindeydim. Sivas’ta bir olay olmadı biliyorsun. Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısıyla halkımız hemen sokağa indi. Bir yandan aileyi düşünüyorsunuz, bir yandan vatanınız için mücadele ediyorsunuz. Kolay değil! Vatan olmazsa aile olmuyor, aileler ayrı düşüyor... Bunun bir duygusu yok, o duygunun bir rengi yok! Bu duyguyu anlatabileceğim bir renk yok. Keşke yeşildi, kırmızıydı, griydi diyebilsem ve anlatabilsem...

İstanbul’a kaç günde geldiniz, nasıl geçti günler?

İki günde gelebildim. O iki gün zor geçti, çok zor geçti. İstanbul’da ve Ankara’da, biz de mücadele içinde olmalıyız düşüncesiyle zor geçti.

Ya Başbakanımız?

Hemen Ankara’ya gitti, Ankara’ya giderken de vatan hainleri tarafından aracı kurşunlandı. Rabbimize şükürler olsun ki atlattı. O tehlikeler altında Ankara’ya gidip görevinin başında oldu.

Peki ‘Vatan Sana Kanım Feda’, ‘Senin Kanında Var’ kampanyasıyla Kızılay olarak vermek istediğiniz mesaj neydi?

İstanbul’da 9 noktada yaptık bu kampanyayı biliyorsun. Asker kılığına girmiş vatan hainlerinin ülkemize, demokrasimize,seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümetimize müdahale etmeye çalıştıkları o gece milletimiz göğsünü siper etti ve demokrasiyi ülkemize yeniden kazandırmış oldu. O gün halkımız kimsenin birliğimize, beraberliğimize ve demokrasimize kast edemeyeceğinin mesajını verdi. Bir kez daha Türk milletinin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Kızılay da bağışçılarımız ile ikinci bir mesaj vermek istedik. O mesajlabiz damarlarımızdaki kanı sadece başkasının hayatını kurtarmak için veririz mesajını vermek istedik.

Kampanyadan unutamadığınız bir anı var mı?

Başbakanımız, bakanlarımız, ünlüsünden ünsüzüne 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sıraya girdi ve kan verdi. “ Vatan Sana Kanım Feda “ diyen 82 yaşında Ordulu bir amcamız, Başbakanımız alandan ayrıldıktan sonra, 20 dakika yürüyerek yanımıza geldi. Televizyonda izlemiş, “ Başbakanımızı gördüm kan verdi. Ben 15 Temmuz gecesi köprüye çıkamamıştım. Şimdi geldim, haydi kanımı alın! “ dedi.

Sonra?

Malum 65 yaşa kadar kan alabiliyoruz. “Amca yapma etme, istirahat et! Almayalım kanını” dedik ama dinletemedik, “Senin kanında var dediniz, kan vermeden gitmem” dedi. Doktorlarla konuştuk. En nihayetinde kırmadık amcamızı, aldık kanını.

