İlk kez başaramadı

Türkiye’de 2001 yılında patlak veren kriz sonrası 3 Kasım 2002’de seçime gidildi. AK Parti ezici çoğunlukla iktidara geldi. Kısa süre sonra ‘ABD’ye Türkiye’den kuzey cephesi’ sağlayacak olan ‘Tezkere’,

1 Mart 2003 günü TBMM’ye getirildi. Ancak, TBMM’de reddedildi. Bu durum, tezkereyi çantada keklik gören, gemilerini İskenderun’a getiren kibir abidesi ABD’nin burnunu fena halde sürtmüştü. Bu rahatsızlık kendini 4 Temmuz 2003 Cuma günü tüm şiddetiyle gösterdi. ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 173’üncü Hava İndirme Tugayı askerleri, Kuzey Irak Süleymaniye’deki Türk Özel Kuvvetleri Bürosu’na yaptıkları baskın sonucu 3’ü subay 8’i astsubay 11 Türk askerini esir aldı. Amerikalılar daha sonra başlarına çuval geçirip Türk yetkilileri sekiz araçlık bir konvoyla karargâh olarak kullandığı Kerkük Havalimanı’na götürdüler. Bu kriz yıllar geçmesine rağmen hiç unutulmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olarak Ocak 2009’da gittiği Davos Zirvesi’nde İsrail’e ‘One minute’ diyerek rest çekmesi sonrası kumpaslar dönemi başlatıldı. FETÖ örgütü kullanılarak Erdoğan’ın ofisine böcekler yerleştirdi, hükümeti zora sokacak provokasyonlar art arda gelmeye başladı. Gezi, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz işgal girişimiyle Türkiye’yi teslim alamayan ABD’nin kurduğu dengeler bir bir bozuldu. ABD desteği her geçen gün daha da netleşen 15 Temmuz girişimi, Erdoğan liderliğinde millet tarafından bastırıldı. ABD yenilgi üstüne yenilgi alıyordu. Her yenilgi sonrası daha da hırçınlaştı. ABD kendisine kafa tutan ve bağımsızlık yolunda adımlar atan Erdoğan liderliğini ber taraf edememişti. Bu girişimi yapan örgütün elebaşı Gülen, ikamet ettiği ABD’den resmen istendi. ABD’lilerin var olan tüm delillere rağmen Gülen’in iadesini yokuşa sürmesi, Türk-Amerikan ilişkilerini tarihte hiç görmediği dip seviyelere indirdi.

ABD İLE ÖRTÜLÜ SAVAŞ

Türkiye’nin, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı, darbe girişimlerinin kilit ismi ajan Metin Topuz’u tutuklaması, hemen ardından İdlib’e girip, Afrin’deki PKK’lı teröristleri köşeye sıkıştırması ve Akdeniz koridorunu kapatması ABD’yi çileden çıkarttı. ABD, Türkiye’ye vize yasağı koydu. Türkiye de anında karşılık vererek adımlarından geri adım atmayacağını dünyaya ilan etti. Rusya ile yapılan S-400 anlaşması ve Barzani’ye karşı tepkiden de rahatsız olan ABD, Türkiye’yi engellemek, ajanının konuşmasının önüne geçmek için vize yasağıyla gerekçesiz şekilde şantaja başladı.

ESKİ TÜRKİYE YOK

ABD’nin skandal kararına Türkiye kelimesi kelimesiyle misilleme yaptı. Türkiye’nin hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Önce ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kosnett’e Türkiye’deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönünde telkinde bulunuldu. Sonra ise Türkiye’de son günlerini geçiren ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’ın görüşme ve veda ziyareti talebi devletin tepesi tarafından reddedildi. Türk-Amerikan politikaları, Suriye’de ise ABD’nin PYD terör örgütünü taşeron bir güç olarak kullanmaya başlaması ile ayrışmaya başladı. Kuzey Suriye’de hem DEAŞ varlığına hem de bir ‘Terör Koridoru’na izin vermeyen Türkiye, 20 Ağustos 2016’da ‘Fırat Kalkanı Operasyonu’ ile Cerablus’a girerek fiilen ABD ve onun taşeron kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Bugün bu karşıtlık İdlib ve Afrin’de de sürüyor.BU NASIL DOSTLUK