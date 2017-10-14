İlk kez başaramadı
Son 70 yılda ‘Bağımsız Türkiye’ yolunda atılan her adımı darbe, tehdit ve kumpaslarla kaosa çeviren ABD, ‘Yeni Türkiye’yi durdurmak için yaptığı Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz girişiminde başarısız kaldı. Son vize kriziyle patlak veren hırçınlığın ardında işte bu başarısızlık yatıyor.
- MUHARREM COŞKUN
Türkiye’de 2001 yılında patlak veren kriz sonrası 3 Kasım 2002’de seçime gidildi. AK Parti ezici çoğunlukla iktidara geldi. Kısa süre sonra ‘ABD’ye Türkiye’den kuzey cephesi’ sağlayacak olan ‘Tezkere’,
1 Mart 2003 günü TBMM’ye getirildi. Ancak, TBMM’de reddedildi. Bu durum, tezkereyi çantada keklik gören, gemilerini İskenderun’a getiren kibir abidesi ABD’nin burnunu fena halde sürtmüştü. Bu rahatsızlık kendini 4 Temmuz 2003 Cuma günü tüm şiddetiyle gösterdi. ABD Kara Kuvvetleri’ne bağlı 173’üncü Hava İndirme Tugayı askerleri, Kuzey Irak Süleymaniye’deki Türk Özel Kuvvetleri Bürosu’na yaptıkları baskın sonucu 3’ü subay 8’i astsubay 11 Türk askerini esir aldı. Amerikalılar daha sonra başlarına çuval geçirip Türk yetkilileri sekiz araçlık bir konvoyla karargâh olarak kullandığı Kerkük Havalimanı’na götürdüler. Bu kriz yıllar geçmesine rağmen hiç unutulmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olarak Ocak 2009’da gittiği Davos Zirvesi’nde İsrail’e ‘One minute’ diyerek rest çekmesi sonrası kumpaslar dönemi başlatıldı. FETÖ örgütü kullanılarak Erdoğan’ın ofisine böcekler yerleştirdi, hükümeti zora sokacak provokasyonlar art arda gelmeye başladı. Gezi, 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz işgal girişimiyle Türkiye’yi teslim alamayan ABD’nin kurduğu dengeler bir bir bozuldu. ABD desteği her geçen gün daha da netleşen 15 Temmuz girişimi, Erdoğan liderliğinde millet tarafından bastırıldı. ABD yenilgi üstüne yenilgi alıyordu. Her yenilgi sonrası daha da hırçınlaştı. ABD kendisine kafa tutan ve bağımsızlık yolunda adımlar atan Erdoğan liderliğini ber taraf edememişti. Bu girişimi yapan örgütün elebaşı Gülen, ikamet ettiği ABD’den resmen istendi. ABD’lilerin var olan tüm delillere rağmen Gülen’in iadesini yokuşa sürmesi, Türk-Amerikan ilişkilerini tarihte hiç görmediği dip seviyelere indirdi.
ABD İLE ÖRTÜLÜ SAVAŞ
Türkiye’nin, ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı, darbe girişimlerinin kilit ismi ajan Metin Topuz’u tutuklaması, hemen ardından İdlib’e girip, Afrin’deki PKK’lı teröristleri köşeye sıkıştırması ve Akdeniz koridorunu kapatması ABD’yi çileden çıkarttı. ABD, Türkiye’ye vize yasağı koydu. Türkiye de anında karşılık vererek adımlarından geri adım atmayacağını dünyaya ilan etti. Rusya ile yapılan S-400 anlaşması ve Barzani’ye karşı tepkiden de rahatsız olan ABD, Türkiye’yi engellemek, ajanının konuşmasının önüne geçmek için vize yasağıyla gerekçesiz şekilde şantaja başladı.
ESKİ TÜRKİYE YOK
ABD’nin skandal kararına Türkiye kelimesi kelimesiyle misilleme yaptı. Türkiye’nin hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Önce ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kosnett’e Türkiye’deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönünde telkinde bulunuldu. Sonra ise Türkiye’de son günlerini geçiren ABD Ankara Büyükelçisi John Bass’ın görüşme ve veda ziyareti talebi devletin tepesi tarafından reddedildi. Türk-Amerikan politikaları, Suriye’de ise ABD’nin PYD terör örgütünü taşeron bir güç olarak kullanmaya başlaması ile ayrışmaya başladı. Kuzey Suriye’de hem DEAŞ varlığına hem de bir ‘Terör Koridoru’na izin vermeyen Türkiye, 20 Ağustos 2016’da ‘Fırat Kalkanı Operasyonu’ ile Cerablus’a girerek fiilen ABD ve onun taşeron kuvvetleri ile karşı karşıya geldi. Bugün bu karşıtlık İdlib ve Afrin’de de sürüyor.BU NASIL DOSTLUK
Türkiye ile ABD ilişkileri 1800 yıllarına kadar dayanır. ABD’nin, bazı ihanetleri şu şekilde özetlenebilir:
- 1830 anlaşmasıyla Amerikan vatandaşlığına geçen ve çoğu suça karışmış Ermeniler ABD himayesine alındı. 1900-1914 yıllarında 70 bin Ermeni ABD vatandaşı Türkiye’de faaliyet yürüttü.
- İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye 5 bin kişilik bir birlikle Kore Savaşı’nda ABD ve BM için üstün başarılar göstermiş, 1952’de NATO’ya katılmış, 1954’te İncirlik Üssüne izin vermişti. Bütün bunlara rağmen ABD, Türkiye’ye yine ihanet etti. 1959 yılında Türkiye’ye yerleştirilen Jüpiter Füzeleri, Küba Krizi sebebiyle geri çekildiği zaman, Başkan Kennedy’nin “Sovyetler Türkiye’ye saldırırsa bu füzelerin ateşlenmeyeceği” talimatını verdiği ortaya çıktı.
- Türkiye’ye alternatif arayan, bağımsız Türkiye yolunda adımlar atan Adnan Menderes, Rusya randevusu öncesi darbe ile indirildi. İki bakanı ile birlikte idam edildi.
- ABD Başkanı Johnson, 5 Haziran 1964’de İsmet İnönü’ye hitaben çok ağır bir mektup yazdı. Türkiye’yi, Kıbrıs’ta katliam yapan Rumlara müdahale etmemesi için tehdit etti.
- 12 mart 1971 muhtırası sonrası kurdurduğu hükümete haşhaş ekimini yasaklattı. Yarım milyon kişi işsiz kaldı.
- 1974 yılında, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini takiben ABD, 1975-1978 yılları arasında Türkiye’ye ambargo uyguladı.
- 12 Eylül darbesini tezgahladı, yaptı ve başardı. Darbe sonrası, kapatılan üslerini yeniden açtırdı.
- 1991’de Türkiye’nin bölünmesine gidecek olan adımlar için Çekiç Güç vasıtasıyla PKK’yı desteklemeye başladı. Bugün Türkiye’yi tehdit eden Kürdistan’ın temellerini attırdı.
- Ekim 1992’de Ege’de Muavenet gemimizi vurarak batırdı 5 subayımız şehit oldu.
- 4 Temmuz 2003 tarihinde Süleymaniye kentindeki 11 TSK personeli ABD askerlerince başına çuval geçirilerek tutuklandı.
- ABD’nin, Gezi Provokasyonu, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimlerinin arkasında yer aldığı her geçen daha da netleşiyor.
- Türkiye’yi tehdit eden Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD terör koridoruna TIR’larla silah ve mühimmat taşımaya devam ediyor.
YENİ TÜRKİYE PLANLARINI BOZUYOR
- ‘Bağımsız Türkiye’ diyen Adnan Menderes, darbe ile indirildi, idam edildi
- İsmet İnönü 5 Haziran 1964 tarihli Johnson Mektubu’yla yapılan tehdide boyun eğdirildi.
- 12 mart 1971 muhtırası ile ara rejim hükümete haş haş ekimi yasağı koyduruldu.
- 1974 Kıbrıs Zaferi sonrası Türkiye’ye silah ambargosu uygulandı. Türkiye 1980 darbesine götürüldü.
- 1980 darbesi sonrası darbe hükümeti Türkiye’yi ABD’ye uydu yapmaya kalkıştı.
- Çekiç Güç’ü gönderen, ilk ziyaretini İran’a yaparak D-8’i kuran Necmettin Erbakan hükümeti darbe ile düşürüldü.
- ‘Bağımsız Türkiye’ yolunda tarihi adımlar atan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi durdurmak için defalarca kumpas kurdu.Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz girişimlerini yaptı ancak ilk kez başaramadı.
ÇEKİÇ GÜÇ 28 ŞUBAT MUAVENET
ABD’nin 1990’lı yıllardan itibaren PKK Terör Örgütü’nü ve bu örgütün Irak ve Suriye’deki varlığını korumaya yönelik politikaları da bugün Irak ve Suriye ile yaşadığımız sorunun temellerini oluşturuyor. 1991’de ‘Çekiç Güç’ adıyla sınırlarımız içerisine konuşlandırılan ABD askerleri PKK’nın bölgede güçlenmesine, bölge halkının Türkiye’ye küsmesine hizmet etmişti. 12 Temmuz 1991 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilen Çekiç Güç, 77 uçak ve helikopter ile 1862 personele sahipti. Yer olarak İncilik ve Pirinçlik üsleri kullanılıyordu. “Çekiç Güç” ABD’nin Kürdistan Projesi için vakit kaybetmeksizin örtülü operasyonlara başladı. PKK’ya verilen eğitim ve silahlar, ABD’li çavuşun bir kaymakamımızı tokatlaması gibi skandallarla gündeme gelen Çekiç Güç, ancak 1996’da Necmettin Erbakan başbakanlığındaki Refahyol Hükümeti döneminde ülkemizden gönderilebilmişti.
MUAVENET’İ VURDULAR
2 Ekim 1992’de Display Determination-92 (Kararlılık Gösterisi-92) adlı NATO tatbikatı sırasında Ege’de Muavenet muhribimiz ABD uçak gemisi Saratoga’nın ateşlediği 2 adet SeaSparrow hava savunma füzesiyle vuruldu. Füzeler geminin kalbi sayılabilecek köprü üstü ve SHM (Savaş Harekat Merkezi) gibi yerlerin yakınına isabet etti. Füzelerin isabeti sonucunda geminin komutanı Deniz Kurmay Yarbay Kudret Güngör dahil olmak üzere beş şehit ve 22 yaralı verildi. Bu olay öncesi ABD’liler heyetler halinde gelip gidiyor çürümüş, hurdaya atılacak gemilerini bize satıp paraya çevirmek istiyorlardı.
28 ŞUBAT DARBESİ
1995 yılının aralık ayında yapılan genel seçimlerde birinci çıkan Refah Partisi(RP) DYP ile engelleme çabalarına rağmen koalisyon kurdu. Başbakan Necmettin Erbakan ABD’nin itirazlarına karşı ziyaretlerine İran’la başladı. Sekiz İslam ülkesini bir araya getirerek D-8 oluşumuna imza attı. Milli Görüş Lideri’nin ‘Yeni bir dünya’ ‘İslam Birliği’ söylemi ABD’yi tedirgin ediyordu. ABD ile korkutmak isteyenlere, ‘Bana ne Amerika’dan’ diyen de Erbakan’dı. Asya ülkeleri ile yapılan ekonomik anlaşmalar ABD’nin py-pas edilmesi olarak yorumlanıyordu. Harekete geçildi ve REFAHYOL, postmodern yöntemlerle iktidardan düşürüldü. Başbakan Erbakan yıllar sonra darbenin planının Pentagon’da yapıldığını belgesiyle açıkladı.
“Sırtına yediği onca hançere rağmen herkesle dostluk hukukunu korumaya çalışan bir başka ülke yoktur.”
Recep Tayyip Erdoğan / 12 Ekim 2017
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