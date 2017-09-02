İngiliz göz yumdu Budist katletti
Arakan’da üç buçuk milyon Müslüman yaşıyordu. Ancak Myanmar hükümetinin haksız uygulamaları ve katliamları sonucu bugün bu rakamın bir milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.
- ZEYNEP TÜRKOĞLU
Avrupa Rohingya Konseyi Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar’ın Arakan eyaletinde üç günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda iki ila üç bin arası Müslüman’ın katledildiğini açıklaması gözleri yeniden ve belki de sanki ilk kez duyuyormuşçasına Arakan’a çevirdi. Sözcü Schug “Arakan’da son günlerde Müslümanlara yapılan katliamlar 2012 ve geçen yıl ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Arakan’da yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız” dedi. Arakan’da geçen yıl polis kontrol noktalarına yapılan saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Arakan’daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı. Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları geri çevirerek kadın,çocuk, yaşlı demeden ölüme terk ediyor.
Aktivist Safa Kutlu 2012 yılında bölgeye giden isimlerden biri. Arakan’da yaşanan katliamın yakın tarihteki uzantısını derleyen Kutlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri arşivlere ve güncel gelişmelere çekiyor. “Arakan’da bilinen ilk katliam 1942 yılında oldu. İngilizlerin göz yumduğu, Burmaların desteklediği Budist Rakhineler, 150 bin Müslüman Rohingyayı katletti. Arakanlılar bu olayı ‘Kerbela-yı Arakan’ diye anar” diyerek şu bilgileri veriyor:
1947-1948 Göç Dalgası: İngilizlerin 1948’de ülkeden çekilmelerinin ardından Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Savunmasız halk Hindistan ve Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Budist Rakhine lideri, kalan Müslümanlara karşı katliam başlattı.
1954 Katliamı: İngiliz parlamenterlerin 2013 yılı raporunda yer alan bilgilere göre, katliamlar artınca Müslümanlar silahlanarak kendi örgütlerini kurdular. Müslümanların güçlendiği 1954 yılında Burma ordusu ‘Muson Operasyonu’ adını verdiği kanlı bir saldırı ile Müslüman güçleri dağıttı. Aynı sene binlerce sivil Rohingya, Müslüman direnişçilere yardım ettikleri bahanesiyle ya katledildi ya da ülkeden sürüldü.
2012 Katliamı: Haziran ayında üç Müslüman erkeğin bir Budist kadına tecavüz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Devlet destekli Budist milisler Müslümanların evlerine, işyerlerine saldırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre 2012 yılında 140 bin Rohingya göç etmek zorunda kaldı. Net bir ölü sayısı yok. Örgütün 2013’te yayınladığı ‘Yapabileceğiniz Tek Şey Dua Etmek’ adlı raporda Myanmarlı yetkilileri, etnik temizlik yapmakla suçluyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü 2013 yılında
yayınladığı ‘Yapabileceğiniz Tek Şey Dua Etmek’ adlı raporda Myanmarlı yetkilileri, Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapmakla suçluyor.
35 yıldır süren ihlal
- Amnesty International’a göre ülkede 1982’de çıkarılan Yeni Vatandaşlık Kanunu ile ‘ulusallar’ kategorisinin dışında bırakılarak, kendi topraklarında yabancı unsur olarak gösterilen Rohingyalar, bugün hâlâ vatandaş statüsüne sahip değiller.
- Müslüman nüfusu azaltmak için Arakan’ın diğer bölgelerinden, Burma’nın merkezinden, hatta Bangladeş’ten Budistler, Müslümanların yaşadığı bölge olan Kuzey Arakan’a yerleşmeye teşvik ediliyorlar.
- Müslümanların evlenmelerinin önünde de ciddi engeller var. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2013 tarihli raporuna göre yetkililer, evlilik izni almak isteyen çiftlerden yüksek miktarda rüşvet istiyorlar.
- İngiliz parlamenterlerin 2013 yılı raporuna göre, Myanmar okullarında Müslümanlar en fazla liseye kadar eğitim alabiliyor. Kimlik kartları olmadığı için Arakanlı Müslümanların iş bulması da neredeyse imkânsız.
- Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) ağustos ayında yayınladığı raporda Arakan’da yaşananları, siyasi, dini, etnik yönleriyle ele alıyor. 9-12 Ağustos 2012 tarihleri arasında Arakan mülteci kampları, Bangladeş ve Tayland’daki sıcak bilgileri de paylaşan rapor, soykırım konusunda kamuoyunun dikkatini toplamaya çalışıyor.
BM KLASİĞİ KAYGILIYIZ KINIYORUZ İZLİYORUZ
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere’nin talebi üzerine kapalı oturumda Arakan’da yaşanan gelişmeleri görüştü. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, Myanmar konusunda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Şiddet olayları nedeniyle endişeli olduklarını kaydeden Rycroft, “Myanmar’daki durum nedeniyle kaygılıyız. Tüm şiddet olaylarını kınıyoruz. Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz” dedi. Tüm üyelerin Arakan için Annan raporunda yer alan tavsiyeleri desteklediğini vurgulayan Rycroft, BMGK toplantısından herhangi bir resmi belge çıkmadığını sadece son durumu değerlendirdiklerini ifade etti. Rycroft, bu toplantının Myanmar’a bir mesaj olduğunu da belirterek gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.
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