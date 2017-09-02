İngiliz göz yumdu Budist katletti

Avrupa Rohingya Konseyi Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar’ın Arakan eyaletinde üç günde ordu mensuplarının yaptıkları saldırılarda iki ila üç bin arası Müslüman’ın katledildiğini açıklaması gözleri yeniden ve belki de sanki ilk kez duyuyormuşçasına Arakan’a çevirdi. Sözcü Schug “Arakan’da son günlerde Müslümanlara yapılan katliamlar 2012 ve geçen yıl ekim ayında yaşananlardan kat kat daha fazla. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Arakan’da yavaşlatılmış bir soykırım ile karşı karşıyayız” dedi. Arakan’da geçen yıl polis kontrol noktalarına yapılan saldırıların ardından Myanmar ordusunun başlattığı operasyonlar, Müslüman azınlığı büyük şiddet dalgasına maruz bırakmıştı. Arakan’daki çatışmaların yeniden alevlenmesi üzerine, binlerce kişi kaçarak Bangladeş sınırına yığıldı. Bangladeş polisi ise, sınırı geçmek isteyen Arakanlı Müslümanları geri çevirerek kadın,çocuk, yaşlı demeden ölüme terk ediyor.

Aktivist Safa Kutlu 2012 yılında bölgeye giden isimlerden biri. Arakan’da yaşanan katliamın yakın tarihteki uzantısını derleyen Kutlu, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri arşivlere ve güncel gelişmelere çekiyor. “Arakan’da bilinen ilk katliam 1942 yılında oldu. İngilizlerin göz yumduğu, Burmaların desteklediği Budist Rakhineler, 150 bin Müslüman Rohingyayı katletti. Arakanlılar bu olayı ‘Kerbela-yı Arakan’ diye anar” diyerek şu bilgileri veriyor:

1947-1948 Göç Dalgası: İngilizlerin 1948’de ülkeden çekilmelerinin ardından Müslümanlara yönelik saldırılar arttı. Savunmasız halk Hindistan ve Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Budist Rakhine lideri, kalan Müslümanlara karşı katliam başlattı.

1954 Katliamı: İngiliz parlamenterlerin 2013 yılı raporunda yer alan bilgilere göre, katliamlar artınca Müslümanlar silahlanarak kendi örgütlerini kurdular. Müslümanların güçlendiği 1954 yılında Burma ordusu ‘Muson Operasyonu’ adını verdiği kanlı bir saldırı ile Müslüman güçleri dağıttı. Aynı sene binlerce sivil Rohingya, Müslüman direnişçilere yardım ettikleri bahanesiyle ya katledildi ya da ülkeden sürüldü.

2012 Katliamı: Haziran ayında üç Müslüman erkeğin bir Budist kadına tecavüz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Devlet destekli Budist milisler Müslümanların evlerine, işyerlerine saldırdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre 2012 yılında 140 bin Rohingya göç etmek zorunda kaldı. Net bir ölü sayısı yok. Örgütün 2013’te yayınladığı ‘Yapabileceğiniz Tek Şey Dua Etmek’ adlı raporda Myanmarlı yetkilileri, etnik temizlik yapmakla suçluyor.