İnsan dediğimiz sır, bir kafese emanet

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Hattat Hüseyin Kutlu’nun 1979 yılında temellerini attığı Bilim Kültür ve Sanat Derneği’nin kapısını çaldık. Doç. Dr. Emin Işık ve Mağfirat Onat gibi alanında uzman hocalar ile yeni eğitim dönemine başlayan derneğin detaylarını Kutlu’dan dinledik. Bugünün insanının son zamanlarda aklını çok karıştırdığından da bahseden Kutlu, insanların kendilerine vakit ayırmadıklarından, selin önünde çer, çöp gibi sürüklenmelerinden, savrulan yapraklar gibi uçuşmalarından çok rahatsız olduğunu da dile getirdi.İnsanın kendine dönmesi gerektiğini savunan Kutlu, bunun da geleneksel sanatlarımızla olabileceğine değiniyor.

1949 yılında Konya’da dünyaya gelen Kutlu, kendini karışık birisi olarak özetliyor ve “Kendini arayan ama bir türlü bulamayan bir adamım” diyor. Kutlu “Bana sen kimsin diye sorduğunuzda zihnimde çağrışımlar meydana geliyor. Gerek ben gerek her şuur sahibi insan kendini neye göre tarif edecek. Eğer bir adam ‘Şurada doğdum, şurada gezdim’ diyorsa, bir metrekarelik çukura gömülüp yok olan insandır. Tarif edilen şeyler kutsi sırrının bir elbisesiyse insanı değil elbiseyi, insan dediğimiz sırrın emanet edildiği bir kafesi tarif ediyoruz. Eğer muradımız bu kafesten ise kişiye yüklenen emanet onu terk edecek ve geldiği yere geri gidecektir. Ben bu durumu değil de diğerini tarif etmek istiyorum ama onu tarif edebilmek için onu kuşatmış olmak lazım” diye konuşuyor. İnsanın yücelerden geldiğine ve bir ten kafesinin içinde yaşadığına değinen hattat, “İnsan ‘İnna ila ve inna ileyhi raciun’ Hz. Mevlana’nın tarif ettiği gibi insan yücelerden gelmiştir. Toprak, su, güneş, ateş gibi unsurlara değil ötelere aittir. Oradan buraya gelmiş ve bir ten kafesine sokulmuştur. Belli bir müddet burada kendi için çizilmiş nasıl bir senaryo varsa onları seyredip, geldiği yere yeniden dönecektir. Bunu insanın keşfetmesi çok zor. Çünkü insanlar sürekli kendini şekil ve beden olarak tarif ediyorlar. Ama içlerindeki o sırrı derinleşip anlayabilen Mevlanalar gibi, Akşemseddinler gibi, Hacı Bayram-ı Veliler gibi çok az insan olmuş. Ne diyor Yunus Emre “Beni bende deme bende değilem bir ben vardır bende benden içeri.” Ben de kendimi aramaya başladım bakalım ne zaman bulacağım” sözlerini ekliyor.

Hat sanatı ile buluşmasının tek sebebinin Cenab-ı Hakkın tecellisi olduğundan bahseden Kutlu “Bizi yaratan rabbimiz ne dilerse onu yapar. Biz onun tecellilerine mazharız. Ağacın meyve vermesini istediyse, meyve verir, kurumasını isterse kurur. Hat sanatının da neşvine mavulmasını dilemiştir. Hüseyin adındaki bir Adem’e tecelli eder. O da derbeder, kendini kaybeder o işe yönelir, kendim yapıyorum zanneder. Bu Cenab-ı Hakkın tecellisinden ibarettir” diyerek hat sanatı ile buluşmasını özetliyor.

İŞGAL EDİLDİKLERİNİN FARKINDA DEĞİLLER

Kutlu, bugünün insanının son zamanlarda aklını çok karıştırdığından bahsediyor. İnsanların kendilerine vakit ayırmadıklarından, selin önünde çer, çöp gibi sürüklendiklerinden, savrulan yapraklar gibi uçuşmalarından çok rahatsız olan Kutlu şu sözleri söylüyor: Bütün ruh dünyası, bilinçaltı, zihin adeta bombardıman altında. Ülkeler bir başka ülkeleri işgal ederken, insan kendinin işgal edildiğinin farkında değil. İletişim o kadar süratli ki insanlar istesin istemesin, dünyada neler olup bittiğinin işgali altında. Belki hiç farkında değil ama bizim bütün düşüncelerimiz, hayallerimiz bunların güdümünde cereyan ediyor. İnsan kendi iradesini adeta teslim etmiş, bir sel akıyor. Dünyada olan hadiseler, toplum mühendislikleri, imajlar derken insanlar kukla gibi oynatılıyor. Böyle olan insan da kendim oynuyorum sanıyor. Ben kenara çekil, hücreye gir demiyorum ama kendilerini bu tesirlerden zihnen ve ruhen uzaklaştırarak düşünsünler istiyorum. Sen kuru yaprak misali oradan oraya savrulacak bir varlık değilsin, sen bu varlık âleminin merkezinde olacak ve her şeyi kendi etrafında şekillendirecek bir varlıksın. Bütün hepsini senin yönetmen gerekirken sen kendini yönetmekten acizsin. Bunlar da vesilelerle olur. Bizim bu sanatlarla uğraşmamızın temelinde bu var. İnsanın kendine dönmesi, bu akışa dur diyebilmesi… Bizim klasik sanatlarımız da bunu temin eder. Plastik sanatlarda ya da resimde sanatçılar hep var olan şeyi taklit ederek ya da yeni yorumlar katarak ortaya çıkarır. Ama bizim sanatlarımızda öyle değil. Mesela hat sanatının yazıları kâinatta yok. Bunlar bir söz ve anlamları vardır. Bununla uğraşan bir kimseye sözler hep mutluluk saçıyor. Sabrı, azmi, birçok şeyi bir arada tasarlamayı hedefliyor. Bütün bunları yaparken de hep kendisiyle baş başa kalıyor. Tezhip de aynı öyle. Bütün bunlar insanın kendine dönmesini sağlayan uğraşlar. Kendimizi bulmak, içimizdeki ben’i büyütmek, zinetlendirmek, kibir, kıskançlık, kincilik gibi ona yakışmayanı onlardan arındırarak, teslim aldığımız gibi huzura götürmek. Biz sanatı böyle algılıyoruz.