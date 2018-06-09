İpek Yolu’nun başında bir Ulu Cami

Kent merkezinde bulunan ve 13 bin dönümden büyük bir alan üstünde kurulan Şian Ulu Camii, hem İslami hem de Çin mimari tarzını yansıtıyor. Ahşap işlemelerin ağırlıkta olduğu caminin duvarlarını Kur’an-ı Kerim hatları süslüyor. İçinde dershane ve yemekhane gibi alanların da bulunduğu cami, külliye olarak hizmet veriyor. Peygamber Hz. Muhammed’in vefatından 110 yıl sonra inşa edilen ve geçen 13 yüzyıl boyunca 5 Çin hanedanlığına şahitlik eden cami, her dönemde tadilat ve genişletme çalışmaları gördü.

Sadelik ve zarafeti birleştiren Şian Ulu Camii’nde Çin’deki diğer camilerin aksine cami dışından duyulacak şekilde ezan okunuyor ve ezan kent merkezinde yankılanıyor. Müslümanların ev ve iş yerlerinin yoğunluk kazandığı Huimincie (Hui Müslümanları) caddesinde bulunan cami, kenti gezmeye gelen turistlerin de dikkatini çekiyor.

Kur’an’ın ahşaba nakşedildiği cami

Şian Ulu Camii İmamı Muhammed Yusuf Ma, caminin Tang, Song, Yuan, Ming ve Çing Hanedanlıklarını gördüğünü ve bin 200 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Cami girişinde kapı ve kemerlere Çinçe ve Arapça işlenmiş ayet ve hadislerin hep Allah’ı hatırlatmak için özel olarak seçildiğini belirten İmam Muhammed, “Camide o dönemin hocaları tarafından ahşap üzerine Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzü işlendi. Aynı ahşabın alt kısımlarına da Kur’an-ı Kerim’in Çincesi yazıldı. Bu özelliğiyle Çin’de tek olma özelliği taşıyor. Cami Kur’an’ın tamamının ahşaba nakşedildiği nadir bir örnek” diye konuştu.