İslam dünyasına modern seccadeler

İki tasarımcı kız kardeşin girişimleri ile hayat bulan Miraj İstanbul, İslam dünyasına modern bir bakış açısı kazandırıyor. Üniversitede Görsel İletişim Tasarımı okuyan Burcu ve Merve Kırmızı uzun yıllar ünlü markaların kurumsal alanında çalışmış. Girişimci ruha sahip bu iki kız kardeş kendi markalarını kurarak İslam dünyasındaki ibadet ürünlerine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. 17’nci yy’dan kalma seccade tasarımlarını yeniden yorumlayarak günümüze uygun kullanımı rahat ürünler üretiyorlar. İslam mimarisinden ilham alınarak tasarlanan bu seccadeler, ‘Konsept Dua Koleksiyonu’ ile gelenekselin dışında minimal tasarımıyla dikkat çekiyor.

Neden tasarımcı oldunuz?

Yeni fikirlere, farklı olan tasarımlara her zaman ilgimiz vardı. Ailemiz bizi her zaman kendi işimizi kurma yönünde teşvik etti. Bu yüzden de girişimci olma konusunda her zaman cesur davrandık.

Kendinizi tasarımcı olarak tek bir cümlede nasıl tanımlıyorsunuz?

Farklı materyalleri bir araya getirip, yenilikçi ürünleri seviyoruz.

Markanızı kurma fikri nasıl doğdu?

Her zaman fikrimiz vardı sadece zamana ihtiyaç duyuyorduk. Bu süreçte böyle bir ürün çıkartma fikri doğdu. Annemizin bu dönemde ürünün ortaya çıkması ve geliştirme sürecindeki yoğun desteğiyle bu marka doğmuş oldu.

Adınız Miraj İstanbul nerden geliyor?

Miraç Gecesi’nden geliyor. Beş vakit namaz farz olunmuş olduğu için Miraj ismini kullanmamız bizim için çok önemliydi. İstanbul adını kullanmamızın nedeni ise markamızı globalde sunmayı hedeflememiz.

Peki neden seccade tasarımı?

Çünkü seccade tasarımlarında büyük bir eksiklik gördük. Seccadeler, günümüz tasarımlarını yansıtması gerekirken, hala çok eskilerden tasarımlar kullanılıyor. Daha minimal seccade tasarımlarına yöneldik. Bunun yanı sıra namaz kılarken dizde ve dirsekte oluşan ağrıları azaltmak için seccadelerimizin içine özel bir mat koyduk.

‘Dua’ koleksiyonunda neler yer alıyor?

İlk olarak sadece seccade ürünümüz ile çıkış yaptık. Şu an her seccadeye uygun namazlık, başörtüsü, tesbih ve Kuran-ı Kerim kılıfı takım olarak tasarlama sürecindeyiz. Ayrıca patenti alınmış seccade tasarımlarımızın bir sonraki koleksiyonunda farklı şekillerde seccadelerimizi müşterilerimizin beğenisine sunacağız.

Koleksiyonun adı neden ‘Dua’?

Miraj İstanbul markası olarak ibadet ürünleri sunuyoruz. Ve ibadetin temelini de dua oluşturuyor. Bu yüzden koleksiyonumuzun adını ‘Dua Koleksiyonu’ olarak belirledik.

Nelerden ilham alıyorsunuz?

İslam mimarisindeki figürlerden ve doğanın renklerinden.

Kullanmayı sevdiğiniz kumaş ve desenler neler?

Tasarımlarımızda deri, süet, kadife ve ipek en sevdiğimiz kumaşlar. Etnik desenleri, minimal biçimde kullanmayı ve çizgisini bozmamayı sevioruz.

Beğendiğiniz tasarımcılar kimler?

Birçok tasarımcıyı takip ediyoruz. Ancak daha yenilikçi bir ürün çıkartmak için kendimize ilham veren bir tasarımcı belirlemedik.

Tasarım dünyasındaki gelişmeler son zamanlarda birçok ‘tasarımcının’ doğmasını sağladı, sizin farkınız nedir?

Tasarım dünyasındaki gelişmeler bizi son derece heyecanlandırırken, diğer yandan da eksik olan ihtiyaçları görmeye itti. Bu noktada da biz farklı, inovatif ve yenilikçi olmayı seçtik.

Namaz kılan herkese hitap ediyoruz