İslamı seçen Hindulara cahiliye baskısı
Hinduizm’den İslam’a geçen ve Bilal adını alan 20 yaşındaki Nepal’li öğrenci, Hindu toplumunda İslam’a geçenlerin evlatlıktan reddedilip mirastan mahrum bırakıldığını ve öldürülmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.
- KEMAL GÜMÜŞ
Arakan’daki Müslümanlara yönelik Budist zulmünün yaşandığı bugünlerde Hinduizm inancının hakim olduğu Nepal’deydim... Nepal; nüfusunun yüzde 81’i Hindu, yüzde 9’u Budist, yüzde 5’i Müslüman, yüzde 5’i Hıristiyan ve diğerlere dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı 26 milyonluk küçük bir ülke... Çin ile Hindistan arasına sıkışmış olan fakir ülkenin ana gelir kaynağı turizm. Himalaya Dağları zincirinde yer alan, Everest’in gölgesindeki topraklarda Hinduizm’in ve Budizm’in en önemli tapınakları bulunuyor.
DÜNYANIN ÇATISINDA HUZUR REKLAMDAN İBARET
Nepal’de toplum hayatı ve inanç sistemi ile ilgili gözlemlerimi ileriki haftalarda paylaşmaya çalışacağım. Ancak Nepal’de ilk dikkatimi çeken bir buçuk milyonluk nüfusuyla ülkede yaşayan İslam toplumu ve yaşam şartlarının zorlukları oldu... Barış ve huzur dini diye yıllarca reklamı yapılan Budizm’in barbar yüzünü Arakan’da görmüştük. Hinduizm’in egemen olduğu topraklarda da Budistlerden farklı bir tavır sergilendiğini söylemek yanlış olur. Yani Hinduizm’in İslam dünyasına bakışı Budistler’den çok da farklı değil. Nepal’de görüştüğüm İslam Toplumu Başkanı Hurşit Alem, son 15 yılda 100 bin Hindu’nun İslamı seçtiğini, Müslüman olanların mirastan mahrum edilip sosyal hayattan tamamen tecrit edildiğini söyleyince gerçeği durumu yaşamış birinden dinlemek istedim. Din ve yaşam biçimi olarak İslam’ı seçen bir Hindu’nun gözüyle hem onların ruh halini anlayabilmek hem de Hindu dünyasının İslam’a bakışını öğrenmek için Nepalli bir öğrenciyle buluştum. Görüştüğüm gencin adı Bilal... Kast sistemi içinde önemli bir yeri olan Karki ailesine mensup. 20 yaşında ve bir buçuk yıl önce İslam’la şereflendi. Bilal ismini İslam’a geçtikten sonra kullanmaya başladı.
GÜNÜMÜZ PUTPERESTLERİ HİNDU VE BUDİSTLER
Bilal Hindularda atalarının inancına tam bağlılığın esas olduğunu ve atalarının inancından vazgeçenlerin ölüm dahi her türlü baskıya maruz bırakıldığını anlattı. Mekke’de cahiliye döneminde putperest olan toplumun İslam’a karşı gösterdiği reaksiyonun ana kaynağı atalarının dinine olan bağlılık oluşturmuştu. Bu durum Kur’an-ı Kerim Bakara süresi 170. ayette şöyle diyor: Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun” denildiğinde (hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğumuz (yol)a uyarız. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? (Onların yoluna uyacaklar) 1400 asır önce Mekke putperestlerinin İslam’a karşı atalarının inancı üzerinden sergilediği katı tavır günümüz putperestleriyle aynı mantık ve söylemleri kullanıyor. Ben sordum, Bilal tüm samimiyetiyle yanıtladı.
BİZİM AİLEDE KAST SİSTEMİ GEÇERLİDİR
Seni tanıyalım...
Adım Bilal Karki. Müslüman olmadan önce adım Svizel’di. Karki, Hindu toplumunda özel bir yeri olan bir kast. Ailem Nepal’ın kuzeyinde fakat ben Katmandu’da kalıyorum. İki kardeşiz, babam büyük bir firmada genel müdür. Avustralya’da öğrenciyim son sınıftayım...
Ne zaman Müslüman oldun?
Yaklaşık bir buçuk yıl önce Müslüman oldum.
Ailenle bir problemin var mı?
Ailemle herhangi bir problemim yok çünkü Müslüman olduğumu bilmiyorlar. Bir şeyler hissediyorlar ama net olarak Müslüman olduğumu onlara söylemedim.
BABAM DUYARSA BENİ EVLATLIKTAN REDDEDER
Öğrenirlerse ne olur?
Öğrenirlerse çok büyük sorunlar yaşarım. Söylersem beni evden kovarlar, evlatlıktan reddederler... Birçok sorun beraberinde gelir. Benim için değil bu durum tüm Hindular böyle yaklaşıyor. Bir kişi eğer din değiştirirse çok kötü gözle bakarlar. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Bunu başardığımda zaten bu tepkiler ve olabilecekler benim için problem olmaktan çıkacaktır.
MÜSLÜMAN OLANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORLAR
Müslüman olup açıklayanlar başka ne tür sorunlar yaşabilir ki?
Bir kişi Müslüman olduğunu açıklarsa ve ailesi de ona sahip çıkmazsa-ki genelde sahip çıkmaz- bu durumda Hindu toplumu o kişinin öldürülmesi gerektiğini söyler, bunu kabul ettirmeye çalışır. İslam dinine geçenlerin ise kesin olarak öldürülmesi gerektiğine inanıyor. Bu Müslüman için gerçek bir tehdit. Çünkü ailen sana sırtını dönmüş ve çevrenden de hiç kimse destek vermiyor. Bu da diğer Hinduları cesaretlendiriyor ve galeyana getiriyor.
HİNDUİZMDE ATALARIN DİNİ DEĞİŞTİRİLMEZ
Din değiştirenlere karşı neden bu kadar katılar?
Evet çok katılar ve acımasızlar... Asıl neden şu: Nasıl olur da atalarınızın dinini değiştirirsiniz? Çünkü Hindularda atalara çok büyük bir saygı ve kesin itaat geleneği vardır. Atalar ne derse doğrudur, ataların dininden vazgeçmek ise çok büyük bir suçtur. Aile geleneğine karşı gelip din değiştirmek isterseniz zorlanıp baskı göreceğiniz kesindir.
Sen neden Müslüman oldun?
Hidayet! Öncelikle sadece hidayet diyebilirim. Allah kalbime hidayet nasip etti. Yaşadığımız yerde bir mescit vardı. İçerisini çok merak ederdim ama girmeye cesaret edemezdim. Ailem bu tür yerlere gitmemizi yasaklamıştı. Bir gün cesaretimi topladım ve Katmandu’daki mescidin kapısından içeri adım attım. Tek başımaydım. İçeride birkaç kişi oturuyor, din hakkında konuşuyorlardı. Konuşulanları çok fazla anlamıyordum. Orada birisi yanıma geldi, ne konuştuklarını sordum, bana sadece bir cümle söyledi. Başka hiç bir şey demedi. O cümle her şeyin başlangıcı olmuştu.
SADECE KUR’AN-I ANLATTI
Sana ne dedi o arkadaş...
Bana sadece bu dünya değil ahirete de inandıklarını ve bu dünyanın bir son olmadığını söyledi. Eğer istersem yarın gelip konuşabileceğimizi söyledi. Bunlar bana çok anlamlı gelmişti. Sadece yaşamın dünyadan ibaret olmadığını söylemişti. Gece ise bir rüya gördüm. Rüyamda yine mescide gittiğimi ve mescide bazı insanların olduğunu, bana çok iyi davrandıklarını gördüm. Kendimi çok iyi hissettim, rahatladım. Ertesi gün bir kereden bir şey olmaz deyip bir daha gittim. Sözleştiğimiz kardeşim gelmişti ve beni o kadar kibar ve nazikçe karşıladı ki. Bana çok güzel şeyler anlattı. Anlattığı şey ise sadece Kur’andı. Bizim dilimizi konuşuyordu. Beni hiç zorlamadı. Hinduizm’deki gibi şunu yapacaksın vb zorlayıcı hiç bir telkinde bulunmadı. O gün oradan rahatlamış ve huzurlu bir şekilde ayrıldım.
İSLAMI SEÇERSEM BAŞIMA NELER GELECEĞİNİ BİLMİYORDUM
Bir buçuk ay sonra ramazan ayında bu kardeşimiz beni iftara davet etti. Henüz İslam’ı kabul etmemiştim. Ara ara görüşür İslam hakkında konuşurduk. Cennet-cehennem, helal-haram hiçbir şey bilmiyordum. İslam’ı seçersem neler olacağını hayatımda nasıl değişikliler olacağını bilmiyordum. Bana cenneti ve cehennemi o an anlattılar. O güne kadar yapmam gerekip te yapmadıklarım için çok büyük bir pişmanlık duydum. O anda anladım ki İslam’ı artık kabul etmeliyim. Kabul edersem en doğru şeyi yapacağıma inandım. Eğer Kuran’ı takip edersem gerçek yolu bulacağıma inandım. Müslüman oldum.
Hindular Müslümanlara nasıl bakıyorlar?
Genelde iyi bakmazlar, Hinduların gözünde Müslümanlar uzun sakal bırakan dört kadınla evlenen kötü özellikleri olan kişidir. İslamı kabul edip Müslümanlarla iletişime geçtiğimde öyle olmadığını anladım. Tabii Müslümanların da içinde farklı hoş karşılanmayacak veya İslam ile uyuşmayan kişilerin davranışları da olabilirdi ama çoğunluğu öyle değildi. Müslüman olmak İslam demek değildir. İslam kusursuz, Müslümanlar kusurlu. Her Müslümanım diyene bakılarak İslam yorumlanamaz.
KURBANLA AÇILAN KAPILAR
Kurban Bayramı İslam dünyasının en kutsal gün ve ibadetlerinden biri. Milyonlarca insanın hac farizasını yerine getirdiği bu kutsal günlerde Müslümanlar kurban keserek büyük bir sosyal dayanışma içine giriyor. İslam dünyasının kıyıda köşede kalmış bölgelerine giden sivil toplum kuruluşlarımız özverili bir çalışmayla kalpleri fethedip yeni kapılar açıyor. Kurban organizasyonu kapsamında Nepal’deydik. Nepal’de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği kurban organizasyonuna gönüllüler de eşlik etti. Aile ve Sosyal Politikalar Erzurum İl Müdürü Cemil İlbaş, Kahramanmaraş’tan Ali Osman Uzak, Ankara’dan Yener Akar, Artvin’den Orhan Sancaktutan, Bursa’dan Sabit Tatlı ve Gebze’den Muharrem Çiftçi hayır kervanında yer aldı. İHH Güney Asya Masasından Mücahit Demir’in bize rehberlik ettiği Nepal’ın 10 farklı bölgesinde kurbanlar kesildi, insani yardımlar dağıtıldı. Buralarda sadece kurban kesilmiyor elbette. Zira İslam dünyasının yardıma ihtiyaç duyulan bölgelerindeki sorunlar kurban eti dağıtılarak çözülemeyecek boyutta. Kurban sadece kapıları açarak toplumları ve insanları bir birine yaklaştıran önemli bir unsur. Bir haftalık temas ve ziyaretlerimiz kapsamında Türkiye’nin Nepal’de onlarca kalıcı esere de imza attığına şahit olduk. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, Müslüman olan Hindu ve Budistlerin mirastan mahrum bırakılarak sosyal hayattan tecrit edildiği Nepal’de insani yardım sağlık eğitim ve kültürel alanda çok ciddi projeleri hayata geçirdiğini gördüm. Son 15 yılda yaklaşık 100 bin Hindu ve Budist’in İslam ile şereflendiği bu topraklarda Müslümanların ayakta durması ve kalkınması için bu çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Bu önemi Nepal İslam Toplumu Başkanı Hurşit Alem ile yaptığımız temaslardan sonra çok daha net bir şekilde gördük. Çalışmalarımız bitip ülkeye geri dönünce geride bıraktığımız sevgi ve minnet dolu bakışlar kurbanın kalplerimizi yakınlaştırıp insanlar arasında inşa ettiği o ulvi köprüden geçmenin huzurunu iliklerimize kadar hissettik.
YENİ MÜSLÜMANLAR İÇİN HAYAT ÇOK ZOR
Hurşit Alem’e göre Nepal’de yaşayan Müslümanlar Hindu ve Budistlerle herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Asıl sorun bir Hindu veya Budistin Müslüman olmasıyla başlıyor. Alem, “Hindu veya Budist Müslüman olursa çok ciddi sıkıntılara maruz kalıyorlar. Müslüman olan kişi, ailesi ve çevresi tarafından dışlanıyor, mirastan mahrum bırakılarak ekonomik ve soysal açıdan tecrit ediliyor. Bu insanlar çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Bu açıdan yeni Müslüman olan gençler için hayat çok zor. Burada biz onlara yardım etmek zorundayız” diyerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya olan hayati ihtiyaca dikkat çekiyor.
100 bin Hindu Müslüman oldu
Nepal’de Müslümanların ülke nüfusunun yüzde 5’lik dilimini oluşturduğunu ve siyasi açıdan bir varlık gösteremediğini anlatan Alem şunları söyledi; “Okul yetimhane, cami, kurban acil yardım gibi sosyal ve ekonomik çalışmalar yürütüyoruz. 15 yılda 100 bin Hindu Müslüman oldu. Nepal nüfusu 26.6 milyon, bunun yüzde 81’ini Hindu, yüzde 9’u Budist, geri kalanını da Hıristiyan ile diğer dinlere mensup insanlar oluşturuyor. Eğitim, dini hizmetler, sosyal yardımlar, tebliğ, sağlık, tarım ve meslek edindirme kursları, dikiş nakış kurslarıyla özellikle Müslüman olup dışlanan insanların ayakta durabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ülke genelinde 3 bin 500 öğrencinin eğitim masraflarını karşılıyoruz bunların yüzde 60’ı yetim. 13 okulumuz var. 170 öğretmenimiz var. Bazı öğrencilere burs veriyoruz. 25 cami 100’ün üzerinde mescidimiz var. İHH’nın verdiği destekle burada Nepal NTV’de haftalık dini programlar yayınlıyoruz.”
7 bin 500 aileye kurban eti ulaştırıldı
Nepal’de kurban organizasyonunu koordine eden İHH Güney Asya Masasından Mücahit Demir, “Biz burada her yıl kurban organizasyonu başta olmak üzere, eğitim, sağlık ve doğal afetlerle mücadele kapsamında birçok çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bu sene Kurban Bayramı’nda 7 bin 500 kişiye kurban eti dağıttık. Nepalli Müslümanlar ekonomik olarak çok zayıf durumdalar. Buradaki görevimiz buradaki Müslümanların aynı zamanda eğitimin de destek vererek kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Türkiye ile Nepal arasında kardeşlik bağını kurarak onlara sahip çıkmaktır. Bağışçılarımızın vermiş olduğu kurbanları öncelikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. İHH olarak ayrıca cami okul, kültür merkezi ve yetimhane gibi kalıcı eserler inşa ediyoruz” dedi.
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