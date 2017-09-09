İslamı seçen Hindulara cahiliye baskısı

Arakan’daki Müslümanlara yönelik Budist zulmünün yaşandığı bugünlerde Hinduizm inancının hakim olduğu Nepal’deydim... Nepal; nüfusunun yüzde 81’i Hindu, yüzde 9’u Budist, yüzde 5’i Müslüman, yüzde 5’i Hıristiyan ve diğerlere dinlere mensup insanların bir arada yaşadığı 26 milyonluk küçük bir ülke... Çin ile Hindistan arasına sıkışmış olan fakir ülkenin ana gelir kaynağı turizm. Himalaya Dağları zincirinde yer alan, Everest’in gölgesindeki topraklarda Hinduizm’in ve Budizm’in en önemli tapınakları bulunuyor.

DÜNYANIN ÇATISINDA HUZUR REKLAMDAN İBARET

Nepal’de toplum hayatı ve inanç sistemi ile ilgili gözlemlerimi ileriki haftalarda paylaşmaya çalışacağım. Ancak Nepal’de ilk dikkatimi çeken bir buçuk milyonluk nüfusuyla ülkede yaşayan İslam toplumu ve yaşam şartlarının zorlukları oldu... Barış ve huzur dini diye yıllarca reklamı yapılan Budizm’in barbar yüzünü Arakan’da görmüştük. Hinduizm’in egemen olduğu topraklarda da Budistlerden farklı bir tavır sergilendiğini söylemek yanlış olur. Yani Hinduizm’in İslam dünyasına bakışı Budistler’den çok da farklı değil. Nepal’de görüştüğüm İslam Toplumu Başkanı Hurşit Alem, son 15 yılda 100 bin Hindu’nun İslamı seçtiğini, Müslüman olanların mirastan mahrum edilip sosyal hayattan tamamen tecrit edildiğini söyleyince gerçeği durumu yaşamış birinden dinlemek istedim. Din ve yaşam biçimi olarak İslam’ı seçen bir Hindu’nun gözüyle hem onların ruh halini anlayabilmek hem de Hindu dünyasının İslam’a bakışını öğrenmek için Nepalli bir öğrenciyle buluştum. Görüştüğüm gencin adı Bilal... Kast sistemi içinde önemli bir yeri olan Karki ailesine mensup. 20 yaşında ve bir buçuk yıl önce İslam’la şereflendi. Bilal ismini İslam’a geçtikten sonra kullanmaya başladı.

GÜNÜMÜZ PUTPERESTLERİ HİNDU VE BUDİSTLER

Bilal Hindularda atalarının inancına tam bağlılığın esas olduğunu ve atalarının inancından vazgeçenlerin ölüm dahi her türlü baskıya maruz bırakıldığını anlattı. Mekke’de cahiliye döneminde putperest olan toplumun İslam’a karşı gösterdiği reaksiyonun ana kaynağı atalarının dinine olan bağlılık oluşturmuştu. Bu durum Kur’an-ı Kerim Bakara süresi 170. ayette şöyle diyor: Ne zaman onlara: “Allah’ın indirdiklerine uyun” denildiğinde (hayır, biz atalarımızın üzerinde bulunduğumuz (yol)a uyarız. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? (Onların yoluna uyacaklar) 1400 asır önce Mekke putperestlerinin İslam’a karşı atalarının inancı üzerinden sergilediği katı tavır günümüz putperestleriyle aynı mantık ve söylemleri kullanıyor. Ben sordum, Bilal tüm samimiyetiyle yanıtladı.

BİZİM AİLEDE KAST SİSTEMİ GEÇERLİDİR

Seni tanıyalım...

Adım Bilal Karki. Müslüman olmadan önce adım Svizel’di. Karki, Hindu toplumunda özel bir yeri olan bir kast. Ailem Nepal’ın kuzeyinde fakat ben Katmandu’da kalıyorum. İki kardeşiz, babam büyük bir firmada genel müdür. Avustralya’da öğrenciyim son sınıftayım...

Ne zaman Müslüman oldun?

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Müslüman oldum.

Ailenle bir problemin var mı?

Ailemle herhangi bir problemim yok çünkü Müslüman olduğumu bilmiyorlar. Bir şeyler hissediyorlar ama net olarak Müslüman olduğumu onlara söylemedim.

BABAM DUYARSA BENİ EVLATLIKTAN REDDEDER

Öğrenirlerse ne olur?

Öğrenirlerse çok büyük sorunlar yaşarım. Söylersem beni evden kovarlar, evlatlıktan reddederler... Birçok sorun beraberinde gelir. Benim için değil bu durum tüm Hindular böyle yaklaşıyor. Bir kişi eğer din değiştirirse çok kötü gözle bakarlar. Kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Bunu başardığımda zaten bu tepkiler ve olabilecekler benim için problem olmaktan çıkacaktır.