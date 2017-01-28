İstanbul bizimle konuşuyor

Oysa o, kafamızı çevirdiğimiz her yerde bir tarihi eser ve üzerine kazımış mesajlarıyla bize her fırsatta anlatmaya çalışıyor yüz yıllardır neler yaşadığını, görmüyoruz. Eray Canber ile birlikte ‘Ömür Biter İstanbul Bitmez’ isimli bir kitap yazan bir de aynı isimli belgesel çeken tarihçi Rüknü Özkök bu güzel şehrin fısıltılarını bizler için tercüme etti. Hayatı boyunca biriktirdiklerini ‘Günümüz Türkçesiyle İstanbul’un Sessiz Kitabeleri’ adlı eserinde topladı. Sokak sokak gezdi, kafamızı çevirip okumaya, tercüme etmeye vakit ayırmadığımız eserleri okuyucuya sundu. İstanbul bize “Sevin, sevilin, savaşmayın” diyormuş yine Özkök’ten öğrendik. Kitapla ilgili biraz da sohbet ettik...

‘Günümüz Türkçesiyle İstanbul’un Sessiz Kitabeleri’ adlı eseriyle bizi derinden etkileyen tarihçi Rüknü Özkök, kitap üzerine çalışmaya Eray Canber ile birlikte ‘Ömür Biter İstanbul Bitmez’ isimli bir kitap yazıp yine aynı isimli bir belgesel çalışması yaptığı sırada karar vermiş. Özkök “İstanbul’a yeteri kadar değer vermiyoruz. İstanbul Üniversitesi’nde okudum, derslere giderken dört yıl boyunca her gün Aksaray Valide Camii’nin kapısının önünden geçip gittim. Fakat kitabede ne yazdığını okumadım, ilgilenmedim. Bizler bu şehirde yaşarken koşuşturmadan, belki de İstanbul’un çok yorucu bir şehir olmasından dolayı bilemiyorum, bu tarz şeylere dikkat edemez olduk. Bu konuda herkesin bir özrü vardır. Kitabeler oldukça yüksekte, uzakta duruyor, kirli paslı. Bir de herkesin bunları okuyacak kadar zamanı ve bilgisi olmayabilir. Bunu yapabilenlerin vakti olmayanlara bir borcu var diye düşünüyorum” diye anlatıyor.

BU ŞEHRE BORÇLUYUZ

İstanbul’da yaşayanların büyük bir çoğunluğunun buranın zenginlik ve güzelliğini fark edemediğini söyleyen Özkök, “İstanbullu kısa tatilde bile hemen yurtdışına çıkmaya çalışıyor. Bu kişiler zamanın bir bölümünü de İstanbul için ayırmalılar. Bu hem İstanbul’umuza hak ettiği değeri verebilmek hem de bizim kültürel mirasımızı yabancılara tanıtabilmek açısından önemli. Bu konuda bana da görev düştüğünü düşünüp belgeleri derlemeye çalıştım” dedi.

AYASOFYA III. MEHMET TÜRBESİ: O yüksek mertebeli padişahın beş vakit nöbet davulu, yedi katlı gökyüzünün kubbesinde çalınır. (1608)

- SULTAN II. MAHMUT TÜRBESİ: Öyle büyük bir türbedir ki cennet gibi, daima meleklerin makamı olmuştur. (1839)

- AHIRKAPI: Halk kapılarından çekinir idi, şimdi herkes için bir kapı yapıldı. (1723)

- BEZMİALEM VALİDE SULTAN MEKTEBİ: Bak Ziver’in mısraları nur kapısı oldu, padişahın annesi bu mektebi yaptı. (1850)

- İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ: Kıyamete kadar Allah onun kapısını ümmetin sığınacağı bir yer yapsın. (1826)

TARİHİ KİTAPLARDAN OKUMAYIN

“Sevgi, hürmet, barış... Her kitabede farklı mesaj var. Etyemez Tekkesi’nde 10 yıldır her okuduğumda kendime göre duygulandığım ve farklı mesajlar aldığım, heyecanlandığım bir kitabe var. Kitabeler yol gösterici ama okumamız gerekiyor. İstanbul’un tarihini öğrenmek için kitabeler tanınmalı. 50 yıl tarih öğretmeni olarak çalıştım. Kitaplarda olanları söylediğimizde tarihin zenginliklerini pek aktaramıyoruz. Halbuki kitabelerin içindeki duygusal olaylar, ayrıntılar daha iyi anlatır geçmişi...”