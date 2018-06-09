İstanbul’un manevi ev sahipleri

ABDULLAH HASÎB YARDIMCI

Abdullah Hasîb Yardımcı, 1893’te Tokatlı Hacı Şâkir Efendi’den müderrislik icazeti aldı. Pek çok talebe ve hâfız yetiştirdi. Mustafa Feyzî Efendinin sohbetlerine ve derslerine devam etti. Bu dersleri takip için Eyüp’ten Bâb-ı Ali’deki Fatma Sultan Câmii’ne kadar her sabah yaya olarak gelirdi. Daha sonra aynı câmide vazife alıp câminin meşrutasına yerleşti. Bilâhare Şehzadebaşı Damat İbrahim Paşa Câmii’nde imam-hatiplik yaptı. Son zamanlarında Kapalıçarşı Câmii hatibiydi. 1949’da vefat eden Abdullah Hasib Yardımcı, Edirnekapı Sakızağacı kabristanına defnedildi.