İstanbul’un manevi ev sahipleri
“Ramazan’ın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise cehennemden kurtuluştur”. Bu mübarek ayın sonlarına doğru yaklaşırken İstanbul’un evliyalarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. Allah’ın sevdiklerini vesile ederek yapılan tüm duaların kabul olması dileğiyle...
- FATMA ERSOY
ABDULLAH HASÎB YARDIMCI
Abdullah Hasîb Yardımcı, 1893’te Tokatlı Hacı Şâkir Efendi’den müderrislik icazeti aldı. Pek çok talebe ve hâfız yetiştirdi. Mustafa Feyzî Efendinin sohbetlerine ve derslerine devam etti. Bu dersleri takip için Eyüp’ten Bâb-ı Ali’deki Fatma Sultan Câmii’ne kadar her sabah yaya olarak gelirdi. Daha sonra aynı câmide vazife alıp câminin meşrutasına yerleşti. Bilâhare Şehzadebaşı Damat İbrahim Paşa Câmii’nde imam-hatiplik yaptı. Son zamanlarında Kapalıçarşı Câmii hatibiydi. 1949’da vefat eden Abdullah Hasib Yardımcı, Edirnekapı Sakızağacı kabristanına defnedildi.
BABA HAYDAR SEMERKANDÎ
Anadolu evliyasından Hâce Ubeydullah-i Ahrâr hazretlerinin talebelerinin yükseklerinden ve halifelerindendir. 16’ncı yüzyılda yaşamış olan Baba Haydar Semerkandî, küçüklüğünde asıl memleketi olan Semerkant’ta Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerinin derslerinde yetişti. İstanbul’da Eyüp Sultan Câmii civarında kaldı. Kerametler ve faziletler sâhibiydi. 1550 (H. 957) yılında vefat eden Baba Haydar, Eyüp Sultan Camii civarındaki kulübesinin olduğu yere defnedildi.
ESRÂR DEDE
18’inci yüzyıl divan şairlerinden ve Mevlevi şeyhi olan Esrar Dede’nin asıl adı, Seyyid Mehmed’dir. 1748 (H.1162)’de İstanbul’da Sütlüce’de doğdu. Devrin en yüksek medreselerinde fen ve din bilgileri öğrenmekte iken bir gün yolu Galata Mevlevihanesi’ne düştü. Seyyid Mehmed merak ederek girdiği bu dergâhta Gâlib Dede’nin sohbetinin tatlılığı, ruhlara hayat veren sözlerinin tesiriyle bir daha çıkmamak üzere kaldı. 1796 (H.1211)’de Galata Mevlevihane’sinde vefat etti.
HIZIR ÇELEBİ (Hızır Bey)
Osmanlı evliya ve âlimlerinin büyüklerinden olan Hızır Çelebi bin Celâleddîn, Nasreddîn Hoca’nın torunlarındandır. 1407’de Eskişehir Sivrihisar’da doğdu. Hızır Çelebi, Bursa’daki Sultâniye Medresesi’nde pek çok öğrenci yetiştirdi. Mevlânâ Muslihüddîn Kastalânî, Mevlânâ Ali Arabî, Hocazâde ve Hayâlî Ahmed Efendi gibi meşhur âlimler ondan feyz alarak yetişti. İstanbul’un fethinden bir gün sonra Fatih Sultan Mehmet, Hızır Çelebi’yi İstanbul Kadılığına getirdi. 1458’de vefat eden Hızır Çelebi, Vefa ile Zeyrek arasında, Unkapanı’na giden cadde kenarında defnedildi.
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