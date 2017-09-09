‘İyi geceler Rohingya...’

Bize son iki haftadır ne yaşanıyor Arakan’da?

Tülay Gökçimen: Soykırım. Tam karşılığı bu.Hayrünnisa Çiçek: Etnik ve dini soykırım. Şu an Naf Nehri’nin kenarında küçük bir alanda kalmış durumdalar. Göçe mecbur edilerek temizlenmek isteniyorlar.

Bu soykırımı kim kime karşı uyguluyor?

Tülay Gökçimen: Myanmar hükümeti teröristlerle, Müslüman Arakan ordusu ile mücadele ediyoruz kılıfı altında bölgenin Müslüman halkını katlediyor, sürüyor. 1980’lere kadar bölgedeki Müslüman nüfus 3 buçuk milyondu, bugün bir milyon. 35 yılda 2 buçuk milyon kişi kayboldu. Kalanlar da katliamdan kurtulabilmek için kaçıyor. Son olayda açıklanan ölü sayısı dört yüz. Ölenlerin yetişkin erkekler terörist oldukları iddia ediliyor. Oysa sayının iki bin kadar olduğunu, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu biliyoruz.

Katliamın fitilini kim ateşledi?

Hayrünnisa Çiçek: Son katliamın fitilini ateşleyen olay bir karakol baskını iddiası. Yani Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) karakol basmış, Myanmar da bunu kadınları çocukları öldürmenin sebebi olarak gösteriyorlar. Silahlı direniş var, bunu engellemeye çalışıyoruz diyerek başlatılmış bir katliam. Kesin olmamıştır demek zor, yıllardır çekilen bir zulüm var. Ama olduğuna dar bir kanıt da yok. Myanmar hükümeti katliam için sebep üretmekte zorlanmıyor. Baskın iddiası doğruysa bile kadın ve çocukları katletmesinin haklı sebebi olamaz.

Tülay Gökçimen: İki bin Müslüman öldürüldü, bu net. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. 200’ü ağır olmak üzere de 2500 civarında yaralı var. Bangladeş’e ulaşmayı başaran bin kişinin yanında yüzlerce insan sınırda can çekişiyor. Dağlarda saklanarak canlarını korumaya çalışanlar da var.

8’İNCİ YÜZYILDAN BERİ İSLAM TOPRAĞI

Mynmar’ın kovaladığı, öldürdüğü bu halk gerçekte nereli?

Tülay Gökçimen: Rohingyalar Arakanlı. 8’nci yüzyılda deniz ticareti yapan Arap tüccarlar vasıtasıyla İslamı tanımış, kabul etmiş bir topluluk. 15’inci yüzyılda da Arakan kralı Narameikhla Müslüman olunca Arakan Büyük İslam krallığı kuruluyor. 8’nci yüzyıldan beri Müslüman olarak burada yaşayan halk ev sahibi değil de kim ev sahibi?

Ne zaman, nasıl başlıyor Müslümanların dramı?

Hayrünnisa Çiçek: Arakan eyaletin adı. Burada iki halk var, Rohingyalı Müslümanlar ve Budist Rakhineler. İngilizlerin bölgeye sömürgeci olarak girmesinden sonra yıllarca barış içinde yaşayan iki halk birbirine düşüyor. Araya nifak sokuluyor. Sömürge sonrası cunta yönetimin sırasında bölge yönetimi tamamen Budistlere bırakıyorlar. İngilizlerin de desteğiyle ilk katliam 1942’de yapılıyor. 150 bin Arakanlı Müslüman katlediliyor. 1948’de göç yaşanıyor. Arada katliamlar devam ediyor. Bu esnada Rohingyalılar arasında bir direniş örgütü kuruluyor. Bu kez onu dağıtma bahanesiyle Muson Katliamı adı verilen olay yaşanıyor. 1978’de Kral Dragon Operasyonu’nda yine binlerce Müslüman, katlediliyor. Böylece 2012’ye kadar sistematik olarak Müslüman katliamı devam ediyor. Türkiye Arakan adını o tarihte duydu. O zamana kadar literatürümüzde yoktu. İHH’nın mülteci kamplarda yaptığı araştırma ve rapor konuyu gündemimize taşıdı.

2012’ye kadar dünya burada yaşananları bilmiyor muydu?

Tülay Gökçimen: Dünya biliyor. BM raporları var. Ama Türkiye bugünkü gibi farkında değildi. O tarihte iki Budist aynı kadına aşık oluyor. Kadın da birine karşılık veriyor. Reddedilen Budist kadına tecavüz edip öldürüyor. Olayı üç Müslüman gencin üzerine yıkıyor, kadının cesedini Müslüman köyünün girişine atıyorlar. Üç Müslüman öldürülüyor, köyleri de yakılıyor. 2012’deki facianın fitilini ateşleyen olay bu.

Amaçsızca Müslüman mı öldürüyorlar yani?

Hayrünnisa Çiçek: Buradaki katliamın sebebi petrol! Rohinyalılar’ın yaşadığı bölge mineral zengini, çok kıymetli bir bölge. Bu zenginlikten yararlanmak isteyen de ABD ve Çin. Aynı zamanda Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir liman bölgesi, bu bakımdan da kıymetli. O yüzden BM kınıyor ama, baktığınızda aktörler orada oturuyor zaten.

Tülay Gökçimen: Dünyanın en fazla zulüm gören etnik grubu olarak BM raporlarında yer alıyor Rohingya. İngiltere de BM’yi bu son olaylar yaşandıktan sonra özel gündemle toplanmaya davet etti. Halbuki soykırımın temelinde İngiltere’nin politikaları var. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Birileri Müslümanların ölüm emrini veriyor. Sonra Müslümanlara yapılanların kınanacağı toplantılarda dünya uyutulurken, gerçekte bir şey yapılmıyor, adamlar arka tarafta dünyanın yükünü götürüyor. Ne rezervi varsa, elmastır, petroldür, ona bakıyorlar. Bu arada orada uyuşturucu trafiği de dönüyor.

Bangladeş’in kendine sığınmaya çalışan bu insanlara bakışı, muamelesi nasıl?

Tülay Gökçimen: Bangladeş’in nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman ama yönetim seküler. Mevcut yönetim Müslümanların başa gelmesini, temsil edilmesini istemiyor. Bunu da engellemeye çalışıyor. Siyasette Hindistan’ın etkisi var. Akıl almaz, hukuksuzluklar var. Cemaat-i İslami Partisi’nin liderleri için, yıllar evvelki siyasi pozisyonları sebebiyle teker teker idam edildi mesela.

Hayrünnisa Çiçek: Hindistan 1947’de bağımsızlığını ilan ederken, Müslüman çoğunluğun olduğu yerlerde Pakistan Devleti kurulmuştu. Bugün Bangladeş dediğimiz ülkenin adı o dönemde Doğu Pakistan. Çünkü halkı Müslüman, Hindistan içinde kalmak istemiyorlar. Ancak 1971’de Pakistan’dan da ayrılma hareketleri baş gösteriyor. Sonuçta bağımsızlık yanlıları ile Pakistan’a bağlı kalalım, diyenler arasındaki mücadeleyi de bağımsızlıkçılar kazanıyor. Müslümanlar birbirinden kopmasın diyen merkezi Pakistan’da olan Cemaat-i İslami ile bugünü seküler yönetimin arasındaki ayrışmanın temeli bu. 2012’de de “1971’de Pakistan’a bağlı kalalım demiştiniz” suçlamasıyla olayın üstünden kırk yıl geçmesine rağmen Cemaati İslami Partisyöneticileri hakkında idam veriliyor. Mahkemelerde BM gözlemcisi yok. Ama kimin ne zaman idam edilmesi gerektiği direktifini veren mektuplar var. Brüksel’den geliyor baskılar. Yani Batı’nın hukuksuz yargılama sürecine katkısı böyle!