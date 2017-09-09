‘İyi geceler Rohingya...’
İki genç kadın... Yönetmen Tülay Gökçimen ve gazeteci Hayrünnisa Çiçek. Myanmar hükümetinin evlerinden sürerek, katlederek yaptığı soykırımdan canını kurtarmaya çalışan bir halkın, Bagladeş’teki mülteci kampına gizlice girdiler. Dünya zulme kayıtsızlığını sürdürürken ölüm uykusuna terkedilen bu insanlara bir belgeselle selam verdiler: İyi Geceler Rohingya!
- ZEYNEP TÜRKOĞLU
Bize son iki haftadır ne yaşanıyor Arakan’da?
Tülay Gökçimen: Soykırım. Tam karşılığı bu.Hayrünnisa Çiçek: Etnik ve dini soykırım. Şu an Naf Nehri’nin kenarında küçük bir alanda kalmış durumdalar. Göçe mecbur edilerek temizlenmek isteniyorlar.
Bu soykırımı kim kime karşı uyguluyor?
Tülay Gökçimen: Myanmar hükümeti teröristlerle, Müslüman Arakan ordusu ile mücadele ediyoruz kılıfı altında bölgenin Müslüman halkını katlediyor, sürüyor. 1980’lere kadar bölgedeki Müslüman nüfus 3 buçuk milyondu, bugün bir milyon. 35 yılda 2 buçuk milyon kişi kayboldu. Kalanlar da katliamdan kurtulabilmek için kaçıyor. Son olayda açıklanan ölü sayısı dört yüz. Ölenlerin yetişkin erkekler terörist oldukları iddia ediliyor. Oysa sayının iki bin kadar olduğunu, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğunu biliyoruz.
Katliamın fitilini kim ateşledi?
Hayrünnisa Çiçek: Son katliamın fitilini ateşleyen olay bir karakol baskını iddiası. Yani Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) karakol basmış, Myanmar da bunu kadınları çocukları öldürmenin sebebi olarak gösteriyorlar. Silahlı direniş var, bunu engellemeye çalışıyoruz diyerek başlatılmış bir katliam. Kesin olmamıştır demek zor, yıllardır çekilen bir zulüm var. Ama olduğuna dar bir kanıt da yok. Myanmar hükümeti katliam için sebep üretmekte zorlanmıyor. Baskın iddiası doğruysa bile kadın ve çocukları katletmesinin haklı sebebi olamaz.
Tülay Gökçimen: İki bin Müslüman öldürüldü, bu net. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. 200’ü ağır olmak üzere de 2500 civarında yaralı var. Bangladeş’e ulaşmayı başaran bin kişinin yanında yüzlerce insan sınırda can çekişiyor. Dağlarda saklanarak canlarını korumaya çalışanlar da var.
8’İNCİ YÜZYILDAN BERİ İSLAM TOPRAĞI
Mynmar’ın kovaladığı, öldürdüğü bu halk gerçekte nereli?
Tülay Gökçimen: Rohingyalar Arakanlı. 8’nci yüzyılda deniz ticareti yapan Arap tüccarlar vasıtasıyla İslamı tanımış, kabul etmiş bir topluluk. 15’inci yüzyılda da Arakan kralı Narameikhla Müslüman olunca Arakan Büyük İslam krallığı kuruluyor. 8’nci yüzyıldan beri Müslüman olarak burada yaşayan halk ev sahibi değil de kim ev sahibi?
Ne zaman, nasıl başlıyor Müslümanların dramı?
Hayrünnisa Çiçek: Arakan eyaletin adı. Burada iki halk var, Rohingyalı Müslümanlar ve Budist Rakhineler. İngilizlerin bölgeye sömürgeci olarak girmesinden sonra yıllarca barış içinde yaşayan iki halk birbirine düşüyor. Araya nifak sokuluyor. Sömürge sonrası cunta yönetimin sırasında bölge yönetimi tamamen Budistlere bırakıyorlar. İngilizlerin de desteğiyle ilk katliam 1942’de yapılıyor. 150 bin Arakanlı Müslüman katlediliyor. 1948’de göç yaşanıyor. Arada katliamlar devam ediyor. Bu esnada Rohingyalılar arasında bir direniş örgütü kuruluyor. Bu kez onu dağıtma bahanesiyle Muson Katliamı adı verilen olay yaşanıyor. 1978’de Kral Dragon Operasyonu’nda yine binlerce Müslüman, katlediliyor. Böylece 2012’ye kadar sistematik olarak Müslüman katliamı devam ediyor. Türkiye Arakan adını o tarihte duydu. O zamana kadar literatürümüzde yoktu. İHH’nın mülteci kamplarda yaptığı araştırma ve rapor konuyu gündemimize taşıdı.
2012’ye kadar dünya burada yaşananları bilmiyor muydu?
Tülay Gökçimen: Dünya biliyor. BM raporları var. Ama Türkiye bugünkü gibi farkında değildi. O tarihte iki Budist aynı kadına aşık oluyor. Kadın da birine karşılık veriyor. Reddedilen Budist kadına tecavüz edip öldürüyor. Olayı üç Müslüman gencin üzerine yıkıyor, kadının cesedini Müslüman köyünün girişine atıyorlar. Üç Müslüman öldürülüyor, köyleri de yakılıyor. 2012’deki facianın fitilini ateşleyen olay bu.
Amaçsızca Müslüman mı öldürüyorlar yani?
Hayrünnisa Çiçek: Buradaki katliamın sebebi petrol! Rohinyalılar’ın yaşadığı bölge mineral zengini, çok kıymetli bir bölge. Bu zenginlikten yararlanmak isteyen de ABD ve Çin. Aynı zamanda Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir liman bölgesi, bu bakımdan da kıymetli. O yüzden BM kınıyor ama, baktığınızda aktörler orada oturuyor zaten.
Tülay Gökçimen: Dünyanın en fazla zulüm gören etnik grubu olarak BM raporlarında yer alıyor Rohingya. İngiltere de BM’yi bu son olaylar yaşandıktan sonra özel gündemle toplanmaya davet etti. Halbuki soykırımın temelinde İngiltere’nin politikaları var. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor. Birileri Müslümanların ölüm emrini veriyor. Sonra Müslümanlara yapılanların kınanacağı toplantılarda dünya uyutulurken, gerçekte bir şey yapılmıyor, adamlar arka tarafta dünyanın yükünü götürüyor. Ne rezervi varsa, elmastır, petroldür, ona bakıyorlar. Bu arada orada uyuşturucu trafiği de dönüyor.
Bangladeş’in kendine sığınmaya çalışan bu insanlara bakışı, muamelesi nasıl?
Tülay Gökçimen: Bangladeş’in nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman ama yönetim seküler. Mevcut yönetim Müslümanların başa gelmesini, temsil edilmesini istemiyor. Bunu da engellemeye çalışıyor. Siyasette Hindistan’ın etkisi var. Akıl almaz, hukuksuzluklar var. Cemaat-i İslami Partisi’nin liderleri için, yıllar evvelki siyasi pozisyonları sebebiyle teker teker idam edildi mesela.
Hayrünnisa Çiçek: Hindistan 1947’de bağımsızlığını ilan ederken, Müslüman çoğunluğun olduğu yerlerde Pakistan Devleti kurulmuştu. Bugün Bangladeş dediğimiz ülkenin adı o dönemde Doğu Pakistan. Çünkü halkı Müslüman, Hindistan içinde kalmak istemiyorlar. Ancak 1971’de Pakistan’dan da ayrılma hareketleri baş gösteriyor. Sonuçta bağımsızlık yanlıları ile Pakistan’a bağlı kalalım, diyenler arasındaki mücadeleyi de bağımsızlıkçılar kazanıyor. Müslümanlar birbirinden kopmasın diyen merkezi Pakistan’da olan Cemaat-i İslami ile bugünü seküler yönetimin arasındaki ayrışmanın temeli bu. 2012’de de “1971’de Pakistan’a bağlı kalalım demiştiniz” suçlamasıyla olayın üstünden kırk yıl geçmesine rağmen Cemaati İslami Partisyöneticileri hakkında idam veriliyor. Mahkemelerde BM gözlemcisi yok. Ama kimin ne zaman idam edilmesi gerektiği direktifini veren mektuplar var. Brüksel’den geliyor baskılar. Yani Batı’nın hukuksuz yargılama sürecine katkısı böyle!
YA ÖRNEK TEŞKİL EDERSE NE OLACAK
Röportaj yaptıklarımız; “Orası bizim topraklarımız. Evlerimizi yaktılar, yerlerine Budistleri getirdiler. Myanmar siz Bengallisiniz, Arakanlı değilsiniz diyor. Bengal siz bizden değilsiniz, evinize gidin diyor. Bize söylesinler, biz nereliyiz?” Bu gerçekten tam bir yokluk. Tarihleri, kültürleri, hayatları ellerinden alınmış. Diyorlar ki; oradaki bir milyon insanı alalım, Müslüman ülkelere, Endonezya’ya Malezya’ya pay edelim. Bu çözüm müdür? Evet, bugün hayatları kurtulacak. Ama bin yıldır yaşadıkları yeri niye terk etmek zorundalar? Bu teklif ahlaki de değil. Dünya diyor ki; gel seni oradan çıkarayım evine de katillerin yerleşsin. Peki ya orası Müslüman halkından arındığında başka yerlere örneklik teşkil ederse ne olacak? Sorun çıkaran, zulmeden değil, mağdur olan cezalandırılıyor. Yani ölmesinler diye sorun yaşanan her yerde Müslüman şehirlerini mi boşaltacağız?
GÜN AĞARMADAN ÇIKIN! YOKSA...
Naf Nehri’ni aşarak Arakan’dan Bagladeş’e gelen Müslümanların büyük kamplarının olduğu bölge Cox Pazar, Türkiye’nin Antalya’sı gibi turistik bir bölge. Hint Okyanusu kıyısında, kumsalları çok güzel, turist alan bir yerleşim. Bangladeş Arakanlıların şehrin görüntüsünü bozduğunu düşünüyorlar. O yüzden kamplara mülteci almak istemiyor, kontrol dışı mülteci olarak gelenlerin de şehre inmelerine izin vermiyorlar. İyi Geceler Rohingya belgeselini o bölgede çektik. Bize çekim için iki saatimiz olduğunu söylediler. Gün ağarmadan girip çabuk çekim yapmamız ve Bengal askerlerine görünmeden çıkmamız gerekiyordu. Rehberlerimiz gecikirsek, görünürsek bizi vurabileceklerini söylediler.
ÇAMURDAN EVLERDE ÇIPLAK GERÇEK
Kamplanda taştan, sağlam malzemeden ev yapılmasına izin verilmiyor. Yerleşmelerinden, kalıcı olmalarından korkuyorlar. Bambu bile değil, çamurdan, mağara gibi evlerde yaşıyorlar. Neredeyse çırılçıplaklar. Kadınlar örtünmeye çalışıyor. Müslüman oldukları için mahremiyetlerini gizlemeye yetecek kadar tek kat bir şey var üstlerinde. Ama çocuklar çıplak. Muson iklimi, neredeyse aralıksız yağmur var. Durumun iyileşmesine Bangladeş için vermiyor. Aksi halde daha fazla mültecinin geleceğinden korkuyor.
HAYATTAN EN AĞIR BEKLENTİ
Belgeseli çekerken peşimizde Bangladeş istihbaratı vardı. Onlar kamplarda olan bitenin bilinmesini istemiyor. Kampta 100 bin mülteci var. İki saatte bitirdik çekimleri. Altyapı yok, 45 derece sıcaklık, yüzde 90 nem var. Tıkanıyorsunuz. Düşünün insanlar orada yaşıyor. O kadar zülüm görmüşler ki bizi görünce kaçıştılar. Müslüman olduğumuzu öğrenince birer birer yanımıza geldiler. Önce çocuklar sonra kadınlar etrafımızı sardı. Birine sorduk “Hayattan beklentiniz nedir” diye. “Allah’tan tek beklentim ölmek” dedi. Hayatımda duyduğum en ağır sözdü.
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