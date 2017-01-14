İzmir kahramanını unutmayacak

İzmir, 2017’nin ilk günlerinde adliye binasına yönelik hain terör saldırısıyla sarsılırken, bombalı araçlı, otomatik makineli tüfekli, anti tank roketatarlı ve el bombalı teröristleri durdurmayı kahraman bir yürek sağladı. Trafik akışını düzenlemek için bulunduğu İzmir Adliyesi önünde teröristleri fark ederek belindeki beylik silahıyla çatışmaya giren, hainleri geri püskürtüp birini etkisiz hale getiren, mermisi bitine kadar geri adım atmayan koca yürekli kahraman Türk polisi Fethi Sekin, şehit düşmesiyle de Türkiye’nin yüreğine ateş düşürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere devletin yöneticileri tarafından, kahramanlığıyla FETÖ’nün hain darbe planına ilk kurşunu sıkarak darbeyi engelleyen en önemli adımlardan birini atan ve şehit düşen Ömer Halisdemir’e benzetilerek ‘İzmir’in Halisdemir’i olarak anılan Fethi Sekin, kahraman Türk polisinin de bir simgesi oldu.

Olayın ardından Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin, yanlarındaki mühimmatla İzmir Adliyesi’nde katliama yönelik hain planlarına dikkatleri çekerken, kahraman polisin onlarca canı kurtarma pahasına kendi canını feda ettiğini vurguladı.

ACININ TESELLİSİ GURUR

Şehit haberini vermeye gelen polislere “Babamız evde yok, kapıyı açamayız” karşılığını veren üç çocuğu, taziye için arayan devlet protokolüne “Eşimle gurur duyuyorum, vatan sağ olsun” diyen eşi Rabia Sekin, “Acımız büyük ama gururumuz daha büyük” ifadesini kullanan kardeşi Vedat Sekin, İzmir Adliyesi, Konak Meydanı ve Elazığ’da düzenlenen törenlerle tüm ülkeyle birlikte Türkiye’nin kahramanını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

İSMİYLE YAŞAYACAK

Kahramanlık destanı yazan Fethi Sekin’in toprağa verilmesinin ardından, adının yaşatılması için de başta İzmir olmak üzere Türkiye’de girişimler başlatıldı. İzmir Valiliği, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle, Şehit Polis Fethi Sekin’in adının bir okula ve adliye yakınında belediyenin yapımını devam ettirdiği bir parka verilmesi kararlaştırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan son açıklamada ise İzmir Adliyesi’nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi’nin isminin ‘Şehit Polis Fethi Sekin’ olarak değiştirilmesi kararının verildiği, ayrıca kahramanın heykelinin yapılarak olayın meydana geldiği adliye girişi önüne konulacağı açıklandı.

FUTBOL TUTKUNU OĞLUNA KULÜPLER SAHİP ÇIKTI

Ünlülerin ‘Benim adım Fethi Sekin’ klibiyle andığı kahraman polisin, “Çocuklar yetim öksüz kalmasın” diyerek teröristlere göğsünü siper ederek şehit düşmesiyle yetim kalan üç çocuğu ve eşine devlet sahip çıktı. Ayrıca İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi şehidin çocuklarının eğitim hayatı boyunca eğitim burslarını üstleneceklerini bildirirken, Galatasaray, Altınordu ve Altay kulüpleri de şehidin futbol oynayan oğlunu altyapılarına alacaklarını açıkladı. Şehidin çocukları ve ailesi için birçok destek girişimi başlatıldı.

ARKADAŞINDAN GÖZYAŞARTAN SÖZLER

Fethi Sekin’in saldırıda yaralanan mesai arkadaşı Mehmet Ali Gökçe’nin anlattıkları gözyaşarttı: Ben de trafik polisiyim. Fethi Ağabey ile birlikte çalışıyorduk. O motorize, ben yayaydım. Trafik noktasında ceza yazıyorduk. Karşı istikametten kulübeye doğru bir araba geldi. Çevik kuvvet personeline vurdu. Sonra arabadan indi, kaçmaya başladı. Çevik kuvvetin durumuna baktım. O an, ‘vuran kişi kaçmasın işlem yapalım’ diye düşündüm. Arkasından koştum. Trafik kazası sandım. Bombalı araç olabileceği aklıma gelmedi. Arkasından koştum teröristin, döndü göz göze geldik ve sonra patlattı. Gerisini de hatırlamıyorum. Fethi Ağabey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük kahramanlık örneği gösterdi.

KALAŞNİKOFUN ÖNÜNE SİPER OLDU

Bayraklı Adliyesi’ne yönelik saldırıda yaralanan diğer polis memuru Batuhan Atik ise Fethi Sekin’in kalaşnikofun önüne siper olduğunu söyledi. Silah değişimi için adliyenin C kapısından dışarı çıktığını ve yola indiğinde karşı şeritten gelen bir aracın direksiyonu kendi üzerine kırdığını söyleyen Atik, “Saniyelik bir olay. Çarptıktan sonra durdu, terörist şoför kapısını açıp kaçmaya başladı. Ben de o sırada yere düştüm. Fethi Ağabeyin teröristin arkasından koştuğunu gördüm. Yolun karşısına geçtiler, refüjü aştılar ve araç patladı. Fethi Ağabey’in patlamadan önce teröristin arkasından havaya ateş ettiğini duydum. Bomba patladıktan sonra ne yaptığını hatırlamıyorum. Allah O’ndan razı olsun. Düşünmeden kalaşnikofun önüne vücudunu siper etti. Devleti, milleti, halkı için kendini seve seve feda etti. Başkalarının çocukları öksüz yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bıraktı. Şehit Ömer Halisdemir’in üstlendiği görevi yerine getirdi. Onlarca sivil kaybın önüne geçerek büyük kahramanlık gösterdi. Allah razı olsun” dedi.