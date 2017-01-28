'Kahramanlık dolu geçmişimizi unutmayın unutturmayın'

Hititler’den Asurlar’a, Persler’den Roma’ya, Selçuklu’dan, Dulkadiroğlu ve Osmanlı’ya kadar medeniyetlere ev sahipliği yapan Maraş, bin yıldır Türk yurdu. Bizim ‘Kahraman’ şehrimiz! 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin ardından İngiliz, Fransız ve Ermenilerce işgal edilen şehir, 97 yıl önce sergilediği direnişle milli mücadelemizin ilk meşalesinin yanmasına vesile oldu. Kurtuluş Savaşı’nın güney cephesindeki ilk zaferi olan Maraş Milli Mücadelesi nam-ı diğer 12 Şubat 1920 destanı, şimdi Kahramanmaraş On İki Şubat Belediyesi katkılarıyla kısa film haline getirildi. 10 Şubat’ta tüm okullarda gösterime girecek olan ‘İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı’ adlı yapımda rol alan ünlü oyuncu Serdar Gökhan ve On İki Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile sohbet ettik.

PROJE BÜYÜYECEK

On İki Şubat Belediyesi katkılarıyla filme çekilen ‘İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı’ adlı yapımda Türk sinemasının duayen ismi Serdar Gökhan ‘Üstat’ karakteriyle karşımıza çıkıyor. Serdar Gökhan, projeyi şöyle anlattı: Kısa metrajlı bir çalışma. İleride yapacağımız işin ön provası. Bunu 20 dakikalık bir ‘demo’ gibi düşünebilirsiniz. Amacımız bunu bir sinema filmi ya da TV dizisi haline getirebilmek. Çünkü Kahramanmaraş gerçekten Milli Mücadele döneminde hiçbir dış yardım almadan kendi bünyesinde istiklalini kazanmış bir şehrimiz. Bu kahramanlığı gündeme getirmek, kahramanları tanıtmak ve tarihimizi gençlere anlatmamız lazım. Belediye başkanımız iyi niyetli bir insan ve bize elinden gelen desteği verdi. Yapımcımız Hüseyin Koçya bu teklifi getirdiğinde elim ayağım titredi, heyecanlandım. Bu niyetlerle hazırlanmış bir projede olmak onur verici.

OYUNCULAR ŞEHRİN YERLİSİ

Kısa filmde oynayan herkes Kahramanmaraş’ın halkı. Hikayenin olabildiğince doğal anlatımla verilmesi amaçlanmış. Profesyonel oyuncu kadrosu yok. Gökhan, anlatıcı olarak görev aldı.

YILLARCA BİZİ KANDIRDILAR

Kısa filmin başında 15 Temmuz gecesinin kahramanı Ömer Halis Demir’in fotoğrafını görmek bizi çok etkiledi. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde o gecenin bir etkisi olup olmadığını merak ettik ve sorduk. Doğru düşünmüşüz, Gökhan bu konuda fikirlerini şöyle aktardı: 15 Temmuz milli uyanışın tarihi. Tarih boyunca zaten Türk’ün hiç dostu olmadı. Osmanlı İmparatorluğu da içimizdeki hainler yüzünden yıkılmış. 15 Temmuz bir örnek. Şehit verdik ama vatanı vermedik. 15 Temmuz’dan sonra halkımızda bir tarih bilinci, birlik beraberlik ruhu gelişti. Geçmişine, vatanına, milletine daha çok sarılma ihtiyacı duydu. Kahramanmaraş projesi de bu gelişmelerin ışığında gündeme geldi. Tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Bu kısa filmle çocuklarımızın bilinçlenmesini amaç edindik. İleride filmlerle, dizilerle daha çok bilgilendiririz onları” diyor ve eğitim müfredatını da eleştiriyor: FETÖ neredeyse 40 yıldır devleti ellerine geçirmiş. Yıllarca bunların hazırladıkları müfredatla öğrenmişiz tarihi. Artık oyun bozuldu, bundan sonra inşallah hayırlı şeyler olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız olsun, TRT’miz ve kültür bakanlığımız olsun bu tür projelere çok büyük destekler veriyor, eksik olmasınlar. Ben de bir sanatçı olarak bu tür projelere çok değer veriyorum.

PROJENİN KÜNYESİ

Kısa Filmin Adı:

İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı

Kısa Film Süresi: 25 dk.

Filmin Yapımcısı: Hüseyin Kurtça

Filmin Yönetmeni: Turan Haste

On İki Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek

Çocuklarınıza tarihi öğretin

‘İstiklalden İstikbale 12 Şubat Kahramanmaraş Destanı’nın mimarı On İki Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise projeyi şöyle anlattı: Bir takım değerlerimizin unutturulduğu düşüncesinden yola çıkarak yeni nesle tarihimizle ilgili mesaj vermek istedik. Kahramanmaraş Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında ilk kıvılcımı çakan memleket. 15 Temmuz ruhu ile 12 Şubat ruhu aynı. Onları bir araya getirmek, bu ruh ile neleri başardık bunları gösterelim istedik. 15 Temmuz gecesi Kurtuluş Savaşı ruhunun eskimediğini gördük. Umarım yeni müfredat düzenlemeleriyle geçmişte yapılan hatalar telafi edilecek. Bir ülke düşünün ki, kendi tarihini göz ardı ediyor ya da ettiriyor. Tarihimizi iyisiyle-kötüsüyle bilmemiz gerekiyor ki ders çıkaralım. Bizimki Allah’a şükür kahramanlıklarla, adaletle, güzelliklerle dolu bir tarih. Bunları anlatmak dururken neden başkalarını anlatıyoruz? Biz Emin Oktay’ın tarihini okuduk. Ostrogotlar, vizigotlar diye hatırlıyorum. Nedir bu? Kimdir onlar? Bilmiyorum. Bu bizim tarihimiz değil ki! Tarihimizi öğrenip öğretelim. Çalışmada son derece faydalı güncellemeler var. Çocuklarımız kendi değer yargılarıyla büyürse vatanına milletine olan bağlılığı çok daha fazla olacaktır.

Gerçekler gün yüzüne çıkmalı

15 Temmuz bir örnek. Şehit verdik ama vatanı vermedik. 15 Temmuz’dan sonra halkımızda bir tarih bilinci, birlik beraberlik ruhu gelişti. Geçmişine, vatanına, milletine daha çok sarılma ihtiyacı duydu. Kahramanmaraş projesi de bu gelişmelerin ışığında gündeme geldi. Tarihi gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Bu kısa filmle de çocuklarımızın bilinçlenmesini amaç edindik.