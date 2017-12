Karikatür dünyasının gözündeki kadim şehir

39 ülkeden 642 eserin katıldığı yarışmanın birincisi Endonezya’dan Jitet Kustana, “Kudüs’e çizgilerimle hizmet ediyorum” dedi.

İşgal altındaki Kudüs’te Osmanlı mirasını yaşatmak için çalışmalar yürüten Mirasımız Derneği, ‘Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması’ düzenledi. Kudüs konusunda farkındalık oluşturması amaçlanan ve başvuruları Eylül’de başlayan yarışmaya, 39 ülkeden 232 kişi, 642 eserle katıldı. Bu yıl Endonezya’dan Jitet Kustana’nın birinciliği kazandığı yarışmanın, her yıl Kudüs ana başlığında farklı konular işlenerek devam etmesi planlanıyor. Yarışmada finale kalan karikatüristler, Kudüs hakkındaki görüşlerini ve Kudüs karikatürlerini paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararından önce başlayan yarışmanın finalistleri, birçok kesim tarafından tepkiyle karşılanan kararı eleştirdi. Yarışmanın koordinatörü, karikatürist Ahmet Altay, insanlığın Kudüs’te doğduğunu ve Kudüs’ün bütün semavi dinlerin ortak kutsalı olduğunu söylerken, karikatür yarışmasının yankı uyandırdığını açıkladı. Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci ise “Bu yarışmayı uluslararası yaptık çünkü dünyanın her yerinde vicdanları kanatan bu işgale karşı duran sanatçılar var. Hamdolsun tam da düşündüğümüz gibi oldu ve yarışmamıza 39 ülkeden eser gönderildi” dedi. Demirci sözlerine şöyle devam etti: Kudüs’ün işgali ile birlikte burada yaşanan insan hakları ihlalleri ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ’ya yönelik saldırılar önce Müslümanları sonra da tüm dünyayı yakından ilgilendiren önemli bir sorun. İnsanları harekete geçirebilmek ve bu zulme dur diyebilmek için Müslümanların bilinçlenmesi gerekiyor. Bir konunun sürekli gündemde kalabilmesi için sanat ve edebiyat ile işlenmesi gerekiyor. Biz de dünya genelinde mesaj verebilmek adına karikatür sanatını kullanarak kitlelere ulaşmayı hedefledik. Yarışmayı sürekli hale getirerek her sene düzenleyeceğiz.