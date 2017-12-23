Karşımızda şer ittifakı var

Mim Kemal Öke henüz 35 yaşında profesör oldu, Cumhurbaşkanlığı ve Birleşmiş Milletler’de önemli görevler aldı. Genç yaşta ciddi bir kariyere sahip olarak dikkat çekerken klasik deyimle ‘istikbalinden’ vazgeçip hayatını kızı Nazlı ve down sendromlu çocukların eğitimine adadı. Siyaset bilimci akademisyenliğinin yanı sıra tasavvuf ehli kimliğiyle yazdığı kitaplarında ise kapitalizmin boğduğu modern insanın sorunlarına ‘İslami çözümler’ üretiyor. Derviş kıyafetleriyle Merkezefendi Mevlevihanesi’nde sema törenine çıkarken bulduğumuz Prof. Öke ile Mevlana’dan küresel sorunlara uzanan geniş bir yelpazede ‘Müslümanların sorunlarını’ konuştuk.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Kudüs’ten Arakan’a her yerde mazlum Müslümanların haklarını savunurken, Fahreddin Paşa tartışmasında olduğu gibi Arap liderlerden bile ‘çelme’ yiyor. Türkiye’ye yönelik ataistinden vahabisine uzanan bir şer ittifakı saldırısı olduğunu anlatan Prof. Dr. Mim Kemal Öke, “Bunun nedeni Anadolu Tasavvufunun dünya genelinde gördüğü ilgiye set çekmek” diyor.

İSLAM’A İHANET DERECESİNDE FİTNE VAR

- Şeb-i Aruz’u kendi bakış açınızla bize anlatır mısınız?

Şeb-i Aruz çok önemlidir. Mevlevi kültüründe Hz Mevlana’nın hakka yürüyüşüdür. Bir gurup vakti cereyan etmiştir. Bunu rahmeti rahmana kavuşma olarak da düşünebilirsiniz ama bu cüzün küle varmasıdır. Asıl olan vuslat, yani yaradana kavuşmadır. Ama Hz. Mevlana diğer zamanlarda yaşarken Allah’tan ayrı mıydı? Hayır, zaten her dem Allah ile beraberdi. Bu yaşadığı kendi miracını, divanı kebir’de, Mesnevi’de, çeşitli eserlerinde, kasidelerinde, gazellerinde beyitlerinde zaten ifade etmiştir. Onun kim olduğunu anlamak, anlatmak açısından, Şeb-Aruzlar onun için değil bizim için gereklidir. Şu anda yaşayanlar için gereklidir.

- Anadolu İslam tasavvufunun önemli ismi Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” kucaklayışı, Mesnevisi bugün Batılı ülkelerde de İslamiyet’in sevilmesine öncülük ediyor. Ancak bugünkü parçalanmış haline bakarsak, İslam dünyasının da Anadolu tasavvufunun bu kucaklayıcılığı anlayışına ihtiyacı yok mu?

İslam içinde en büyük sorun Müslümanların ta kendisidir. Bir tarafta sulandırılmış light İslam öbür tarafta DAEŞ marifetiyle irticacı İslam arasında kalmış Müslümanlar. Bu gerçekten vahim bir olaydır. Müslümanlar tebliğ ve temsil konusunda Asrı Saadetten çok geride. İslam’a ihanet derecesine varacak kadar da bilinçli veya bilinçsiz fesada ve fitneye alet olmaktadır. Dikkat ediniz hem ateistler yani bu ortamdan faydalanmak isteyen İslam düşmanları açısından hem de bugün İslamı temsil ettiğini söyleyen selefi akımlar açısından en büyük sıkıntı tasavvufi İslamdır. Yani Hz. Mevlana’nın yoludur. Neden? Bugün Batı’da İslamiyet’i seçenler varsa DAEŞ veya selefilerden dolayı değil, Hz. Mevlana’nın öğretisinden ve içinde sevgi dolu bir tasavvufi yaklaşımdan etkilenerek Müslüman oluyor. Batı bundan tabii ki hiç hazzetmiyor. Öbür tarafta selefi, vahabi gruplar rakip olarak gördükleri için türbeleri hatta içinde naaşı şerifleri bile bile yok etmeye çalışıyor. Bütün bunların ardında komplo olduğunu düşünüyorum.

- Türkiye’ye karşı neden ve nasıl bir komplo var?

Türklerin İslami hayatı yaşayış şekli olan tasavvuftan nefret edenler, adeta bir şer ittifakı oluşturarak tasavvufu yok etmeye ve onun en büyük temsilcilerinden olan Hz. Mevlana’ya oyun oynama peşinde. Algı operasyonu yapma peşindeler. Bugün baktığımızda, postmodern, neo liberal, genç kapitalizm müşteri istiyor. Materyalist, sadece kendini düşünen ve diğer insanları da düşman gören, adeta orman konunu ile insanların birbirine hasım oldukları bir dünya oluşturmak istiyorlar. Bu dünyada her şey, en fazlada nefret var. Nefret siyasallaştırılıyor ve bu bir kutsanmışlığı beraberinde getiriyor. Medeniyet, insanlık, iyilik ve en önemlisi sevgi çekiliyor. Sevgi ve muhabbet yok oluyor. Hz. Mevlana’nın yolu sevgi yoludur. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek ancak sevgiyle olabilir. Kucaklaşmak ile olabilir. İşte onun için ‘gel, gel buluşalım burada’ diyoruz.

BEDEVİLİKTEN MEDENİYETE GEÇELİM

- Nerede buluşacağız?

Nerede buluşacağız? Tevhitte buluşacağız. Farklılığa rağmen buluşacağız, farklılıklarımızı muhafaza ederek buluşacağız. İşte “gel”e çok ihtiyaç var, “gel ne olursan gel” tamam da, geldiğin gibi de kalma, ışık saçan bir kandil ol, süfliyettan ulviliğe geçelim, bedevilikten medeniliğe geçelim. Gel bunu birlikte başaralım, gel elele tutuşalım, dünyayı ihya edelim, imar edelim, bir sevgi uygarlığı oluşturalım.

Türklerin İslami hayatı yaşayış şekli olan tasavvuftan nefret edenler, adeta bir şer ittifakı oluşturarak tasavvufu yok etme, algı operasyonu yapma peşinde.