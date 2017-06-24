Khemir: İslam’ın başarısı Türkiye’ye bağlı!

Bab’Aziz , Kayıp Güvercin Gerdanlığı, Çöl İşaretçileri gibi filmleriyle tanınan Khemir, çocuk yaşlarda babasını kaybetmesinden çok etkilendiğini ve sinemaya yöneldiğini ifade etti.Khemir, 20’li yaşlarında UNESCO bursuyla Paris’e gittiğini belirterek, “Batılı bir yaklaşımın bizim tarihimizi ve geleneğimizi sildiğini fark ettim. Sinema, bir şeyleri anlatmak ve kanıtlamak için en etkili yöntem. Sinema aynı zamanda bir temsiliyet, bir imaj problemini ortaya çıkarıyor. O da İslam’ın imajı. Bu problemin de çözülmesi gerekiyor. Bu çağda da imajsız bir şekilde yaşayamayız” diye konuştu.

Film için 10 yıl bekledi

Müslümanların imaj sorununa fazla önem göstermediğine dikkati çeken Khemir, şöyle devam etti: Yeni bir imaj oluşturmamız ve bunu tek bir ülkede değil bütün dünyada göstermeliyiz. Bab’Aziz filmini yapabilmek için 10 yıl bekledim. Şimdi bu film bütün dünyaya hitap ediyor. Sinemanın bir dil olduğuna vurgu yapan yönetmen, şunları kaydetti: Her kültür kendi dilini, motiflerini geliştiriyor. Müslümanlar kendi vizyonlarını dünyaya anlatmak istiyorsa bir sinema dili geliştirmeli. Türkiye’den, Muhyiddin İbn-i Arabi üzerine çalışmaları bulunan ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’la çalıştığına değinen Khemir, çekimlerin kendisi açısından çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Batı’ya karşı en güçlü ülke sizsiniz!

Nacer Khemir, Avrupa’da sömürgecilik zihniyetinin hala var olduğu yorumunu yaparak, “Batıya karşı dik durmayı başaran ülkelerin en önde gideni Türkiye. Coğrafi güce sahip bir ülke. İslam’ın başarısı Türkiye’ye bağlı. Dünyada adaleti savaşla sağlayacağını düşünenler var. İslam silahla değil ticaret ve diyalogla yaygınlaştı. Bu tarihi bir gerçek” sözlerine yer verdi.