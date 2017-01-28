Kış bitmeden gitmeniz gereken 5 kafe

Pasta cenneti

Acıbadem’in pasta cenneti Kukiş’e gitmeden de kışı geçirmek olmaz dedik ve burayı da listemize ekledik. Gidenlerin ve tatlılarının tadına bakanların çok memnun kaldığı ve vazgeçemediği bir mekan burası.

Film seti gibi

Ziyaretçilerinin “Film seti gibi bir yer” olarak tanımladığı bir mekan Cafe Kandilli. Bahçe içinde ağaçlar, çardaklar ve rahat koltuklar bulunuyor.

Şirin mi şirin

Kandilli’nin ara sokaklarını keşfe çıktığınızda Çatı Butik Cafe, rengarenk sandalyeleri, taş duvarları, kocaman yastıklı koltukları, duvardaki kitapları ve panoları ile içeri buyur edecek sizi.

Süleymaniye’nin uğrak mekanı

Kış ve soğuk deyince akla gelen bir diğer mekan da Süleymaniye’nin uğrak mekanı Mim Kahve. Manzarası ve atmosferi ile birçok fotoğraf severi kendisine çekmesinin ötesinde lezzetli yiyecekleri ve güzel sunumları ile de size güzel vakit geçirme imkanı sunuyor.

Çengelköy’ün baş tacı

Bunlardan ilki çikolata severlerin uğrak mekanı olan Çengelköy’ün baş tacı Çikolata-Kahve. İsmiyle müsemma yalnızca çikolata ve kahve seçeneklerinin bulunduğu bir menüye sahip olmaları bu konuda oldukça uzmanlaşmalarını sağlamış.