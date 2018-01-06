Kışta cildi korumanın 12 yolu
Soğuk kış günleri genel sağlığımızın yanı sıra cildimizi de olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ciltte kuruma ve çatlamayla baş gösteren sorun egzama gibi çok daha can sıkıcı durumlara yol açabiliyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emel Öztürk Durmaz, soğuk kış aylarında sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yollarını bakın nasıl anlatıyor.
Nemlendirici sürün
Su içmek ve sıvı almak genel sağlığımız için yararlı olsa da cilt kuruluğunu önlemede yeterli gelmiyor. Nemi cilde hapsetmenin en etkili yolu ise bölgeye uygun bir nemlendiriciyi cilde düzenli olarak uygulamak. Tercihen her akşam cildinize nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin. Ürünü cilt henüz kurumadan önce nemliyken uygulayın.
Oda ısısı 20-26 derece olsun
Evin içindeki nem oranını yüzde 30-50 civarında tutun. Oda ısısını da 20-26 derece arasında sabitleyin. Evinizde nemli ortam yaratmak üzere evde hava nemlendiren bir cihaz kullanabilir veya kalorifer üzerine su dolu kap yerleştirebilirsiniz.
Pamuklu ya da pazen giysileri tercih edin
Kış aylarında naylon, sentetik, polyester veya yünlü giysiler yerine cildin kurumasını ve kaşınmasını önleyen pamuklu ya da pazen giysiler kullanın. Aynı nedenden dolayı dar giysiler yerine bol giysiler tercih etmenizde de yarar var.
Yarım saat önce güneş koruyucu uygulayın
Güneşli soğuk havada veya karlı günlerde dışarı çıkmadan yarım saat önce yüzünüze en az 30 koruma faktörlü güneşten koruyucu krem sürmeli ve gerektikçe bu işlemi tekrarlamalısınız. Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzünüzü, polar bir kaşkol ile korumayı da unutmayın.
Duş süresini 5-10 dakikayla sınırlandırın
Haftada en fazla üç kez ve ılık suyla duş almaya özen gösterin. Duş süresini 5-10 dakikayla sınırlandırın.
Kese ve lif yapmayın
Vücut jeli yerine nemlendirici özelliği yüksek olan, hassas ciltlere yönelik bir krem temizleyici tercih edin ve cildinize çıplak elle sürün.
Soğuk havalarda maske ve peeling yapmayın
Tıbben gerekli haller dışında, özellikle kuru cilde sahipseniz, soğuk havalarda cildi yıpratan ve kurutan uygulamalardan uzak durmanızda fayda var.
Yüzünüzü günde iki kez yıkamanız yeterli
Yüzünüzü cilt temizleyicisiyle günde iki kez nazikçe yıkayın ve nemlendiriciyi cildiniz henüz nemliyken sürün. Yüzünüzü banyo dâhil günde iki kez temizlemeniz yeterlidir.
Gece yatarken pamuklu eldiven giyin
El ve ayak derisi yağ bezlerinden fakir oldukları için kış aylarında kuruluğun en sık görüldüğü deri bölgelerini oluşturuyorlar. Ellerinizi temizlerken sıvı sabun kullanmayın. Gece yatarken ellerinize nemlendirici sürüp pamuklu eldiven giyerseniz nemi deride hapseder ve yumuşacık ellere kavuşursunuz.
Ellerinizi hapsetmeyin
Elleriniz eldiven içinde terleyecek kadar uzun süre kalmamalı ve eldivenle günde iki saatin altında iş yapmalısınız. Her 15-20 dakikada bir ellerinizi eldivenden çıkarmalı, nemlendirici sürmeli, beş dakika havalandırmalı ve sonra yine eldivenle işinize devam etmelisiniz.
Ayağınıza ponza taşı uygulayın
Ayak derisindeki kalınlaşma ve nasırlaşmaları haftada bir, ölü deriyi uzaklaştıran törpü ile ponza taşı gibi yöntemlerle giderin. Her banyo sonrası ayağınıza nemlendirici uygulayın. Gece yatarken de ayaklarınıza nemlendirici sürüp pamuklu çorap giyebilirsiniz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.