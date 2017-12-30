Kolay kandırıldık kandık!

Kendisine kemik bir dinleyeci kitlesi edinen ve yaptıkları marjinal çalışmalar ile yoluna eden Flört Grubu bugün Zorlu PSM’de neredeyse yarım gününüzü alacak bir etkinlikte olacaklar. Kendi imkanlarıyla çektikleri ve kendilerinin oynadığı Tehlikeyle Flört filmi ile saat 16.00’da Zorlu Sky Lounge’de hep birlikte film izlenimi gerçekleştirilirken ardından 18.30’da yine aynı mekanda bir söyleşi takip edecek. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ise Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde beklenen konserlerini verecekler. Bu önemli etkinlik öncesi sorularımızı yanıtlayan Flört Grubu ile bir dönem kadın programlarında söyledikleri rock müzikten günümüz teknoloji dünyasına kadar farklı bir dünyanın kapısını araladık.

- Flört grubu yıllar içerisinde tarz, isim ve şekil bakımından çok değişti. Neredeyse çeyrek asırdır bu grup ne arıyor? Bu kadar sürede değişmeyen tek şey nedir?

Ata: “Biz müzik yapacağız” kararını verdiğimiz o ilk gençlik günlerinden bugüne, daima gelişmeye çalıştık. Sanırım değişmeyen şeylerden biri, bu öğrenme ve kendini geliştirme çabası. Ama daha somut bir örnek isterseniz şarkılarımızın melodik yapısına özen gösterdiğimizi söyleyebilirim. Anlamsız tekrarların ve sound cambazlıklarının öne çıktığı dönemlerde bile Flört melodiyi asla elden bırakmıyor.

Ozan: Değişim bizim hem kaderimiz hem de tercihimiz. Hayatımızdaki değişimlerin bir kısmı elimizde değildi. Bir kısmı ise tercih. Müziğimiz de değişiyor. Ama Flört de değişmeyen 4 şey var. Üyeleri Çağatay, Ata, Timsah ve ben.

KADIN PROGRAMLARINDA ROCK SÖYLENMEZ Mİ?

- Yeri geldi kadın programlarında rock söylediniz ve Türkiye’nin kültürel olarak evrildiği bu süreçte pişmanlıklarınız da oldu. Geriye dönüp baktığımızda ülke ile birlikte Flört nasıl bir ilişki içerisinde ilerledi?

Ozan: Yaşadığımız sosyal ve politik süreçlere kayıtsız kalmadık. Hem yaşadıklarımızla hem şarkılarımızla hem de söylemlerimizle dönemin bir fiil içinde olduk ve olmalıydık. Pişmanlıklarımız da oldu ama mazeretimiz çok kuvvetli. Gençtik ve orta sınıf çocuklarıydık. Kolay kandırıldık, kandık. Bazı konularda diretemedik. Ama artık pişmanlık duymak için çok geç. Pişmanlık bulunduğun ana küfür etmek gibidir.

Ata: Biz bu işe başlarken kendi müziğini kitlelere yaymak isteyen özgün gruplara gösterilen tahammül ve verilen fırsatlar o kadar azdı ki, bulabildiğimiz her platformda insanlara müziğimizi tanıtmaya çalışıyorduk. İyi tarafından bakmak lazım, o kadın programlarını izleyenler de belki hayatlarında ilk kez böyle bir sound ile tanıştılar. Zamanlama açısından ülkedeki müzik sektörünün önünde giden albümlerimiz, değeri geç anlaşılan bestelerimiz de oldu.

Timsah: Kadın programlarında rock söylenmez mi? Geçmişi pişmanlıkla keşkelemeye gerek yok. Mazide olanları böylesi kötülemeyi nezdim de reddediyorum.

FAZLA TANINMA KAYGIMIZ YOK

- Sizce grubunuzun ismi ve tarzı bu kadar değişmiş olmasaydı şimdi grup çok daha kemikleşmiş ve tanınmış olur muydu?

Ata: Flört adını aldığımız 2001’den bu yana kanımca tarzımızda büyük bir değişim olmadı, tüm albümler aynı gövdeden çıkmış dallar gibidir. Belki de bize öyle geliyor, çünkü biz The Beatles gibi her albümünde bir öncekinin üzerine koyan, gelişen gruplara saygı duyuyoruz. Bu çeşitlilik bazı dinleyiciler için yorucu olabilir ama bizim için çok keyifli.

Ozan: Grubumuzun ismi Bekarlar olarak kalsaydı ve bu badireleri atlatmak zorunda kalmasaydık, bu röportajı Bahamalardaki villamdan yapardım.

Timsah: Değişimi severim ve grubumun uğradığı değişimlerden memnunum. Daha fazla tanınmamız lazım gibi bir kaygı hissetmiyorum.

Çağatay: Sürprizlerle dolu bir grubuz. Ne zaman ne yapacağımız belli olmaz. Bizi izlemeye devam edin.

Yaşadığımız sosyal ve politik süreçlere kayıtsız kalmadık. Hem şarkılarımızla hem de söylemlerimizle dönemin bir fiil içinde olduk ve olmalıydık.

Filmimizle Beatles’dan sonra ikinciyiz