Kudüs işgale başkent olacak mı

Her şey ABD başkanı Donald Trump’ın bir sözüyle başlamadı. Ama bir imzasıyla tırmandı. Gelmekte olan geldi; ve Kudüs İsrail’in başkenti olarak tanındı. Aslında bu ABD’nin on yıllar önce aldığı bir karardı. Peki neden şimdi yürürlüğe girmesi istendi? Bunu Trump’ın başkanlığa yükselmek için desteğini aldığı Yahudi lobisine ve Hıristiyanlar içindeki Evanjelistlere borcunu ödemesi şeklinde yorumlayanlar var. Bu bağlamda Başkan’ın Yahudi damadı Kusner’in bağlantılarını göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan “Trump hadsizliği” bunu gerektirirdi diyene bile rastlamak mümkün. Zira Trump’ın İsrail’in büyük hedeflerine, Siyonizm’e kafa yormaktan çok adını olabilecek en unutulmaz biçimde tarihe geçirme peşinde olduğu da düşünülüyor.

İŞGAL RESMİLEŞİR Mİ?

Sonuç; işgalle kurulan İsrail Devleti, işgalle kendine başkent edinmeye çalışıyor. İsrail’e göre Trump’ın vereceği destek önemli, niyeti kimin umurunda… Şimdi gözler 14 Mayıs’ta, İsrail’in kuruluş yıldönümünde büyükelçiliğini Tel-Aviv’den Kudüs’e taşımaya niyetlenen ABD Başkanı’na çevrildi. Kudüs gerçekten işgalin resmi başkenti olacak mı? Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kudüs Platformu tarafından düzenlenen “Kudüs İşgale Başkent Olur mu?” başlıklı panelde bu soru soruldu. Alanında uzman dört isim İsrail sorunu üzerinden Kudüs’ün başkentliğini masaya yatırdı. Prof. Dr. Halil Berktay, Prof. Dr. İsmail Taşpınar, Prof. Dr. Berdal Aral tarihsel süreç ve güncel durumu sorular eşliğinde tartıştı.

Prof. Dr. BERDAL ARAL