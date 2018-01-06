Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün, İstiklâl Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 81’inci yıldönümünde gerçekleştirdiği Mehmet Akif’in Çizgisi adlı karikatür sergisi, belediyenin kültür-sanat merkezinde açıldı. 19 karikatüristin Ersoy’un şiirlerini çizgilerle anlattığı sergide İstiklâl Marşı satırlarından Çanakkale’ye, Bülbül şiirinden Mahalle Kahvesi’ne kadar şairin birçok şiiri usta çizerlerin yorumuyla tuvale yansıdı. Sergide bir diğer dikkat çeken konu ise kolları olmayan engelli karikatürist Yusuf Akgün’ün Ersoy’un portresini ağzıyla çizmesi oldu. Akgün aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden şehidimiz Ömer Halisdemir ve İzmir Adliyesi’nin önünde büyük bir katliamı önleyen şehit Fethi Sekin’in de portrelerini çizdi.

“Akif’in şiirlerinden karikatür çizmek zordur” diyen sergi küratörü Demirhan Kadıoğlu “Dünyada bir ilk gerçekleştirildi bu çalışmayla. Sanatçı arkadaşlarımız satırlardan gönüllere bir yol çizdiler”diyor. Satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıkan Ahmet Altay, Ahmet Çakıl, Abdulbaki Kömür, Demirhan Kadıoğlu, Dağıstan Çetinkaya, Mikail Çiftçi, Hasan Aycın, Turgut Yılmaz, İsmail Özen, Halimenur Sevim, Nedim Polatoğlu, Kemal Güler, Murat Sevinç, Ahmet Ercan, İbrahim Sarı, Muammer Bulut, Aybüke Büşra Mumcu, Necmettin Çanak ve Yusuf Akgün, Mehmet Akif’in şiirlerini 46 eserle tuvale yansıttı.

Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliğine sahip olan sergide hayatını ve sanatını milletin hizmetine sunan usta şairin eserlerine bir kez daha hatırlama fırsatı bulacaksınız. Sergi, yarına kadar Esenler Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak.