Minik eller tarlada çalışmak yerine stop motion film çekiyor

Tarlada çalışmak yerine bilimin eğlenceli yönüyle tanışan çocuklar, stop motion film çekmekten doğa deneylerine, seramik yapımından ritim tutmaya kadar birçok alanda yeteneklerini keşfediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2012 tarihli raporuna göre tarımda çalışan çocuk işçilerin sayısı 399 bin. Bu, diğer sektörlerde çalışan çocuk işçilerin yüzde 44.7’sine denk geliyor. Ülkemizde bu rakamları tersine çevirmek için sürdürülen pek çok önemli proje var. ESİAD’ın 2015 yılında hayata geçirdiği ve ‘Eğlenceli Bilim Ege Köylerinde’ adını verdiği projesi de bunlardan biri. Projenin temel hedefi Ege Bölgesi’nin köylerinde yaşayan çiftçi ailelerin çocuklarının erken yaşta tarlada çalışmasının önüne geçmek. Bu amaçla 9-12 yaş aralığındaki çocuklara eğlenceli yaz kampları düzenleniyor. High Touch High Tech programlarının Türkiye temsilcisi ‘Eğlenceli Bilim’ işbirliğiyle hayata geçen bu kamplarda çocukların ders programlarını destekler nitelikte geliştirilen fen, matematik, spor, müzik ve dijital teknoloji alanlarında birçok farklı eğitim veriliyor. Çocuklar bir taraftan eğlenirken, diğer taraftan yeteneklerini keşfediyor, sınırlarını zorluyor. 2015 yılında Denizli’nin Tavas ilçesinde pilot olarak başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar Denizli, İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ın köylerinden yaklaşık 1300 çocuk ‘Eğlenceli Bilim’le tanıştı. Bu yıl Denizli’nin Acıpayam ilçesi Kuyucak köyünde yaşayan çocuklar da, tarlada çalışmak yerine bilimle tanışma şansı yakalayanlar arasındaydı. Çocukların eğlencesine, geçtiğimiz günlerde kampı ziyaret eden ESİAD Başkanı Fadıl Sivri de ortak oldu.

Ana odağımız bilim eğitimi

Sivri, kampı ziyaretinde yaptığı konuşmada, projede özellikle bilim eğitiminin odağa alındığını belirterek, şu noktaların altını çizdi: Son yıllarda dünya genelinde yapılan fen ve matematik becerilerinin ölçümlerinde çocuklarımızın desteğe ihtiyaçları olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte projemizin ana odağını bilim eğitimine aldık ve proje geliştiricisi ve yürütücüsü olarak dünyada bilim eğitimi alanında öncü olan High Touch High Tech programlarının Türkiye temsilcisi ‘Eğlenceli Bilim’ firmasıyla işbirliğine gitmeye karar verdik. Bu programların uygulanması aşamasında 10 öğretmen, 2 ay boyunca köy okullarında çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Çocuklarımızın gelişimini gözlemliyorlar ve bu gelişimi projenin sürdürülebilirliği adına düzenli olarak raporluyorlar. Ben de bu ziyaretimizde çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı gördüm ve inanın çok mutlu oldum.

ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL BURS

‘Yaşatarak Öğretiyoruz’ sloganıyla mart ayında kapılarını açan sinema okulu OFS’nin 19 eğitim programında 144 saat eğitim verecek. Ekim ayında derslerin başlayacağını duyuran okulda öğrenciler mülakat usulüne göre seçilerek yatkın olduğu programa yönlendirilecek. Şehit ve Gazi çocuklarına yüzde 100 burs imkânı sunulacağını duyuran OFS Sinema Okulu, barındırdığı imkânlar ile her katılımcının teorinin yanı sıra pratikte de tecrübe sahibi olabilmesini hedefliyor. OFS, film yapım ve prodüksiyon atölyeleri, seslendirme-dublaj stüdyoları ile öğrencilerini bekliyor.