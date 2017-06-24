Mücadele ile geçen bir ömür

Daha lise yıllarında Yeşilay Derneği’nde faaliyet göstermeye başlayarak her daim üreten, dönüştüren, güzelleştiren, çözüm bulan ve paylaşan biri Fevziye Nuroğlu… Dört yıllık Eczacılık eğitimini İslami faaliyetlerinden dolayı sekiz yılda tamamlayan 68 kuşağının sembol isimi, Eczacılık fakültesinde uzun saatler süren laboratuar çalışmalarında hocalarından namaz kılmak için izin isteği vakitte izin alamayınca laboratuarda namazı kılabilecek kadar idealist ve cesur bir dava kadınıydı. Bu durumunu da şöyle açıklardı: Mühim olan diploma değil. Üniversite okurken ya da mezun olduktan sonra İslam’a ve Müslümanlara ne kadar faydalı olabileceğimizdir. Sayısal öğrencisi olmasına rağmen edebiyata olan ilgisi ve yaradılıştan yetenekli bir edebiyatçı tarafı olan Nuroğlu, güzel konuşan ve güzel şiir okuyan biriydi… Bu sebeptendir ki Milli Türk Talebe Birliği’nin ilk kız öğrencileri onun başkanlığında toplanmış ve Kültür ve Edebiyat Kolunda vazife yapmıştır. Şiiri çok sevdiği için her konuşmasında mutlaka bir şiir okuyan Nuroğlu aynı zamanda Üstad Necip Fazıl’ın da talebelerindendi.

Lügatında zor kelimesi olmayan Nuroğlu, 1972’de Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’ni kurarak tahsil yapan kız öğrencilere maddi ve manevi destek oldu. “Meşru hedeflere, meşru vasıtalarla gidilir” prensibiyle hareket eden ve her derdin çaresi olduğunu söyleyen Nuroğlu, her zaman bir yol ve çare bulunacağına inancı çok fazla taşırdı. Hatta “Yeter ki kapıyı tıkla, mutlaka açan biri bulunur” mottosuyla hareket ederdi. Öyle ki aynı gayeyi taşıyan arkadaşları ile birlikte abdest almak için şadırvan etrafında toplanmalarından etkilenerek Şadırvan dergisini çıkarmaya başlar.

“Müslüman yorulmaz, çok çalışmamız lazım. Kabirde dinleneceğiz inşallah, o zamana kadar durmak yok” diyen Fevziye Hanım, aynı zamanda Tuba Kur’an Kursu kurucularındandı. Kurs, Fatih’de bir apartman dairesinde başlayıp üç yıl orada devam ettikten sonra Süleymaniye Külliyesi’ndeki medreseye taşındı. Tüm bu süreç içerisinde Tuba Kur’an Kursu’nda hocalık yaparken Üsküdar’daki Fazilet Kuran Kursu’nda da dersler verirdi. “Yorulmuyor musunuz?” diye soranlara ise Fevziye Hanım şu cevabı verirdi: Mekan uzaklığı değil, gönül uzaklığı insanı yorar. Kurstaki öğrencilerinin gönlü, Kur’an ve hakikatleriyle dolsun yeter derdi. İnsan yetiştirmek, özellikle de dava şuurunda samimi insanlar yetiştirmek en büyük idealiydi. Maneviyatı güçlü bir nesil yetiştirmek ve idare olunan değil idare eden, yöneliten değil yöneten, lider ruhlu, dava ehli ve şuurlu bir nesil yetiştirmek için elinden geleni yapan Nuroğlu düşüncelerini şöyle dile getirirdi: En etkili eğitim, görerek, işiterek, uygulayarak yani hizmetin içinde bulunarak yapılan eğitimdir. İşte bu düşüncesi ile ilk dini eğitim veren anaokulu ve özel okul olan Şefkat Vakfı’nı kurdu.

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