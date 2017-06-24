Mücadele ile geçen bir ömür
Türkiye’de başörtüsü mücadelesinin öncülerinden olan Eczacı Fevziye Nuroğlu, Tuba Kuran Kursu ve Şefkat Vakfı’nı kurucusu idealist Müslüman… Kenan Evren’in başörtüsü yasağına karşı onurlu bir mücadele verip başörtülü kızlara sahip çıkan Fevziye Nuroğlu’nun hayatını bu hafta Star Pazar okuyucuları için mercek altına aldık. Kızları Fatma Sümeyye, Ayşe Betül Nuroğlu, dava arkadaşları Mine İzgi ve Fatma Yıldız ile konuştuk.
- Bahar Erdoğan
Daha lise yıllarında Yeşilay Derneği’nde faaliyet göstermeye başlayarak her daim üreten, dönüştüren, güzelleştiren, çözüm bulan ve paylaşan biri Fevziye Nuroğlu… Dört yıllık Eczacılık eğitimini İslami faaliyetlerinden dolayı sekiz yılda tamamlayan 68 kuşağının sembol isimi, Eczacılık fakültesinde uzun saatler süren laboratuar çalışmalarında hocalarından namaz kılmak için izin isteği vakitte izin alamayınca laboratuarda namazı kılabilecek kadar idealist ve cesur bir dava kadınıydı. Bu durumunu da şöyle açıklardı: Mühim olan diploma değil. Üniversite okurken ya da mezun olduktan sonra İslam’a ve Müslümanlara ne kadar faydalı olabileceğimizdir. Sayısal öğrencisi olmasına rağmen edebiyata olan ilgisi ve yaradılıştan yetenekli bir edebiyatçı tarafı olan Nuroğlu, güzel konuşan ve güzel şiir okuyan biriydi… Bu sebeptendir ki Milli Türk Talebe Birliği’nin ilk kız öğrencileri onun başkanlığında toplanmış ve Kültür ve Edebiyat Kolunda vazife yapmıştır. Şiiri çok sevdiği için her konuşmasında mutlaka bir şiir okuyan Nuroğlu aynı zamanda Üstad Necip Fazıl’ın da talebelerindendi.
Lügatında zor kelimesi olmayan Nuroğlu, 1972’de Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’ni kurarak tahsil yapan kız öğrencilere maddi ve manevi destek oldu. “Meşru hedeflere, meşru vasıtalarla gidilir” prensibiyle hareket eden ve her derdin çaresi olduğunu söyleyen Nuroğlu, her zaman bir yol ve çare bulunacağına inancı çok fazla taşırdı. Hatta “Yeter ki kapıyı tıkla, mutlaka açan biri bulunur” mottosuyla hareket ederdi. Öyle ki aynı gayeyi taşıyan arkadaşları ile birlikte abdest almak için şadırvan etrafında toplanmalarından etkilenerek Şadırvan dergisini çıkarmaya başlar.
“Müslüman yorulmaz, çok çalışmamız lazım. Kabirde dinleneceğiz inşallah, o zamana kadar durmak yok” diyen Fevziye Hanım, aynı zamanda Tuba Kur’an Kursu kurucularındandı. Kurs, Fatih’de bir apartman dairesinde başlayıp üç yıl orada devam ettikten sonra Süleymaniye Külliyesi’ndeki medreseye taşındı. Tüm bu süreç içerisinde Tuba Kur’an Kursu’nda hocalık yaparken Üsküdar’daki Fazilet Kuran Kursu’nda da dersler verirdi. “Yorulmuyor musunuz?” diye soranlara ise Fevziye Hanım şu cevabı verirdi: Mekan uzaklığı değil, gönül uzaklığı insanı yorar. Kurstaki öğrencilerinin gönlü, Kur’an ve hakikatleriyle dolsun yeter derdi. İnsan yetiştirmek, özellikle de dava şuurunda samimi insanlar yetiştirmek en büyük idealiydi. Maneviyatı güçlü bir nesil yetiştirmek ve idare olunan değil idare eden, yöneliten değil yöneten, lider ruhlu, dava ehli ve şuurlu bir nesil yetiştirmek için elinden geleni yapan Nuroğlu düşüncelerini şöyle dile getirirdi: En etkili eğitim, görerek, işiterek, uygulayarak yani hizmetin içinde bulunarak yapılan eğitimdir. İşte bu düşüncesi ile ilk dini eğitim veren anaokulu ve özel okul olan Şefkat Vakfı’nı kurdu.
Ayşe Betül Nuroğlu: Dünyevi hiçbir şeyi sevmezdi
Annem dünya ile bağlantısı olmayan dünyevi hiçbir şeyi sevmeyen bir kadındı. Kendini Allah yoluna adamıştı. Bana hamile kaldığı dönemde bilmeden baş ağrısı için çok ağır ilaçlar kullanıyor. O dönemde Arabistan’da oldukları için ağlayarak Kabe’yi tavaf ediyor ve içtiğim ilaçlarım evladıma zarar vermesin diye dua ediyor. Sonra bir kız çocuğu geliyor orada yanına ve ona bakarak tekrar “Allah’ım böyle güzel bir kız çocuğum olsun. Onu sana adayacağım sana vakfedeceğim” diyor. Rabbim hep annemin dualarını kabul ederdi. Osmanlı’dan sonra sıbyan mektebini kuran kişidir. Hep sahabelerin ve peygamberlerimizin hayatını anlatarak bizi büyüttü. Bir de annemin koşturmasının bittiği daha sakin yaşadığı zamanında doğduğum için daha çok vakit geçirme vaktim oldu. Dava yolunda olan herkesin yanındaydı. Bir Müslüman’ın her zaman dirayetli olması gerektiğini söylerdi. Annem vapura kimse binmeden önce binip Allah’ı anlatan notlar bırakırmış. Bir kişi eline alıp okur da bir şeyler öğrenir diye. Rabbim onun yolundan gitmeyi nasip etsin.
Mine İzgi: Okyanus yürekliydi
Yapması icab eden şeyi bir hakkın yerine getirip, gerisini Rabbine bırakan, değerli büyüğümüz Fevziye Nuroğlu, arkasında birçok izler bırakarak ebedi vatanına göçtü. Ardında bıraktığı izler, taşa bıraktığı için hiçbir zaman silinmeyecek. Onun davasına olan samimiyeti, kurduğu gönül medeniyetinin en sağlam tuğlasıydı. Vakıf insanı olarak, varlığı ile yokluğu bir olan biriydi. Gittiği her yerde mutlaka bir iz bırakır, dönüştürüp güzelleştirmeye ve birleştirmeye önem verirdi. Direnişle dirilen ve dirilten bir yönü vardı. Hiçbir zorluktan yılmayan, iman gücü dirençli ve dinç olmasını sağlardı. Hizmet ehli, himmet ehli ve himaye edici okyanus yürekli biriydi... Kırılmışlıkları olsa da hiç kızgınlıkları olmadı. Coşkuyla yaşadı ve çevresine de o coşkusunu hep iletti. Mücadele ve muhabbet, en önemli düsturusuydu.
Fatma Sümeyye Nuroğlu: Kendi başına bir vakıftı
Fevziye Nuroğlu, kendi başına bir vakıftı. Hayatını insanların refahı için adayan hiçbir zaman kendini düşünmeyen sadece Allah rızası için hareket eden nadide insanlardandı. Kendi nefsi için yaşamadı hiç. Kapısına gelen kimseyi boş çevirmezdi. Dullar yetimler ve çocuklar onun için çok önemliydi. “Müslüman tatilini Cennette yapar” derdi. Hiçbir zaman zevki sefasına düşkün olmadı. Kur’an-ı Kerim ve hadisler önderliğin de yaşamaya özen gösterirdi. Birçok talebe yetiştirdi onlara hep insan olmayı insan kalmayı Mümince yaşamayı aşıladı. Mücadeleler dolu ömründe Allah rızasına uygun vakur bir tavır sergiledi.
Fatma Yıldız: Bir yalnız mücahide
Herkes ona Fevziye Hoca diyordu. O bir eczacıydı. Bir Allah dostu, Peygamber sevgilisi, Sahabe hayranı olan mesleğinden çok, milli ve manevi değerlere uygun bir nesil yetiştirmek için anaokulları, kolejler açmış ve bu çerçevede okulların açılmasına öncülük etmiş biriydi. 30 yıl boyunca hiç ayrılmadık. Hatta 28 Şubat döneminde beraber yargılanıp, beraber beraat ettik. Fevziye Hocam hizmette sınır tanımıyordu. Sivil toplum kuruluşlarının başında, başörtüsüne özgürlük eylemlerinin en önünde, haksızlıkların giderilmesinde, dul kadın ve yetim çocuklara yardımda o ve kuruluşları gelirdi. Onun tek bir gayesi vardı, Allah ve Rasul’une aşık, vatanını seven bir nesil yetiştirmek. Onun hayatını yazmak istiyorum. “Bir yalnız mücahide” diye. Ona hayatını yazacağımı söylediğimde çok sevinmiş, bu ismi de beğenmişti. Fevziye Hoca bir ekol idi. Adına bir üniversite açılıp onun fikirleri onun Allah’a olan aşkı Peygamber sevdası, vatan, millet sevgisi, iyi insan, iyi kul olma gayretleri okutulmalıdır.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.