Muhalefet dersine iyi çalışmıyor

Akademisyen ve iletişimci kimliği ile 2011’den bu yana Türk siyasetinde çok özel bir siyasetçi portresi çizen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı döneminde bu iki zorlu emanetini lâyıkıyla taşıyan Prof. Nabi Avcı bu seçimlerde yine Eskişehir’den milletvekili adayı. Bürokrat kimliğinden öte tecrübesi, birikimi, nüktedanlığı ve ‘Hoca’ kimliğiyle gönüllerde iz bırakan Prof. Nabi Avcı ile Genel Yayın Yönetmenimiz Nuh Albayrak ve Yayın Danışmanımız Halime Kökçe seçim sürecini, muhalefetsizliğimizi konuştu.

Halime Kökçe: Hızlı bir kampanya süreci içine girdi partiler. Nasıl gidiyor?

Nabi Avcı: İyi gidiyor. Bir defa seçimin mümkün olduğunca erken alınmasına çok sevindim. Seçim Kasım’da yapılacak denildiği zaman emin olun onun hazırlığı yaz başında başlıyordu. Bürokrasinin seçim havasına girmesiyle bürokrasi duruyor, piyasalar da aynı şekilde. O yüzden hızlı bir takvimle bu işin halledilmesi iyi oldu. Esnaf ziyaretlerimizde dolaşıyoruz Eskişehir’de Zaten sizin orada görülmeniz siyasi bir mesaj. Vatandaşa doğrudan siyasi mesaj vermediğiniz zaman size daha rahat açılıyor. Ramazan’a denk gelmesi de iyi oldu. Ne de olsa Ramazan’da herkes daha mülayim.

H. Kökçe: Ramazan’ın avantajları diyorsunuz...

N.Avcı: Çok büyük avantajları oldu. Çünkü bazı yerlerde gerilim had safhaya çıkıyordu. Ramazan ile birlikte herkes birbirine daha hoşgörülü, daha sevecen. Benim daha ziyade muhalefet açısından gördüğüm bir magazinleşme de var.

H. Kökçe: Magazinleşme derken neyi kastediyorsunuz? İşin şova dönüşmesini mi? Garajında üç tane iyi model araba olan birinin “bisikletle işime gideceğim” demesini mi? Bunlar halka inandırıcı geliyor mu sizce?

N.Avcı: Zaman zaman dışarıdan taraf değilmiş gibi baktığımda bir magazinleşme görüyorum. Çok özsüz ve bilgisiz söylemler. Temel konularda asgari bilgisinin olmadığını görüyoruz. Bunu Kılıçdaroğlu’nda daha önce de görmüştüm. Mitinglere hazırlıksız konuşmak üzere çıkıyor ve pankartlara cevap veriyordu. Hatta arkadaşlara nükte olarak demiştim ki “Bizim arkadaşlar adamın ezberini bozacak bir kaç pankartla gitsinler mitinge.” Anlık, ilk akla gelen çözümler üzerinden bir takım vaatler ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Mesela duyduğumda inanamadım. Meral hanım “TİKA’yı kapatacağız” demiş. Arkadaşlar bana bunu söyleyince yanlış anlamışızdır, TOKİ demiştir, devletin toplu konut politikasını beğenmiyor veya TOKİ’nin bugüne kadarki uygulamalarındaki mimariyi beğenmiyor olabilir demiştim. Ama yok dediler, TİKA.

TİKA’NIN GİTTİĞİ YERDE FETÖ BARINAMAZ

MHP’den, milliyetçi siyasetten gelen Meral Hanım, TİKA’nın nasıl kurulduğunu, neler yaptığını bilir. Rahmetli Özal’ın TİKA’ya biçtiği misyon, Sovyetler Birliği dağılırken Türk dünyasının devletleşme sürecini koordine etmektir. Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı lafı oradan gelir. Gerçekten de Türk cumhuriyetlerinin, Sovyetler Birliği’nden ayrılan, hem mevzuat alt yapılarının hazırlanmasında hem de bürokratik teşkilat aşamalarının hazırlanmasında TİKA’nın çok stratejik müdahaleleri oldu. Balkanlarda ne kadar ecdad yadigârı varsa ihya etti, Afrika’da açtığı su kuyuları, götürdüğü hizmetler ortada. TİKA yaptığı fedakârane çalışmalarla Türkiye’nin yumuşak ve müşfik gücü. Her gittiği yerde milletin bağrına bastığı, herkese bir şeyler götüren bir kurum. Sen bunu nasıl kapatacaksın? Sonra dank etti. Bu söylem muhtemelen bir FETÖ fısıldamasının üzerine kurulmuş. Kendi Kültür Bakanlığım dönemimden de biliyorum, Yunus Emre Enstitüsü var Türkiye’nin yumuşak güç enstrümanlarından biri. Türk kültürünün tanıtılması vs için çok ciddi misyonu olan bir kurum. Kültür Bakanı olarak ya da Milli Eğitim’de iken yurtdışı gezilerimde Yunus Emre bürolarını da ziyarete gidiyordum. En göze çarpmayacak yerlerde açılmış oluyordu. Burada çok sistematik bir engelleme, köreltme ve perdeleme var. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü gittiği yerlerde FETÖ faaliyetlerinin alternatifini oluşturuyor. Yunus Emre varsa orada FETÖ o kadar rahat at oynatamıyor. TİKA çok daha önemli. TİKA’nın gittiği yerlerde FETÖ barınamaz. TİKA’yı oradan çekelim demek FETÖ’ye alan açalım demektir. Yurt dışında her yerde bayrağımızı dalgalandıran elçiliklerden sonra TİKA’dır, Yunus Emre’dir şimdi Maarif Vakfı’dır. Bütün bunlar ne kadar ezbere ve ne kadar gayri milli bir propaganda sürecinden geçtiğimizi gösteriyor.

H. Kökçe: Mesleki bir formasyonla izleyebiliyor musunuz seçim sürecini, ve diğer partilerin kampanyalarını?

N.Avcı: Doğrusu 2011’de ilk defa aktif siyasete aday olarak girdiğimde “Bu eski usul meydanlarda büyük mitingler, şarkılar, türküler, mahalle aralarında arabalar dolaşacak, adaylar esnaf ziyaretleri yapacaklar şeklindeki kampanya modelinin son dönemini yaşıyoruz” demiştim. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler artık bu tür şeyleri anakronik hale getirecek diye düşünmüştüm. Meydanlarda büyük mitingler yapılmaz derken; daha da arttı. Bunu derken şuna dayanıyordum; TV’ler arttı, gençliğimizde Eskişehir’de Süleyman Demirel’i görmeye gittiğimi hatırlıyorum. Çünkü o zaman televizyon bu kadar yaygın değildi. Siyasetçiyi bir tek meydanda görüyordunuz. Şimdi siyasetçi ve vatandaşın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Çünkü televizyonda siyasetçiyi çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla artık vatandaş siyasetçinin nasıl bir adam veya kadın olduğu, hangi konuda ne düşündüğü, ne söylediği, ne söyleyebileceğini biliyor. Bu çizdiğim tabloda insanların meydanda şöyle düşünmesini beklersiniz; nasıl olsa televizyondan izlerim, gelmeyeyim. Tıpkı futbol maçlarında olduğu gibi; iki seyirci var. Bir stat seyircisi bir de televizyon seyircisi. Siyasetin de anladığım kadarıyla iki kitlesi var. Meydan kitlesi, saat 17.00’da yapılacak miting için saat 12.00’da beklemeye başlıyor. Vatandaş oraya Tayyip Bey’e el sallamaya geliyor. Dolayısıyla benim 2011’deki öngörüm tutmadı.

H. Kökçe: Ama Türkiye’nin 2011’den beri girdiği bir türbülans var. Belki normal seyretse tahmininiz tutabilirdi...

N.Avcı: Çok doğru. 15 Temmuz etkisi var bunda. Vatandaş sokağa çıktığı zaman neyi, nasıl değiştirebileceğini, nasıl dönüştürebileceğini, bunun ne manaya geldiğini gördü. Eskiden daha sessiz yığınlar diyorduk ama şimdi o sessiz yığınlar ispatı vücut için sokağa çıkıyorlar.

‘Her maça CHP ile çıkalım’