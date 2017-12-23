Neşet Ertaş’tan ilham alan Anadolu şehri

Kırşehir’in Türk kültürüne armağan ettiği Neşet Ertaş, son 10 yılda büyük gelişme gösteren kalkınma ruhunun sembolü, ilhamı ve itici gücü olmuş. Kırşehir’in iktisadi, sosyal ve kültürel hayatına yön veren en önemli isimleri, “Sazıyla, sözüyle Neşet Ertaş’ın bizlere verdiği esin, gayretimizin kesintisiz güç kaynağıdır” diyerek ozana minnet ve sevgisini ifade ediyor.

Beş yıl önce yitirdiğimiz ozanın Kırşehir’deki her büyük projeye gölgesini düşmüş.

22 bin öğrencisi, dinamik öğretim kadrosu ve il bazında ekonomik fayda odaklı projeleri ile dikkat çeken atan Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde açılan Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, adeta ozana bir saygı duruşu niteliğinde.

Bu bölümde öğrenciler, hem evrensel sanat ilke ve değerlerini öğreniyorlar hem de bölgenin kültür, folklor ve sanatsal birikiminden hareketle geleceğin yerli ve milli sanat birikimini meydana getirecek donanımın sahibi oluyorlar.

İlk öğrencilerini özel yetenek sınavı ile 2016-2017 eğitim öğretim sezonunda kabul eden fakülte, üniversite rektörü Vatan Karakaya’nın tabiriyle, “Müsbet ilmi ve aklı, bize has tefekkür ve icra yeteneğiyle icra edecek genç sanatçıları” yetiştirmeyi şiar edinmiş.

SANATÇI HALK BULUŞMASININ MODERN MEKANI

İlde göz kamaştıran ve Neşet Ertaş’ın adını taşıyan bir başka büyük yatırım ise Neşet Ertaş Kültür Merkezi. Geçtiğimiz aylarda hizmete giren merkez için Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Şehrimizin geleceğine damga vuracak bir eser kazandırdık” dedi.

Bahçeci, 135 bin nüfuslu şehre onlarca yıl hizmet verecek kültür merkezi hakkında şu bilgileri verdi:

“Tevazusuyla müsemma ozanımızın adını verdiğimiz bu merkezimizin bir o kadar ihtişamlı olmasını istedik. Kültür Merkezi; 250 ve 1000 kişilik çok amaçlı salonları, sergi alanları, arkeoloji müzesi, dernek odaları, kurs odaları ve yönetim biriminin olduğu altı bin metrekarelik oturum alanı ve 18 bin metrekarelik inşaat alanı ile hizmet verecek. 37 milyona mal olan bu merkezimizin dışında eğitimde marka olmuş Kırşehir’in gençlerine bir bilim merkezi de hediye edeceğiz. Hayali olmayanın eseri olmaz. Ahi Evran’ın manevi sorumluluğunu da üstlenerek, Kırşehir’i Türkiye’nin en güzel illerinden biri yapacağız.”

OZANLAR: KONAĞIN EBEDİ MİSAFİRLERİ

Kırşehir’de yıllarca vali konağı olarak hizmet veren iki katlı yapı, Neşet Ertaş’ın vefatından sonra “Neşet Ertaş ve Ozanlar Müzesi” olarak dizayn edilmiş. Müzede Neşet Ertaş ile ilgili pek çok hatıra eşya ve döküman bulunuyor.

Müze, her ne kadar Ertaş’ın adını taşısa da, bünyesinde sadece bir ozanı misafir etmiyor. Neşet Ertaş’ın Anadolu türkülerini gün yüzüne çıkaran babası Muharrem Ertaş, dayısı Çekiç Ali ve Şemsi Yastıman gibi başka ozanlara ait önemli ayrıntılarla dikkat çekiyor.

Öte yandan bir odada, Neşet Ertaş’ın türkü söyleyen hareketli android heykeli, ziyaretçilerine duygu yüklü anlar yaşatıyor.

“Neşet Ertaş ve Ozanlar Müzesi”nde, Türk müziğinin önemli enstrümanlarının nadide örnekleri de sergileniyor.

OL ULU MENZİLLER

Kırşehir elbette Neşet Ertaş ve hatırasından ibaret değil. Ahiliğin banisi, debbağların (deri zenaatkarları) piri, 32 çeşit esnaf ve sanatkarın filozof lideri Ahi Evran’ın ömrünü sürdüğü şehirde, onun adını taşıyan camii (Ki kabri de bu caminin içinde bulunuyor), bu caminin yanı başında yakın zamanda tamamlanması planlanan Ahi Evran Külliyesi, şimdilerde camii olarak hizmet veren Türk astronomisinin abide eseri Cacabey Gökbilim Medresesi, Ağalar Konağı, ve Aflak Baba türbesi gibi önemli eski ve yeni eserler bulunuyor. Ayrıca;

“Türk diline kimesne bakmaz idi

Türklere her giz gönül akmaz idi

Türk dahi bilmez idi ol dilleri

İnce yolu, ol ulu menzilleri”

diyen Türkçe’nin büyük şairi Aşık Paşa’nın türbesi, KentPark’ı, Evcil Hayvanlar Parkı gibi pek çok görülesi kıymetleriyle Kırşehir, hiç değilse bir ömürde bir kez ziyaret edilmeyi, gezilmeyi hak ediyor.