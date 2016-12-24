Gökay Kalaycıoğlu ile haber bahane

Koskoca bir yılı daha devirdik! Yepyeni bir yılı, yepyeni umutlarla karşılamaya hazırlandığımız bir döneme girmeye hazırlanıyoruz. Zaman ne kadar hızlı geçti değil mi? Sizi bilmem ama benim için su gibi aktı gitti günler! Düşünsenize 6 ay olmuş Haber Bahane serisi sizlerle buluşmaya başlayalı... Yılı tamamlarken yüreklerde bir burukluk olur çünkü bir geçmiş muhakemesi yapılır illa! Esas adet ise karşıladığımız yılın dilini çözmek ve rengini bilmektir, yıldızlar korosu bu yıl bize nasıl bir şarkı söyleyecek bilmek lazım! Haber Bahane için, öyle bir orkestra şefi geçti ki yıldızlar korosunun başına, yıldızlar bülbül oldu şakıdı ve sohbetin de tadına doyum olmadı. Enerjik, esprili, deli dolu, kendinden emin bir astrolog karşımda! Tabi ki Nuray Sayarı’dan bahsediyorum dostlar! O ki halkın içinden çıkıp, halka hizmet etmeyi kendine görev bilen... O ki kitaplarından elde ettiği tüm gelirleri çocukların eğitimi için hayra bağışlayan... O ki hayatın matematiğini çoktan çözen ve önce kendi hayatına yeni yön çizen ve o ki artık halkın sevgilisi olan bir fenomen! Haber Bahane serisi 2017 yılında yolunuzu en iyi şekilde belirleyin ve rotadan şaşmayın diye sizlere astrolojinin kraliçesi Nuray Sayarı ile veda ediyor! Keyifli bir sohbet sizleri bekliyor! Mutlu seneler olsun dostlar, yeni yılın ilk haftasında kaldığımız yepyeni bir sayfa ile devam ediyor olacağız... Sevgiyle...

Astrolojinin kıymeti biliniyor mu ülkemizde?

Benim verdiğim danışmanlıklarda evet biliniyor. Astrolojinin kıymetini bilen yaşam yolculuğunda muazzam bir ödülle yaşar, bilmeyense sürünür.

Astroloji bir ilim ama farklı algılayanlar da yok değil!

Farkındalığı bilmemek, öğrenmeye kapalı olmak kayıpların en büyüğü inan Gökay’cığım. Astrolojiye günah diyenler Kur’an-ı Kerim’de Burç Suresini idrak etsinler. Yaradan hiçbir sistemi boşuna yaratmadı, yarattığı en güzel varlık da insan-ı kâmil! Ama espriye dikkat insan-ı kâmil olmak başka şey, kamil olmak başka şey! Karıştırmamak lazım.

MESLEĞİYLE KENDİ HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ BİR KADINIM!

Astrolog olmak için sadece eğitim kafi mi yoksa doğuştan bir yeti de lazım mı?

Seçilerek gönderileceksin öncelikle! Yaradanım beni öyle bir saatte dünyaya göndermiş ki zaten ben de can atıyormuşum dünyaya gelmek için... Doğum haritama göre Güneş 7. Evde, olmazsa olmazım astroloji benim.

Hisler illa güçlü olacak yani!

Tabii ki! Mesleğimle öncelikli olarak kendi hayatını değiştirmiş bir kadınım! Benim algılarım açık, kimse bana oyun oynayamaz ve arkamdan iş çeviremez!

Nasıl oldu o değişim?

‘İçindeki Gücün Sırrını Keşfet’ kitabımı hatırla! Bir milyon sattı. O dönem kocamın ailesi beni istemiyordu. Kitabımda da anlattım üzüntüden verem oldum ve tüberküloz hastanesinde yattım. Orada bir Emine Teyze tanıdım, hayatım değişti. Onun sayesinde ilgi duyduğum kuantum, kişisel değişim halka halka beni astrolojiye götürdü.

Yaş kaçtı?

16 yaşında liseyi bitirdim ben, o dönem 18 yaşındaydım.

Şu an aynı enişteden bahsediyoruz değil mi?

Bırakır mıyım? En büyük faydayı kendime sağladım. Hayatımı değiştiren, ayakları üzerine sağlam basan ve kapı gibi arkamda olan bir koca buldum. ‘Aşk Kuantumu’ diye kitap çıkardım, ilk bakı yüz bin sattı. Kimler var piyasada başından beş evlilik geçmiş, boşanmış ya da birini birinden boşatmış kadınlar aşk kuantumundan bahsediyor. Gerçek aşkın sultanı benim!

Hislerinin güçlü oluşu seni yormadı mı?

Ben medyum olarak doğdum, sonra eğitim alarak astrolog oldum. Bu durum hiçbir zaman yük olmadı, hatta şahane birşey!

GÖZLER AYNADIR! BAKAR VE KONUŞURUM

Astrolojiye dair argümanlar haritalar, yıldızlar falan olmasaydı Nuray Sayarı’nın aracı ne olacaktı peki?

Gözler aynadır! Gözlerine bakar söylerdim herkese, her şeyi!

Gözlerimde ne görüyorsun?

Huzur görüyorum! Geçmişi bırakamama problemi görüyorum. Geçmişi bırak ki geleceğin olsun diyorum. Herkesin geleceği şimdiki anda gizli, şimdiki anı gör! Gör ki muhteşem bir gelecek yaşa!

HİSLE MATEMATİĞİ BİRLEŞTİRDİM ‘ACABA’YI BIRAKTIM

Astrolojinin kraliçesi diyorlar senin için.

Ben astrolojinin profesörüyüm! Aynen böyle yaz! Yazdığım kitaplarla Türkiye’de ve dünya çapında ödüller almış bir kadınım ben. Sırada Düsseldorf’ta alacağım ödül var.

Allah vergisi yetini, astroloji ile akıtmayı nasıl keşfettin?

Ben matematikçi bir kadınım. Bu yetinin bir matematiği olmalı diye düşündüm ve matematiği astrolojide buldum. Hisle matematiği birleştirerek ‘acaba’yı bıraktım.

Astroloji mi seni buldu, sen mi astrolojiyi buldun?

Her şey beni bulur, hiçbir şeyin peşinden koşmam! Bu bir özgüven değil! Ben öyle bir tarih ve saatte üstelik dolunayda doğmuşum... Dünya bana hizmet ediyor, ben dünyaya... Ben de halktan bir yerlere geldim ve halka hizmet ediyorum. Doğru bir insanım!

Zaman zaman hakkında spekülatif haberler yapıldı, ne dersin bunlara?

Arkamdan konuşanları göremiyorum, hep öndeyim çünkü! Onları ben zararlı da göremiyorum. Karınca bile daha kıymetli benim için en azından enerji verebilir...

KAZANCIMI BAĞIŞLIYORUM

Bazen astrologlar çok teknik yorumlar yapıyor...

Hepsi hava cıva! Eğitim mi alsın herkes astrolojiyi anlamak için, Türkiye evde turşu kuran kadınlardan ibaret. Ben halktan geldim ve halkın anlayacağı dilden anlatıyorum her şeyi. İşte her programda ratingler tavan yapıyor.

Herkeste bir astroloji eğitimi sevdası var, senden eğitim istiyorlar mı?

Var, olmaz mı? Eğitimler, danışmanlıklar... Bana gelmeye kalk, 4 ay sonraya yer bulabilirsin ancak. Gerçek bir astrolog empati yapmayı bilir, kendi hayatını doğru yaşar ve iyi para kazanır. Astrolog olup, zengin olamayanlar düşünsün! Kitap gelirlerimi bile bağışlarım ben, paraya ihtiyacım yok ki!

Peki bu ‘retro’ların bizimle derdi ne?

Hiç bir derdi yok! Onları şekil yapıyorlar. Merkür retrosu korkulacak bir şey değil. Her retro ya da astrolojik olay size bir şey öğretir. Merkür geriliyor, ilişkiye başlama ne demek? Adama gelecek belki sana bir öğretide bulunacak, daha iyisini getirecek. Merkür retrosu var işe başlama ne demek? İş gelmiş kapıya! Ne diyeceksin patrona? Retro var şu an başlayamam, bir hafta sonra mı diyeceksin? Ayol senin hap diye attığın işi, antibiyotik diye kapacaklar! Gir o işe, daha iyisini bulursun elbet... Böyle saçmalıklarla vallahi astrolojiye küfrettiriyorlar çok kızıyorum.

2017 de kaç retro var?

Bir sürü! Tutulmalar var hele! Ay tutulacak, Güneş tutulacak barışın evrenle! Bırak Merkür, Venüs gerilesin. 4 Ocak’ta yılın ilk Venüs gerilemesi var ve yılda bir kere olur bu. Bu dönemde estetik yapılmaz, yuva kurulmaz! Ağzın, burnun yamulur operasyonlarda falan maazallah sonra doktora suç bulma! Merkür gerilemesinde yeni işlere başlanmaz ama seni anlayabilen insanlarla bunu konuşmak lazım.

Televizyon serüvenin 2017’de de devam edecek mi?

Ben Türkiye’nin ilk bütçeli, ilk yasal ve ilk ofisi olan astroloğuyum. Program yapıp para kazanan bir astroloğum. Şu ana kadar hiç bir kanalda bedavaya çalışmadım çünkü ben değerliyim. Rating rekorları kırıyorum ve paramı da alıyorum.Star’dan transfer oldum kanalımı da çok seviyorum, şakır şakır da her ay paramı kazanıyorum. Ben kimsenin programına bedavaya gitmem şekerim, benim anım değerli.

ORTADOĞU’YA BARIŞ 2018’DE GELECEK

Türkiye’de başka neler olacak?

Siyasetten çok kişi tutuklanacak. Dengeler değişecek, bir iki parti kapanacak! Başkanlık sistemi gelecek ve başkan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Amerika ve Ortadoğu için ne dersin?

Vay Amerika’nın haline! Amerika’yı çok zor günler bekliyor. Amerika için felaketler ve kaoslar yılı başlıyor. Ortadoğu’da da bir sene daha çok büyük kaos var ondan sonra 2018’de düzene girecek.

Ya ünlüler dünyası için yıldızlar neler diyor?

Vallahi Tarkan baba olmaya aday ve evliliği şahane bir şekilde devam edecek. Beyazıt Öztürk için herkes evlilik bekliyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Cem Yılmaz adından büyük bir aşkla söz ettirebilir ve şaşkınlık yaşatabilir. Gülben Ergen eski eşine geri dönüş yapacak, yaz kenara.

Genel olarak 2017’yi toparlarsak...

2017 zor yüzleşmeler yılı ama bir o kadar da aydınlanma yılı olacak. 2017’de, 2018’e hazırlanacağız ülke olarak ve 2018 mükemmel bir yıl olacak.

SADECE HARİTA BAKMIYORUM KUANTUMCUYUM

Bunca insanın enerjisini taşımak, dertlerini paylaşmak zor gelmiyor mu?

Bilakis şahane, çünkü benim haritamda koskoca bir ateş üçgeni var. Ben ne yorulurum, ne yıpranırım!

Sana en çok hangi dertten geliyorlar?

Her dertten! Yatırım, eğitim her konu aklına gelen! Hayat rotasını belirlemek isteyenler de geliyor. Sadece harita bakmıyorum, ben bir kuantumcuyum. Danışanlara ilişki nasıl yaşanırı öğretiyorum. Nelerden vazgeçerse çok başarılı bir iş insanı olur, hangi yönleri törpülerse doğru bir ilişkiye yol açar diye harita çiziyorum.

Bıktım sizin aşklarınızdan, dertlerinizden demiyor musun?

Kocam bazen “Yeter” diye feryat ediyor ama ben hiç demiyorum çünkü ben aşk kadınıyım! Kocam ile 30 yıl dolmak üzere, düşünsene ne bitmez sevgi ve aşk!

Astroloji bir insanın hayatını nereye götürür?

Kendi hayatının sultanı ya da beyefendisi olmak istiyorsan mutlaka astroloji haritanı inceletecek ve ona göre hareket edeceksin. Astroloji hayattaki başarına, huzuruna, sağlıklı yaşayışına, özel hayatına yön verir ve iyileştirir. Risklerini verir ve krizleri fırsata çevirir.

ASTROLOJİ HAYATIMIN HER YERİNDE

Bu yoğunlukta aile hayatına nasıl vakit ayırıyorsun?

İnsanlar tercih ettiği hayatı yaşarlar. Haftanın 5 günü İstanbul’dayım, soframda eşimleyim. Araya iki gün gezme koyuyorum. O da özlem oluyor işte! Mola veriyoruz arada... Erkek kadını özlemeli, kadın da erkeğini özlemeli yoksa birbirlerini yerler.

Terzi kendi söküğünü diyemez derler ama senin maşallahın var!

Benim hiç söküğüm olmadı ki dikiş dikeyim! Astroloji hayatımın her yerinde!

Türk kadınları için nasıl fenomen oldun böylesine?

İnsan olduğum için, empati yapmayı bildiğim için ve onların ruhuna hitap ettiğim için beni sevdiler ve fenomen yaptılar. Onlara Uranüs ile Kuzey Ay Düğümü arasında kare açı var demedim hiç! Onlara bunları demek yerine, “Hayatım bu dönem lütfen huzurlu ol! Gelecekle ilgili korkularını bu dönem devreye sokma!” dedim. Ay düğümüyle, ay arasında kare açı var demedim. Bunları diyenlerin hepsi zapping oldu!

ÖLÜMÜM UÇAK KAZASINDAN OLACAK

Bu noktaya gelene kadar ne sıkıntılar yaşadın?

Çok şey yaşadım ama hepsi birer öğretiydi. Her yaşadığım bir sınıfın basamağıydı ve hepsine teşekkür ediyorum. Yediğim kazıklar bana Nuray Sayarı olmayı öğretti. Beni aldattığını sanan herkes kendi aldandı ve ekranın ardında beni izler kaldı. Günün birinde ölümüm bile şanla şöhretle olacak çünkü ben bir gün uçak kazasında vefat edeceğim ve ana haberlere konu olacağım ne havalı düşünsene!

Tövbe estağfurullah!

Ne şaştın, ben bir astrolog olarak görüyorum! Benim çocuklarımın ödü patlıyor benimle uçağa binmeye mesela... Bak doğumum olay oldu, ölümüm de olay olacak. Ben bu ülkeye iz bırakarak geldim, iz bırakarak gideceğim. Ben ölümden döndüm! Beni öldü diye morga atıyorlar doğduğumda. Annem anlattı, kitabımda da yazdım milyonlar sattı. Günün birinde ana haberde okursun, ‘Nuray Sayarı uçak kazasında Türkiye’den Amerika’ya giderken öldü’ diye.

Allah korusun deme öyle!

Ama bir dakika şimdi buraya geldiğinde ‘Hoş geldin iyi ki doğdun, hayırlı olsun’ diyorlar; giderken de ‘Allah korusun!’ Niye korusun canım? Doğum varsa ölüm de var ve hiç korkmuyorum. Eskiden çok korkularım vardı. Artık korkularımı özgürleştirdim.

HUZURLU, MUTLU BİR YAŞAM ARMAĞAN VE BUNUN SÜRESİ YOK

Hayatına dair hiç mi pişmanlığın yok?

Keşkelerim, pişmanlıklarım olmadı ve olmaz.

Ya hedefler...

Şu anda Soma’da ilk okulumu yapıyorum. Bir gün mutlaka üniversite okuyabilmek için başka şehirlere giden çocuklar için yurt yaptırmak istiyorum. Şehir şehir yurtlar hem de! Her şehirde Nuray Sayarı kız yurtları olsun dilerim.

Hayat sana ne öğretti?

Huzurlu, mutlu hayatın bir armağan olduğunu ve bunun süresinin de olmadığını...

Yeni kitap ne zaman çıkıyor?

2017 Astroloji ve Burçlar kitabım için bir hafta var ama röportaj yayınlandığında çıkmış olur. Son çıkan kitabım da ‘Fedakarlık.’ O kitabın gelirini de Soma’ya bağışladım. Son kitabın geliri de Soma’ya gidecek.

Soma’daki okulun ne aşamada?

Çok az kaldı, bitecek ama inan ben de bittim. Çok emek verdim, veriyorum. Millet tek kat okul yaptırır, ben 3 kata imza attım! Ama mutluyum... Herkes 8 derslik yaptır dedi, 16 derslik istedim. Kocaman heyula gibi bir okul yaptırıyorum inşallah! 2017 sonbaharında eğitime açılacak. Bu arada diğer kitaplarımın gelirleriyle, burs verip okuttuğum 345 de öğrencim var.

2017 KİME NE GETİRECEK?

Yıldızlar 2017 yılı için neler diyor?

2017 yılının ilk ay tutulması Aslan Kova aksında 11 Şubat tarihinde, yılın ilk güneş tutulması da 19 Şubat’ta Balık Başak aksında meydana gelecek. Koçlar için özgürleşme yılı olacak,geçmişi bırakmayı deneyimleyecekler. Boğalar, evliliğe sıcak bakmakla kalmayıp evliliklerini ilişkilerini düzenlerine oturtacaklar. İkizler, geçmişle gelecek arasında ayırım yapacak. Yengeçler, kararsızlıktan arınmayı deneyimleyecek ve net kesin adımlar atacak. Aslanlar, başarıyı koşarak yakalayacak. Başaklar için sağlık ve denge yılı olacak. Teraziler, adil ve adaletli olacaklar. Yaşamda yıldız ışıklar onlar için yanacak. Akrepler için 2017 para kazanma ve başarıya ulaşma yılı olacak. Yaylar için sorumluluk öğrenmeve bunu deneyimleme yılı olacak. Düzeni ve dengeyi kurup,ayakta kalmayı öğrenecekler. Oğlaklar geçmişi bırakıp, gelecek kurmayı deneyimleyecek ve geçmişle kavga etmekten arınacak. Kovalar, kendinden çok söz ettirecek ve başarıya layık olduğunu deneyimleyecek. Balıklar ise melankolik duyguları aşmak için melankoli ile ilgili travmatik durumlar yaşayabilirler.

Dünya’yı, ülkeyi neler bekliyor peki 2017’de?

Bak yaz! Aralık ayının başındayız ve benimle röportaj yapıyorsun, ay sonunda yayınlayacaksın. Şimdi başkanlık sistemi bir kere olacak! Lakin 23 Şubat’a kadar çok zor bir dönem, zira terör çok artacak! Sonra her şey dengeyi bulacak. Türkiye öyle bir zirveye oturacak ki şahane yıllar bizi bekliyor ama 2018’den itibaren! 2017 yılı karışık dengelerin yerine oturacağı ve taşların yerine oturacağı bir yıl olacak. Bundan böyle Türkiye için tek bir hükümet var, iktidar değişimi asla yok!