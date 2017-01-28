Ahmet Naç: Öğrencilere izin verirseniz size mucizelerini gösterirler

11 yıllık ilkokul öğretmeni Ahmet Naç, şimdilerde Esenler’deki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda görev yapıyor. Naç’ı diğer öğretmenlerden ayıran özellikleri ise sınıfı çocukların yaşam alanı olarak değiştirmesi, rap şarkılarıyla ders anlatması... Duvarları yıkan öğretmen olarak anılan Naç, Manchester Salford Üniversitesi’nin 3 yıl süren bir araştırmasını dikkate alıp bilimsel araştırma ve makaleleri incelemiş. Hayatını çocuklara ve öğretmenliğe adayan Naç ile hayatını konuştuk.

Neden öğretmenlik mesleğini seçtiniz?

Çünkü hangi mesleği yapacağıma, yapmak istediğime bir türlü karar veremedim ve her mesleği aynı anda öğrencilerimle yapabileceğim tek iş olan öğretmen olmaya karar verdim. Şimdi hem benim hem de onların hayallerini gerçekleştiriyorum.

Eğitim şeklinden farklı bir tutumunuz var. Nereden çıktı bu düşünceler?

Alışkanlıklarımızın, sıradanlığın yanlış olduğunu fark etmemle ortaya çıktı. Harekete geçtim. Ancak hareket etmek için önce durduğumuzun farkına varmamız gerekiyor. Öğrencilerin kitap okuyacağı yerlerin olmaması, sanat, spor ve müzik etkinlerini yapacakları alanların olamaması kabul edilemez. Bahane üretmedim ve gerekeni yaptım.

Bu değişim için kimden yardım aldınız?

Velilerimle konuştum. Onlar çocukları için ben ise öğrencilerim için el ele verdik. Zorlukları aştık bahane üretmeden. İkna edemediğimizi beraber ikna ettik.

Sıralar, masalar, duvarlar... Her yerde emeğiniz var. Başka neler yaptınız bu sınıfta?

Sınıfın özelliği öğrencilere ait olması ve her şeyin bir amaca hizmet etmesidir. Sınıf ile öğrenciler arasında efektif bir uyum var. Sınıfı ve derslerini, etkinliklerini, çalışmayı sahiplenmelerini istedim. Sahiplendiler ve onlar sahiplenirse iş bitmiştir. Sizin artık çok şeyler yapmanıza gerek kalmaz.

Şu an verdiğiniz eğitim sisteminde neler var?

Eğitim sistemim öğrenci merkezli. Zamanla ve aşamalı olarak birey olmaları, sorumluluk almaları, problem çözmeleri ve hayatlarını planlayıp devam etmeleri sağlanır. Sınıfımda ödül, ceza, ödev, ders anlatma, durumunu soran veli yoktur. Boş vakitlerini istekleriyle değerlendirirler.

Nasıl öğrenciler yetiştirmek istiyorsunuz?

Kendi olan, potansiyelinin hepsini kullanabilen, birey olabilmiş, başarılı olması için ne yapması gerektiğini bilen, saygılı, kültürlü, araştırmacı, merakını koruyan, kendisine ve çevresine faydalı, tarihini bilen, bilimsel düşünebilen, sorgulayan, soran öğrenciler yetiştirmek isterim.

Meslektaşlarınıza ve öğrencilere tavsiyeleriniz neler?

Meslektaşlarıma tek tavsiyem bahane üretmemeleri. Her zaman bir yol var. İşler yolunda gitmezse öğretmenlik bir kåbus olur bizim için. Sınıfın içinde de onların yerine bir şeyler yapmaktan kaçınmamız gerek. Öğrencilerin istemesini sağlamak tek hedefimiz olsa yeter. Çünkü onların istemelerini sağlayacak bir ortam oluşturursak o çocukları kimse tutamaz.

‘Gölge’ kitabınız ne anlatıyor?

‘Gölge’ işte bu eğitimin her yerde ve her şartta nasıl aşama aşama yapılacağını anlatıyor. Sorunların gerçek, uygulanabilir çözümlerini sunuyor. Bitirdiğinizde yepyeni bir öğretmen, anne-baba olacağınıza eminim. Bu kadar iddialı olmamın sebebi gerçekleri yazmış olmam.

ONLARIN YERİNE KARAR VERMEYİN

‘Öğrenci ve veliler soruyor, okul yönetimi cevaplıyor’ projesinden biraz bahseder misiniz?

O proje benim meslek hayatım boyunca aldığım 72 ödülden biridir sadece. Hepsinin tek bir ortak noktası var. Her etkinlikten öğrenciler sorumlu. Öğretmenleri veya anne babaları onların yerine bir şey yapmıyor, onların yerine karar almıyor. Sahneyi onlara bırakınca da hiçbirimizin hayal bile edemeyeceği sonuçlar ortaya çıkıyor. Çünkü onlar birer mucize. Ve izin verirseniz size mucizelerini gösterirler.

ÇOCUKLARIN SORUNLARINI HEP SİZ Mİ ÇÖZECEKSİNİZ

Ödev vermediğinizde sorunlar yaşıyor musunuz?

Sorunlar her zaman yaşanır. O çocukların hayatları boyunca yaşayacakları sorunları hep siz mi çözeceksiniz? Ne zamana kadar onların yerine bir şeyler yapıp zorlama devam edeceksiniz. Sorun yaşanıyorsa sorunu öğrencim çözmek zorunda. Bunun da bir yolunu bulması için ben ve velisi buna izin veriyoruz. Onun yerine sorun çözmüyoruz. Eğitim testler ödevler değildir. Problem çözebilme, sorunların üstesinden gelebilme, hayatı planlama, başarı için doğru çalışma yöntemleri bulmadır. Bu olduğu zaman benim öğrencilerim gibi test sınavlarında mucizeler yaratıyorlar. Sabırlı olmak çok önemli doğrusu için.