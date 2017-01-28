Osmanlı hazine odasından çıkan veliaht gardırobu

Osmanlı Dönem Çocuk Kıyafetleri Koleksiyonu’nu hazırlamaya nasıl karar verdiniz?

2006 yılında ‘Sarayın Çocukları’ isimli bir kitabım yayınlanmıştı. Orada saray çocuklarının doğumundan itibaren eğitimleri, günlük yaşamları, giyim-kuşam gibi konularına yer vermiştim. Anne-çocuk Fuarı’na saray çocuklarının kıyafetlerinden oluşan bir koleksiyon hazırlamanın ilgi çekeceğini düşündüm.

Koleksiyonda neler ön planda?

Geleneklerine bağlı Osmanlı şalvar, entari ve kaftandan oluşan bir kıyafet giyerlerdi. Sarık, kavuk, takke gibi baş giyimi mes-pabuç denilen ayak giyimi kıyafeti tamamlardı. Çocukların giyimi anne-babalarının küçültülmüş şekliydi. Kıyafetlerdeki kesim değişmeden imparatorluk süresince devam etmiş. Esas dikkati çeken kıyafetlerin dikildiği kumaşlardı.

Nasıldı o dönem kumaşlar?

Saray kumaşa yatırım yapıyordu. Kumaşlar hazinede saklanırdı. Saray kumaşları başta kemha, sade kadife, çatma kadife, seraser, serenk gibi ağır ipekli kumaşlardı. Dokumalarındaki altınlı tel kumaşı zenginleştiriyordu. Desenler saray nakkaşhanesinde hazırlanıp, sarayda dokunup dikilirdi.

Peki desenler nasıldı?

16’ncı yüzyıldan itibaren desenlerde has bahçenin çiçekleri başta lale, gül, karanfil, şakayık, bahar açmış çiçek dalı kumaşı süslerdi. Çiçekler iki ana şema üzerine yerleştirilirdi. Bunlar birbirine paralel giden, kıvrımlı bir dal üzerinde yer alan kozalak, lale, nar gibi büyük motiflerdi. İkinci şema ise birinden diğerine açılan içleri çiçeklerle dolu ve sonsuza giden bir madalyon şemasıydı. Üç benek, güneş, ay deseni de kullanılan diğer motiflerdi.

Ön plana çıkan renkler hangileriydi?

Osmanlı İmparatorluğu’nun hanedan rengi yakut kırmızısıydı. Saray kıyafetlerinin yüzde 80’i bu renk zemin üzerine desenli. Bunun yanı sıra, aseli denilen bal rengi, beyaz, yeşil, nohut rengi, mor, siyah kullanılan diğer renkler.

Kız ve erkek çocuklarının kıyafetlerini ayıran en belirgin özellikler neler?

Kız ve erkek çocuklarının kıyafetleri arasında model bakımından fark yok. Ancak kızların başlığı genelde kısa, basık ve üzeri mücevherli sorguçla süslüyken, erkeklerinki takkedir.

Saraylı ile halk çocuklarının giyim farklı nasıldı?

Saray çocuklarının kıyafetleri değerli, pahalı lüks kumaşlardan yapılır. Aslında pamuklu kumaştan dikilmiş halk çocuklarının kıyafetleriyle aralarındaki en önemli fark malzeme farkı. Saraylı çocuğun kıyafeti temiz ve özenli işçiliği, kaliteli terzilik malzemeleri ile de öne çıkar.

Osmanlı’da terziliğe nasıl bir önem verilirdi?

Hanedan kıyafetleri sarayın terzi atölyelerinde hassa terzileri tarafından dikilirdi. Bir de hil’at terzileri vardı. Bunlar padişahın; devlet görevine atamalarda paşalara gönderdiği yabancı elçi kabullerinde, devlet işlerinde başarılı olmuş kişilere hil’at vererek ödüllendirilmesinde kullandığı kaftanlardı. Padişah kıyafetlerini hasodalı ağalardan hazinedarbaşı vasıtasıyla siparişini verirdi. Bittikten sonra terzihanede çok güzel bir bohça içine konarak gene hazinedarbaşı tarafından padişaha teslim edilirdi.

Padişahların kaftanlarının içi hayvan kürkleri ile kaplanırdı

Kıyafetlerde kış ve yaz aylarındakien önemli farklılıklar neler?

Padişah, şehzade, sultan hanım ve padişah kadınlarının kaftanlarının içine samur, sincap, kakum (hermin), siyah tilki gibi hayvanların kürkleri ile kaplanırdı. Ayrıca kaftanların içi bir kat ince pamukla kapitone edilerek kışın giyilmek üzere hazırlanırdı. Yazın ise canfes, atlas gibi kumaşlardan daha hafif kaftanlar dikilirdi.