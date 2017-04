Saçıntı: Oyunculuğun ilk 30 yılı zordur

Hayatımıza ‘karşıyım’ kelimesi ile giren ve Mandıra Filozofu karakterleriyle herkesin beğenisini kazanan Müfit Can Saçıntı yeni projesi ‘Yaşamak Güzel Şey’ ile önümüzdeki hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Saçıntı ‘Seksenler’ dizisindeki yönetmen koltuğundan ayrıldıktan sonra bu filmi yazmaya başladığını ve kendi hayatından da çok izler taşıdığını söylüyor. Herkesle uyum içerisinde yaşamaya çalışan pısırık bir adamı canlandırdığını söyleyen Saçıntı “Karakter acı bir gerçek ile yüzleştikten sonra kendini sorgulamaya başlıyor. Gerçek mutluluk ve güzelliğin peşine düşüyor. Aynı zamanda mutluğu uzaklarda değil kendi yakınımızda aramamız gerektiğine de vurgu yapıyor” diyor. Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu ve Reha Özcan gibi usta isimleri izleyeceğimiz filmde hem senarist hem oyuncu hem de yönetmen olarak karşımıza çıkan Saçıntı ile yeni filmi ve Türk sinemasına dair konuştuk.

Mandıra Filozofu’nda yaşamla ilgili sözleriniz dile dolandı.

Yaşamak, her zaman, her yerde, her koşulda, her şeye rağmen güzel. Ben insanın bir mucize olduğuna inanıyorum. Nefes almak bile güzel bir şey. Artık yaşı ilerlemiş biri olarak değerini yitirince anlıyoruz nefes almanın bile güzel bir şey olduğunu. Hayatın hay huyu içerisinde bazen bunu fark etmesek de yaşamak güzel şey.

‘Yaşamak Güzel Şey’ nasıl ortaya çıktı?

Anadolu kültüründe mizahın asla içi boş değil. Hep bir meselesi derdi vardır. Bunun Nasreddin Hoca’dan bu yana başladığını söyleyebiliriz. Bilinen fıkrada “Ye kürküm ye” derken hem güldürüyor hem de paraya pula, mala mülke önem verenlere, insanları görünüşüyle değerlendirenlere büyük hiciv yapıyor. Hacivat Karagöz’de de bu mizahın pek çok örneklerini görebiliriz. Ben de bu toprakların bir çocuğu olarak tabii ki ilham perisinin gelmesini beklemedim. Önce meseleler vatandaş olarak kafama takılıyor ve kendi çözüm önerilerimi buluyorum. Dört-beş yıl öncesinde kendi hayatımdan da olaylarla hikayeyi toplamaya başlamıştım. ‘Anılarımı bir hikaye etrafında güldürerek, sıkmadan nasıl anlatırım’ dedim ve bir senelik süreç içerisinde senaryoyu kafamda demledim.

Kendi hayatınızdan hangi anıları aktardınız filme?

Babayı canlandırdığım bir sahnede hayatla ölüm arasında bir diyaloğun gerçekleştiği sahneyi kendi kızımla birebir yaşamıştım.

Bu film için ‘Mandıra Filozofu’nun devamı diyebilir miyiz?

Öyle diyemeyiz. Çünkü kahraman ve hikaye bambaşka. Ama Mandıra Filozofu’ ile çizgi ortaklığı var. Yine güldürerken düşündürmeyi amaçla bir film.

Nasıl bir hikaye etrafında örülüyor olaylar?

Sıradan bir adamın, sıradan bir hikayesi. Çocuğu, eşi ve anne-babası ile uyum içerisinde giden bir hayatı var. Pısırık denecek kadar uyumlu bir adam. Ya da şimdiki gençlerin ‘ezik’ diye tabir ettiği. Aman hiç tatsızlık çıkmasın diye herkesle uyum içerisinde yaşamaya çalışıyor ve boyun eğiyor. Bir acı gerçek ile yüz yüze geldiği anda hayatı ve kendini sorgulamaya başlıyor ve gerçek mutluluk ve güzelliğin peşine düşüyor. Aynı zamanda mutluğu uzaklarda değil kendi yakınımızda aramamız gerektiğine de vurgu yapıyor.

Bu filmde hem senarist hem oyuncu hem de yönetmensiniz...

Biraz bütçe darlığından.(Gülüyor) Bir senarist olarak yönetmeni ikna etmek zorunda kalmıyorum. Hepsi ben olunca tek bir açıdan bakıyor, dışarıdan olayı göremiyor olabilirim. Ben ekip arkadaşlarım ve çevremin görüşlerine çok önem veririm. O yüzden çekim öncesinde konuları masaya yatırırız. Sette değil ama set öncesi herkesi dinler, herkesin görüşüne saygı duyarım.

ŞAHAN DA FİLM YAPSIN CEM DE

Sizce iyi bir film nasıl olmalı?

Türü, tarzı ne olursa olsun sıkmamalı. Onun dışında ben filmleri tek bir kalıba sığdırmayı sevmiyorum. Bütün filmlerin aynı çizgide olmasını istemem. Çünkü hayatın çok güzel renkleri var. ‘Tek çiçekle bahar gelmez’ derler. Sinemada da öyle olması lazım. Ben bu çizgide filmler yapayım, Cem Yılmaz’da Şahan Gökbakar’da, Nuri Bilge Ceylan’da yapsın, gidelim seyredelim.

‘Seksenler’in yönetmen koltuğunda görüyorduk sizleri. Bir anda ayrılma kararı aldınız. Neden?

Aslında bir anda verilen bir karar değildi. Biz çok güzel bir şekilde yollarımızı ayırdık. Türkler her şeyi beceriyor ama bir tek ayrılmayı beceremiyor. Biz planlayarak, kimseyi zor durumda bırakmadan anlaşarak ayrıldık. Ben 49 yaşındayım. Türkiye ve dünya 50’sinde giden oyuncu ve yönetmenlerle dolu. Bana birden bire yaş bunalımı geldi ve kafamdaki projeleri hayata geçirmek için ayrılma kararı aldım. Ömrüm yeterse iki-üç sinema filmi ya çekeceğim ya da çekemeyeceğim. Onun derdine düştüm ve yeni projeler yapabilmek için anlaşmalı boşandık.

Filmin afişinde ‘Yılın en duygusal komedi filmi’ yazıyor. İddialı bir cümle değil mi?

Şöyle iddialı değil; çünkü başka duygusal komedi filmi yok. Aslında tek duygusal komedi filmi. Duygusal komedi diye kabul görmüş bir tür yok. Hatta sevgili Zihni Göktay “Bu film çok mendil çıkaracak. Gözler ıslanacak ama gülmekten mi ağlamaktan mı bilemedim” dedi.

Üzerinde çalıştığınız başka projeler var mı?

Bu film başarılı olursa iki film daha kafamda hazır. Bir tanesi ‘Nasreddin Hoca Timur’a Karşı. Diğeri de aile hikayesi. İki gencin ön planda olduğu benim de babayı canlandıracağım bir film. Bunların dışında başka projeler daha var ama onlar henüz ham, olgunlaşmasını bekliyorum.

PARANIN SATIN ALAMAYACAĞI EN İYİ KADRO

Çok iyi bir kadro karşılıyor bizleri. Bu kadar iyi bir ekibi bir araya toplamak da zor olsa gerek...

Bu vesileyle de hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle profesyonel oyuncuların bana yaklaşımları özellikle maddi anlamda profesyonelce olmadı. En güzel şeyleri hak eden arkadaşlar ya sembolik ücretler aldı ya da hiç almadılar. Paranın, pulun bir araya getiremeyeceği güzel bir ekip kurduk.

SEN PELTEKSİN OYUNCULUK YAPAMAZSIN!

Uzun yıllar senarist ve yönetmenlik yaptıktan sonra oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?

Aslında lise yıllarımdan beri tiyatrosuz bir günüm geçmedi. Lise bittiği zaman konservatuar sınavlarına girmek istediğimde acı gerçeği yüzüme vurdular ve “Sen pelteksin, seni konservatuara almazlar” dediler. O yüzden oyunculuk hayatım başlamadan bitti. Ama o kadar çok seviyordum ki hep ona yakın işler yaptım. 27 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Kameranın sağında, solunda, arkasında, önünde bulundum. Bir tek üstünde bulunmadım” diyorum. Konservatuara girmesem de 1986 yılında ilk profesyonel oyunumu oynadım. 31 yıldır oyuncuyum ama geriye baktığımda üç-beş iş yapmışım. O yüzden oyunculuk konusunda iddialı konuşamıyorum. Rasim Öztekin Ağabey’imin de bir lafı gelir aklıma bu konular konuşulduğunda, “Müfitçiğim oyunculuğun ilk 30 yılı zordur.”

Biz sizi ‘Çocuklar Duymasın’da Mustafa Ali karakteri ile tanıdık...

O karakteri çok sevmiştim ama açıkçası tutup tutmayacağından çok emin değildik. “İki bölüm oynarım bir anı olur” diyordum. İki bölüm başladık 105 bölüm oynadık. Sonrasında da gerisi geldi ve iki tane sinema filmi çektik.

Hayallerinizi denemeden vazgeçmeyin

Replikleriyle dillerden düşmeyen ‘Mandıra Filozofu’nun sizdeki önemi nedir?

Oyunculuğa başlangıcım 30 yıl öncesine dayanabilir ama beni popüler kılan bu projeydi. “Sen pelteksin oyuncu olamazsın” denen bir genç 20 yıl sonra hayatın cilvesi ile büyük kitlelerce tanınıyor. Gençlere tavsiyem hayallerinizden vazgeçmeyin. En azından denemeden vazgeçmeyin.