Eraslan: Recep Tayyip Erdoğan ismi güven uyandırıyor 

SİBEL ERASLAN

Geleceğe dair kurulan düşler için evet!

Her şeyden evvel Recep Tayyip Erdoğan ismi kadınlarımız için yeterince güven uyandıracak bir isim. Sadece milli bir önder, toplum lideri, siyasi yönetici değil Tayyip Bey. Kadınlarımızın, annelerin, genç kızların güvendiği bir isim. Ailelerinden bir kimse gibi baba gibi güvendikleri bir adaletinden, merhametinden umut duyulan bir isim... Kadınlar nezdinde Anayasanın makbuliyetini belirleyecek ilk etmen Tayyip Erdoğan’ın emin ve güvenilir ismidir. Kadınlarımız son 10 yıllık kazanımlarını yitirmek istemiyorlar. Sosyal politikalar ve olumlu ayrımcılık ilkeleriyle desteklenen kadın dünyası ve aile yapımız, hizmete erişimde sağladığı imkanlarla artık kaybedilmesi düşünülemeyecek bir pozitif seviye yakalamıştır. Kadınlarımız hizmette kalitenin sürmesini bir devlet politikası olarak istedikleri için yeni Anayasaya evet diyecekler... Kadınlarımız geleceğe dair kurdukları düşleri ve güçlü Türkiye ufkunu yeni Anayasaya evet diyerek sürdürecekler. Kadınlarımız insan onuruna has bir yaşamayı, çocuklarının geleceğini, kendi istikballerini, özgürlüğümüzü ve haysiyetimizi korumanın da yeni Anayasadaki ruh ve imkanlarla gerçekleşeceğini biliyorlar.

SEMA NUR SÖNMEZ

Asıl gericilik değişime kapalı olmak

Anayasa değişikliğini değerlendirirken kadın gözlüğüyle değil, sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bakmayı tercih ediyorum. Zira değişiklik maddeleri kadınların da içinde bulunduğu bütün Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Öncelikle bu değişikliğin, sistemin tıkandığı noktalarda Türkiye’nin önünü açacağını düşünüyorum. Yakın tarihimizde sıklıkla şahit olduğumuz Cumhurbaşkanı-hükümet uyumsuzluklarını ortadan kaldıracağı, bunun yanı sıra daha sağlıklı bir temsil imkanı sağlayacağı görüşündeyim. Ancak bunun bir rejim değişikliği gibi lanse edilmesi gerçekten rahatsız edici. Hayat değişiyor, her konuda yeniliklere açık olduğumuz gibi Anayasa konusunda da günün gereklerine uygun değişiklikler yapılması zaten uzun süredir hissedilen bir ihtiyaçtı ve asıl gericilik değişime kapalı olmaktır. Ayrıca bu tartışmaların Atatürk Anayasasından uzaklaşmak veya Atatürk Anayasasına dönmek şeklinde değerlendirilmesi de sorunlu. Önemli olan çağın gereklerine, ülkenin çıkarlarına uygun adım atılıp atılmadığı. Gerisi teferruattır. Güçlü bir yönetim, güçlü bir Türkiye anlamına gelir her zaman. Orta Doğu’nun kan gölüne döndüğü, ölümün sınırlarımızda kol gezdiği bir dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri de güçlü bir yönetim ve siyasi istikrar. Bizler aynı zamanda anneyiz ve Türkiye’nin geleceği, çocuklarımızın geleceği anlamına geliyor. Onların geleceği için atılan her olumlu adımı hem vatandaş olarak, hem anne olarak desteklemek gerektiğini düşünüyorum.

EMİNE ŞENLİKOĞLU

Ucube bir yasayla yaşamak Türkiye’ye yakışmaz

Düşünebildikleri, ileriyi görebildikleri için ‘evet’ demeliler. Bu gün var olan ucube yasa bir askeri darbeden kalan yasadır. Böyle bir kalıntıyla yaşamak uygar bir ülkeye yakışmayacağı için anayasa değişmeli. Kadınlara daha da önem veren bir yapı oluşacak. Ekonomik kalkınmanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmediği kadar yüksek seviyelere çıktığı için ve bu istikrarın devam etmesi için bize yeni bir anayasa şart. Kısacası Türkiye’nin geleceğini düşünüyorlarsa kadınlar ‘evet’ demeli. Sokak çocuklarının AK Parti döneminde sokaklarda olmadığını gördüm inanıyorum ki yeni yasa Türkiye’yi bu gibi şeylerle harikulade yenileyecektir.

EMEL ÖZKAN

Meclisin irade göstermesi mühim

Meclisin yeni anayasayı oluşturacak iradeyi göstermesi mühim. Ancak ehem olan, içeriğin adilane, toplum yapısına uygun ve hukuki boşluk taşımayacak şekilde meydana getirilmesi pek tabii. Kendi açımdan baktığımda, başlıklar arasından eğitim-öğretim, hususi bir kıymet arz ediyor. Vaktiyle bu konuda sıkıntıya maruz kalıp tecrübe edinmiş bir vatandaş olarak, ilgili maddelerin ve elbette diğerlerinin, herhangi bir hak ihlaline mahal vermeyecek basiret ve yetkinlikle tanzim edilmesini umuyorum.

MERVE ŞEBNEM ORUÇ

Bu bütüncül bir değişiklik

Sistem değişikliğine ilişkin anayasa teklifi, sadece bugünün değil aynı zamanda geleceğin meselesidir. Çocuklarının nasıl bir ülkede, ne şekilde yönetilmesini istediklerine kadınlar, mevcut darbe Anayasasıyla yönetildiklerini kendi geçmişlerine bakarak karar verecekler. Söz konusu değişiklik bütüncül bir değişiklik değil ama bir başlangıç. Bu başlangıç çok büyük bir adım ve önemli.