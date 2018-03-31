Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sahnesiyiz

Başarılı 29 yılı geride bırakan bir sanat sahnesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu… Kimler yutmadı ki bu sahnenin tozunu. Açıldığı günden itibaren İstanbul’la bütünleşen, özdeşleşen, sanat ve müzik adına dünyadan bütün güzellikleri sunan bu sahnenin geçmişi ve yarınını Cemal Reşit Rey Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir’den dinledik.

“Sanat evrensel”dir diyen Özdemir, sanat dilinin herkesin anladığı ve herkesin anlaştığıbir dil, aynı zamanda da barışın dili olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bizim için hem mistik alanda hem de modern zamanlarda sanat kendimizi ifade edebileceğimiz en mühim alan. Cemal Reşit Rey, 1989 yılından bu yana İstanbul’un, Türkiye’nin hatta bölgenin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sağlayan bir etkinlik alanı. Adeta İstanbul’la bütünleşmiş, sanat ve müzik adına dünyadan bütün güzellikleri bu sahnede İstanbullulara sunan bir sanat merkezi. En mühim müzik orkestralarının tamamına yakını bu sahnede İstanbullularla buluşmuş. Bizim sanatçılarımız da CRR’de konser verecekleri zaman son derece titiz hazırlanıyorlar. Olağanüstü bir performans, olağanüstü bir gayretle, en ufacık ayrıntıya büyük bir titizlik göstererek bu sahneden dünyaya seslenmeye çalışıyorlar. CRR sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da sahnesi oldu.”

Sanat dünyasından çok değerli isimlerle çalışarak programlarını hazırladıklarına değinen Özdemir, donuk tekrarlardan, özentisiz konseptten uzak durduklarını söylüyor: “Büyük bir dünya kentiyiz. Eskiden dersaadetmiş, payitahtmış; dünyanın merkezi olarak kabul edilmiş. Biliyorsunuz dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı, Sultanahmet’te. Bugün de gerçekten merkez olan bir şehrimiz, büyük bir değerimiz İstanbul.Her şeyin ötesinde kendisi bir değer… Bu değeri de bu salonda yaşatmaya, yansıtmaya çalışıyoruz. Burası Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel planlamada gözbebeği. İBB, CRR konseptini, içeriğini, yıllık planlamasını yaparken sadece İstanbul’a değil, hem Türkiye’ye hem de dünyaya bakıyor. Dünyada dünden bugüne sanatı besleyen en önemli müzikal yapılar, sanatçılar, kurumlar kimlerdir;nedir, ne değildir… Bunları sıkı bir takipten geçiriyor ve en aktüel biçimiyle CRR’de İstanbullularla buluşturmaya çalışıyor.”

Her sene olduğu gibi bu sene de dopdolu bir programa sahip olduklarından bahseden Özdemir, “CRR’de bu sene asaletin sazı olarak ifade ettiğimiz Türk müziğinin temel seslerinin en güzelini oluşturan Tambur Festivali yapılacak. Tambur Festivali’ndemüzikseverleri uluslararası isimlerle buluşturmaya çalışacağız. Muhtemelen tamburu, kemençe takip edecektir. Önceki senelerde Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, Macaristan Filarmoni ve İngiltere Kraliyet Filarmoni Orkestrası’ndan birçok heyeti bu salonda misafir ettik. Bu yıl da, bundan sonraki yıllarda da uluslararası düzeyde kabul gören sanatçıları İstanbul’da ağırlamaya devam edeceğiz.

Caz müziği sevenlere her ay kendi orkestramızla cazın keyfini yaşatma gayretimiz var. Türk müziğinin en güzel eserlerini ve örneklerini, Türk müziğinin kurallarına dikkat ederek, yormadan güzel muhtevalarla, güldestelerle Türk Müziği Topluluğu olarak her ay sahnemize taşıyoruz. Önümüzdeki günlerde CRR Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu olarak da yine mistik müziğimizin en önemli örneklerini sahneleyeceğiz.

Bu hafta sonu Etno Müzik Festivalimiz var. Tema ‘Arakan’ ... Arakan’da büyük bir dram yaşanıyor. Sanatçılarımız duyarlılıklarını göstermek üzere ‘Arakan Ağıtları’ diyebileceğimiz tam üç gün sürecek bir etkinliğe imza atıyorlar. Doğu’dan Batı’dan birçok sanatçı arkadaşımız burada Arakan için söyleyecekler.”

DÜNYANIN SES HARİTASINI ÇIKARDIK

“Yine önümüzdeki Mayıs ayında, Sufi İstanbul Günleri adıyla mistik müzik festivali olacak. Burada bizim sanatçılarımız yanında, Kuzey Afrika’dan, Arabistan’dan, Orta Avrupa’dan, Balkanlardan, Kafkaslardan özellikle Kazakistan’dan çok değerli isimler gelecek. Pakistan’dan kavvali tarzının icracıları burada olacak. Amerika’dan Avrupa’dan, Uzak Asya’dan sanatçılarımız Mayıs ayının sonuna kadar İstanbullularla beraber olacak.”

Bu hafta sonu Etno Müzik Festivalimiz var. Tema ‘Arakan’ Doğu’dan Batı’dan birçok sanatçı arkadaşımız burada Arakan için söyleyecekler.