Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da sahnesiyiz

İSTANBUL’UN RİTMİ ÇOK YÜKSEK

Son yıllarda İstanbul’da kültürel etkinliklerin daha da artmasının sebebini sorduğumuzda ise Özdemir şu cevabı veriyor: İstanbul’da eskiden farkı mekânlar vardı. Birkaç muhit dışında müziğin adından pek bahsedilmezdi. Ve müzik sadece bir eğlence aracı olarak görülürdü. Ama şimdi müzik kültürel yaşamın olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Herkesin bir tavrı, tarzı, bir seçiciliği var. Dolayısıyla kocaman İstanbul’da günün içerisinde yüzlerce performans var. Sadece İBB’nin sahnelerine baktığınızda konser olarak yirminin üzerinde etkinliğin yer aldığını söyleyebiliriz. Tiyatrolarımız, el sanatlarımız, resimle, müzikle, eğitim içerikli etkinlikleri eklediğimizde İstanbul’da sanat adına çok sayıda çalışma yapılıyor. Yani İstanbul’un ritmi çok yüksek.

BÜLBÜLÜ BİLE SESİYLE SEVERİZ

Sanatı, dünyanın ve şehirlerin gülücüğü olarak yorumlayan Özdemir, “Etrafımıza baktığımız zaman, İstanbul’u İstanbul kılan bir siluet var. Bu siluetin içinde olan her şey bir sanat. Başta Süleymaniye olmak üzere Ayasofya, İstanbul’un surları, Galata Kulesi, Boğaz’ı süsleyen yalılar, sarayların her biri içlerinde bir müzik barındırıyor. Taştan yapılar gibi görünseler de içlerinde mekanı, zamanı dolduran sesler var. Müzik olmadan olmaz. İnsanlar ağıtlarını, mutluluklarını her şeylerini bir nağme ile ifade etmişler. Kuşları, bülbülü sesiyle severiz görüntüsü ile değil. Dolayısıyla müzik olmalı. Müzik; hayatın, şehrin, ülkenin, dünyanın olmazsa olmazıdır.