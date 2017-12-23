Şimdi ‘Kudüs’ün zamanı’
Haliç Kongre Merkezi’nde 26 Aralık akşamı sahne alacak olan Zamanın Kudüs’ü, Kudüs’ün Zamanı adlı sahne gösterisinin son provaları yapıldı. Anlamlı gösteriyi Kudüs Platformu üyeleri, Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Nejat Birecik ve Yönetmen Ebru Kara ile konuştuk.
- ZEYNEP TÜRKOĞLU
2015 yılının son aylarında Kudüs’e yaptıkları gezi yedi kadının hayatını değiştirdi. Türkiye’ye döndükten sonra her biri “Ben ne yapabilirim” sorusunun etrafında dönerken birlikte hareket etme kararı alıp 2017 Kudüs Platformu’nu kurdular. Uzunca bir zamandır yürüttükleri Kudüs’e ilişkin çalışmalar içinde son durakları Cumhurbaşkanlığının himayelerinde hayat bulacak olan, Kültür Bakanlığı’nın sahneye koyacağı dramatik sahne gösterisi; Zamanın Kudüs’ü, Kudüs’ün Zamanı. 26 Aralık Salı akşamı Haliç Kongre Merkezinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan gösterinin paydaşları, Türkiye’nin Kudüs üzerine bu güne kadar yapılmış en büyük gösterisi için gün sayıyor.
Belkıs İbrahimhakkıoğlu 2017 Kudüs Platformu Başkanı
Biz siyasi çözüme moral verici çalışmaların içindeyiz. Bugüne kadar bunu yapmaya çalıştık. Bunu evrensel anlamda çözemezsek, kendi kendimize üzülüp öfkelendiğimizle kalırız. Nasıl ki siyasette sayın Cumhurbaşkanımızın evrensel doğrular üzerinden mesajlarını verip, dünyadan bunun karşılığını alıyor. Aynı şekilde ön yargılara saplanmadan bizler de sivil toplum olarak bu bakışımıza, dilimize iştirak edecek insanlara ulaşabilmeliyiz. Uğraştığımız zahmetli bir iş ama olmayacak şey değil. Çünkü dayandığımız temel son derece sağlam. Biz düşmanlık, tahrif üzerine bakmıyoruz dünyaya. Yaratılmış bütün canlıların kıymetini bilerek meselelere bakıyoruz. Onun için bu dile kendimiz inanırsak etkili olabiliriz. Çünkü dünya da artık bir çıkmazın içinde. Bu yüzden ilişki alanımızı genişletmeliyiz. Bunda muvaffak olmanın yolu da sabır ve kararlılıktan geçiyor.
Ayşe Tuba Oral 2017 Kudüs Platformu Proje Koordinatörü
Bir Kudüs gezisi ardından başlayan bir birliktelik ve çalışma dönemidir bu. Her birimiz bütün yoğunluklara rağmen zamanımızı ayırdık. Yeteneklerimiz, profesyonel donanımımız, zihnimiz ve kalbimizle elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Geçen yıl uyguladıklarımız, şu an hazırlandığımız ve gelecek dönem için olgunlaştırmaya gayret ettiğimiz pek çok projemiz var. İşlerimizde akademik çevre ile bağlantılı ilerliyoruz. Çünkü sanat ve kültür etkinliklerinin içinde de akademik temel ve dayanakların olması önemli.
Gülcan Tezcan 2017 Kudüs Platformu YK Üyesi
Meseleleri anlatmak için böyle şeylere ihtiyacımız var. Çünkü siyasi iradeyi etkileyen toplumun eğilimleri ve kararlarıdır. Bu alan, böyle bir bilincin uyanması için var.
Ayşegül Yıldırım Kara 2017 Kudüs Platformu YK Üyesi
Uzun süredir işin içinde olduğumuzdan, şaşırmak gibi bir lüksümüz kalmadı sanıyordum ama provalarda izleyince çok etkileyici olacağını görüyorum. Bu da heyecanımı arttırıyor.
Ebru Kara-Yönetmen
Sahnede Kudüs için önemli üç karakter, Hz. Ömer, Selahattin Eyyübi ve Yavuz Sultan Selim’in dönemlerinden seçilerek rafine edilmiş bölümlerini izleyecek seyircimiz. 130 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Kut-ül Amare ile başlayan türü devam ettiriyoruz. Birçok farklı disiplini bir noktada buluşturan tarzı belgeli dramatik gösterim diye adlandırıyoruz. Çünkü tarihi gerçekliği olan karakterleri sahneye taşıyoruz. Bunu da gösteri sanatlarının birçok dalını kullanarak yapıyoruz.
Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Nejat Birecik
İki aydır bilfiil çalışıyoruz fakat bunun bir öncesi var. Bir yıl öncesinden itibaren Kudüs Platformu’ndan arkadaşlarla bir veri çalışması yaptık ve yol haritamız üzerine antant olduk. Son tahlilde bu Kut’ül Amare dramatik sunumuyla başlamış bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımız teknik anlamda çok beğendi ve bunu çeşitli vesilelerle tekrarlamamız gerektiği konusunda icazetleri vardı. Sayın Bakanımızın da yardımıyla Kudüs Platformu’nun paydaş olduğu, Devlet Tiyatroları, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları birimlerimizle Kültür Bakanlığı’nın bir organizasyonu. Çoklu disiplinlerin bir araya geldiği bir süreçten bahsediyoruz.
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