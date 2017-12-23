Şimdi ‘Kudüs’ün zamanı’

2015 yılının son aylarında Kudüs’e yaptıkları gezi yedi kadının hayatını değiştirdi. Türkiye’ye döndükten sonra her biri “Ben ne yapabilirim” sorusunun etrafında dönerken birlikte hareket etme kararı alıp 2017 Kudüs Platformu’nu kurdular. Uzunca bir zamandır yürüttükleri Kudüs’e ilişkin çalışmalar içinde son durakları Cumhurbaşkanlığının himayelerinde hayat bulacak olan, Kültür Bakanlığı’nın sahneye koyacağı dramatik sahne gösterisi; Zamanın Kudüs’ü, Kudüs’ün Zamanı. 26 Aralık Salı akşamı Haliç Kongre Merkezinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanan gösterinin paydaşları, Türkiye’nin Kudüs üzerine bu güne kadar yapılmış en büyük gösterisi için gün sayıyor.

Belkıs İbrahimhakkıoğlu 2017 Kudüs Platformu Başkanı

Biz siyasi çözüme moral verici çalışmaların içindeyiz. Bugüne kadar bunu yapmaya çalıştık. Bunu evrensel anlamda çözemezsek, kendi kendimize üzülüp öfkelendiğimizle kalırız. Nasıl ki siyasette sayın Cumhurbaşkanımızın evrensel doğrular üzerinden mesajlarını verip, dünyadan bunun karşılığını alıyor. Aynı şekilde ön yargılara saplanmadan bizler de sivil toplum olarak bu bakışımıza, dilimize iştirak edecek insanlara ulaşabilmeliyiz. Uğraştığımız zahmetli bir iş ama olmayacak şey değil. Çünkü dayandığımız temel son derece sağlam. Biz düşmanlık, tahrif üzerine bakmıyoruz dünyaya. Yaratılmış bütün canlıların kıymetini bilerek meselelere bakıyoruz. Onun için bu dile kendimiz inanırsak etkili olabiliriz. Çünkü dünya da artık bir çıkmazın içinde. Bu yüzden ilişki alanımızı genişletmeliyiz. Bunda muvaffak olmanın yolu da sabır ve kararlılıktan geçiyor.